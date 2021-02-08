Аслан Барциц: «При понижении уровня коррупции бюджет и зарплата должны расти»

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» опубликовала заявление, в котором призвала дать коррупции бой. Председатель ФНЕА Аслан Барциц пояснил, чего хочет партия, и как она планирует реализовать свои предложения.

– Аслан, скажите, пожалуйста, почему вы именно сейчас решили сделать заявление по поводу коррупции? С чем это связано? Что за момент сложился, на ваш взгляд?

К большому сожалению, после войны прошел уже немалый срок, и проблема коррупции всегда мешала полноценному развитию государства

– В заявлении написано, что это – не сиюминутное озарение. Мы и ранее делали подобные заявления. Мы видим в обществе большой резонанс, особенно в социальных сетях эта тема обсуждается. К большому сожалению, после войны прошел уже немалый срок, и проблема коррупции всегда мешала полноценному развитию государства. Опробовали разные подходы, но в нашем понимании, те меры, которые сегодня предлагаются, только частично решают вопрос. Для того чтобы выйти на качественно иной уровень, необходим целый ряд мероприятий, это – дорогое удовольствие. Мы как-то подсчитывали, и три-четыре года тому назад сумма получилась более 1 млрд 200 млн рублей.

– Поясните, пожалуйста, на что нужны средства, и почему этот проект такой дорогой?

– Мы отталкивались от уровня средней взятки, она колебалась в районе 500 тысяч рублей. Это относится к сотрудникам, имеющим контакты по службе с людьми, которые за те или иные услуги могут предлагать взятку. Сотрудников же правоохранительных органов, которые раскрывают то или иное преступление, надо премировать и поощрять. Сумма поощрения должна быть ощутимой для человека. И на материально-техническое обеспечение тоже очень серьезные деньги нужны. Мы же понимаем, как осуществляется реформа МВД и полиции. Это делается системно, касается и других органов – прокуратуры, судов и так далее. На все силовые структуры и реформы нужны деньги. Мы должны честно говорить обществу, что те доплаты (правоохранительным органам), которые сейчас планируются, были и раньше. Но мы видим, что эффекта от этого нет почти никакого.

– У нас на виду судебная система. Зарплаты судьям были повышены кратно, но мы все понимаем, что это никак не повлияло на качество их работы. Как бы вы этот момент прокомментировали?

Если сегодня любого человека на улице спросить, как он относится к коррупции, 90% скажут, что негативно, поэтому нужна только системная работа

– Для того, чтобы вырастить хорошего судью, нужно лет пятнадцать. Второй момент: есть в судейском сообществе ККС (Квалификационная коллегия судей), от работы ККС тоже очень много зависит. Есть вещи, которые остаются за скобками, я сейчас не хочу это публично озвучивать, но профессионалы меня поймут. Там надо серьезно работать. И законодательная база должна соответствовать изменениям. И вы совершенно правы, когда говорите, что значительно повысили зарплаты судьям, а ожидаемого обществом эффекта нет. Это как раз подтверждает мои слова о том, что взять и повысить обеспечение только МВД невозможно, это ничего не даст. Должна быть система. На эту работу должны быть направлены усилия всех без исключения: парламента, правительства, общественности. У нас страна маленькая, поэтому хорошие кадры, особенно в этой области, очень дефицитные. Если сегодня любого человека на улице спросить, как он относится к коррупции, 90% скажут, что негативно, поэтому нужна только системная работа и напряжение всего общества.

– В вашем заявлении есть конкретное упоминание закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Ваше видение: что у нас происходит с этим законом, насколько он важен для того, чтобы менялась ситуация?

Общество должно видеть, что борьба с коррупцией касается не отдельных персон, и не зависит от политических симпатий или антипатий, а что закон работает одинаково для всех, без исключения

– В самом «Форуме» (политическая партия «Форум народного единства Абхазии») есть разные мнения: кто-то считает, что принятие только 20-й статьи – не решение проблем. Наш общий подход состоит в том, что 20-ю статью (Конвенции ООН против коррупции) надо взять как некий ориентир, к которому надо стремиться. Это первый и очень важный шаг, на наш взгляд. Вот если это будет зафиксировано, следующие шаги уже делать проще. В обществе тоже должно быть определенное понимание и привыкание. Одно дело, когда коррупцию обсуждают в соцсетях, но другое дело, когда это касается непосредственно каких-то персоналий. Тут возникает множество нюансов... Общество должно видеть, что борьба с коррупцией касается не отдельных персон, и не зависит от политических симпатий или антипатий, а что закон работает одинаково для всех, без исключения. Депутаты, руководство страны, в первую очередь, должны показывать пример. Исторически у нас так сложилось: люди всегда смотрят, как ведут себя те или иные руководители.

– В вашей партии есть какие-то разные позиции по вопросу: нужно декларировать доходы/расходы или не нужно?

– Нет, по декларированию доходов и расходов нет разночтений. Есть только понимание, что простое принятие 20-й статьи может не сыграть ту роль, на которую в обществе надеются. Ей надо помогать другими законами, которые необходимы.

– Вы в своем заявлении говорите о том, что намерены обратиться к депутатам парламента.

– Да.

– Есть у «Форума» какая-то группа депутатов, на чью поддержку вы надеетесь?

Каждый депутат имеет свою голову и своих избирателей, поэтому говорить о том, что та или иная партия имеет влияние или свою группу депутатов, нельзя

– Даже когда Рауль Джумкович (Хаджимба) был президентом, такого никогда не было, хотя несведущие люди любят поговорить о том, что якобы есть ручные или карманные депутаты. Каждый депутат имеет свою голову и своих избирателей, поэтому говорить о том, что та или иная партия имеет влияние или свою группу депутатов, в чистом виде нельзя. Есть депутаты, которым нравится то, что говорим мы, и они принимают это. Но есть также и те, которые не принимают – все индивидуально. Поэтому на ваш вопрос отвечу так: у «Форума» на сегодняшний день нет управляемых депутатов, и, наверное, хорошо, что нет таких депутатов, которые по указанию той или иной партии, или того или иного человека действуют.

– Кроме того, что вы обратитесь к депутатам парламента, какие еще запланированы шаги? Мы видим, что, несмотря на усилия многих людей, не удается сдвинуть этот закон с мертвой точки и приблизить его к тому, чтобы он, наконец, вступил в силу и начал действовать, хотя формально уже принят парламентом.

– Наше заявление и наша позиция по этому поводу не идет в разрез с идеями действующего президента, который, будучи еще не президентом, поддерживал все эти вещи. Мы думаем, что в этом плане действующему президенту предстоит серьезная работа. Мы готовы поддержать, и будем сотрудничать с другими людьми и организациями, чтобы антикоррупционная законодательная система трансформировалась, и уровень коррупции был приемлемый.

– Какой уровень коррупции сегодня в Абхазии, и какой «приемлемый»?

Борьба с коррупцией, как паровоз, вытягивает все общество, это азбука такая

– Если вы помните, будучи президентом, Рауль Джумкович (Хаджимба) озвучивал цифры теневой экономики (до 70%). Когда уровень коррупции составит небольшой процент – 5% или хотя бы 10%, условно говоря, когда суммы будут составлять незначительный процент от бюджета. А мы знаем все сферы, где теневые деньги присутствуют. При понижении уровня коррупции бюджет должен в разы расти, соответственно, каждый год должны расти заработные платы, пенсии, социальные пособия. Борьба с коррупцией, как паровоз, вытягивает все общество, это азбука такая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия