В «Грузинской мечте» начинают готовиться к выборам местной власти

Правящая партия «Грузинская мечта» анонсирует встречи в регионах, чтобы начать подготовку к выборам в местные органы власти 2021 года. Об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе по итогам заседания парламентского большинства.

«Мы говорили о текущих вопросах, в том числе в регионах. В этом контексте мы решили, что со следующей недели руководители правящей команды отправятся в регионы. Это можно назвать началом избирательной кампании в связи с выборами самоуправления, однако в приоритете будут и другие вопросы, региональные вызовы», - заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что встречи с лидерами «Грузинской мечты» продолжатся в течение двух месяцев и охватят почти все регионы страны.