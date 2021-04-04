Югоосетинская продукция будет представлена на «Продэкспо-2021»

Южная Осетия примет участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2021», которая пройдет в Москве с 12 по 16 апреля, сообщили в Министерстве экономического развития самопровозглашенной республики.

«На «Продэкспо» Южная Осетия представит продукцию отечественного производства. Участие компаний в подобных мероприятиях расширяет границы предпринимательской деятельности», - сказали в министерстве.

В 2020 году республика представила на выставке продукцию винодельни «Иронсан» и минеральную воду «Багиата», сообщает информагентство «Рес».

Всего же в выставке примут участие свыше 1 500 компаний более чем из 30 стран: Аргентины, Армении, Бразилии, Испании, Италии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Уругвая, Шри-Ланки, Южной Осетии.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На ней представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.

Предприниматели на выставке смогут увеличить объемы продаж, расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, провести прямые переговоры с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей, несетевой розницы, предприятий HoReCa, продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам.