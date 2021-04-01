COVID-19 в Грузии: 499 случаев заражения за сутки, семь человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 499 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.

Данные получены на основании проведения более 28,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,74%, за последние две недели – 1,75%, а за неделю – 1,64%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру четверга увеличилось до 282 260, – пишет «Новости-Грузия».

Около 53% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 264.

География остальных случаев выглядит так: Имерети – 65, Самегрело-Земо Сванети – 45, Аджария – 33, Шида Картли – 23, Гурия – 20, Мцхета-Мтианети – 19, Квемо Картли – 12, Кахетия – 13, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 4, Самцхе-Джавахети – 1.

От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3785.

Выздоровели 437 человек, их общее число выросло до 273 604.

На данный момент в Грузии 4845 активных случаев коронавируса. Из них 1685 пациентов (около 35%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжает 791 инфицированный, в Имерети – 271, в Аджарии – 229. Состояние 325 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 67 человек.

2895 граждан (почти 60% активных случаев) лечатся на дому, а 265 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

В карантинных пространствах размещены 212 граждан, в самоизоляции остаются около 8,3 тысячи человек.