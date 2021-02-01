В СГБ Грузии заявили, что в стране нет наемников из России

Служба государственной безопасности Грузии публикует официальное опровержение информации, распространенной оппозиционным каналом «Мтавари». Сообщение о деятельности российских наёмников в Грузии ведомство называет «безответственной интерпретацией».

«Мы хотели бы ответить на безответственную интерпретацию, распространенную конкретным СМИ, относительно возможного присутствия наемных российских боевиков в Грузии и возможных рисков, которые они представляют для государственной безопасности нашей страны. Мы со всей ответственностью заявляем, что Служба государственной безопасности Грузии имеет полную информацию о подобных действиях и угрозах и принимает соответствующие превентивные меры. В конечном итоге это обеспечивает поддержание мирной и безопасной обстановки в стране. Распространение такой информации в утвердительной форме, с одной стороны, служит тому, чтобы посеять страх и панику в одной части общества, а, с другой стороны, дискредитировать правоохранительные органы страны, что напрямую отвечает интересам враждебно настроенных сил. Служба государственной безопасности Грузии подтверждает свою готовность максимально активно сотрудничать со СМИ в освещении вопросов, связанных с вопросами государственной безопасности», — сказано в заявлении, перевод которого публикует «Новости-Грузия».

Сюжет о частной охранной компании Moran Security Group, зарегистрировавшейся в Грузии, вышел накануне. По данным телеканала «Мтавари», генеральным директором российской компании является Алексей Бадиков, а ее состав укомплектован бывшими военнослужащими подразделений специального назначения министерства обороны и войск МВД РФ.

Руководителем филиала Moran Security Group в Грузии зарегистрирован Леван Чарквиани. Сообщается, что в 2013 году Чарквиани был задержан в России: ему предъявили обвинение по статье «государственная измена», обвинив в шпионаже против России и в пользу НАТО. Чарквиани вину признал, но вскоре был освобожден. В 2017 году он вернулся в Грузию и получит гражданство страны.