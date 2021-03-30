«Опасность заключается в том, что политики будут себя чувствовать безнаказанными»

«Эхо Кавказ» решило выяснить, как в Абхазии относятся к идее общественной организации «Аидгылара» начать с чистого листа, объявив политическую амнистию. В целом идею примирения одобряют, но есть и вопросы.

– Как вы относитесь к предложению общественной организации «Аидгылара» начать с чистого листа, объявив политическую амнистию?

Тимур Квеквескири: Я, честно говоря, об этом даже высказывался в соцсетях. Меня это приятно порадовало – то, что такой шаг пошел в сторону позитива, в сторону объединения народа. Но в части, касающейся амнистии, я не совсем понял постановку этого вопроса. Что такое амнистия? Надо сначала определить виновных, а потом их амнистировать. В этой части я не понял, конечно. Возможно, виноватых и не будет. Я не юрист, насколько я понял, не совсем оно клеится с моим пониманием этого вопроса. А так то, что потом «Аидгылара» поддержали другие организации, конечно, это радует. И я считаю, что «чистый лист» – это символ объединения нашего народа. Я очень на это рассчитываю.

Дима Басария: Я считаю, что это опасная тенденция, потому что термины, которые указаны в обращении, такие как «насильственная смена власти», может попасть и на случай покушения на действующего президента. Тогда такие люди тоже могут попасть под амнистию. Если так, действительно, произойдет, то тогда и в будущем могут такие случаи возникнуть. И тогда все будут ссылаться на такую практику, будут повторять каждый раз, будут покушаться на президента, или насильственно свергать власть – в надежде на то, что потом их могут амнистировать. Хотя любое мирное урегулирование политических разногласий – это хорошо, но опасность заключается в том, что все политики будут себя чувствовать безнаказанными. С другой стороны, конечно, этому тоже надо положить конец и как-то примирить эти противоборствующие политические стороны. Но, наверное, не так все-таки, а как-то по-другому. Просто можно какую-то дать оценку, договориться, но не амнистия на уровне законов. А если считать, что какие-то люди государственное имущество поломали? То они все равно должны нести ответственность. Или те люди, которые покушались на президента, тоже должны быть наказаны.

Рустам Зантария: Предложение, в целом, позитивное. Оцениваю его положительно. Другое дело, что есть некоторые нюансы, если говорить именно о политической амнистии, как таковой. В таком жестком смысле никакой политической амнистии объявлять не нужно, ибо политических преследований в нашей стране, по сути, нет, узников совести в нашей стране нет. И, может быть, есть одно исключение, но в данном случае не хочу углубляться, там еще будет свое расследование. И не все могут согласиться, что это узник совести. Так или иначе, у нас нет жесткого противоборства партий на политической основе, на разных платформах, и все партии на сегодняшний день по всем стратегическим вопросам и внешней, и внутренней политики сходятся. Поэтому в каком смысле забыть прошлое, забыть то, что когда-то было жесткое противостояние, не так давно, еще несколько лет назад, – это правильно. Мы на данном этапе если к этому не придем через предложения политических групп или через осознание необходимости, то в конце концов можем столкнуться с очень большими проблемами.

Юрий Зарандия: Такое двоякое чувство, потому что очень хотелось бы знать позицию «Аидгылара» по поводу 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Учитывая, что разговор идет о подаче материала, чтобы начать внутри страны политические дискуссии с чистого листа. Они начнутся только тогда, когда в обществе будет торжествовать справедливость. Все начнется после того, как будет принята 20-я статья Конвенции ООН, антикоррупционный закон, вот тогда и начнется самоочищение. Без вот этого акта просто все остальное будет пробуксовывать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия