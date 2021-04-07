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Каладзе инициировал законопроект «О строительной амнистии»
Парламент Грузии приступил к комитетским слушаниям по законопроекту «О строительной амнистии», сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, информирует агентство «Новости-Грузия». По его словам, законодательный пакет предусматривает отмену административных штрафов, наложенных из-за нарушения строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года.
«Данного решения ждут жители Тбилиси. Есть такие люди, которые живут в домах, не вошедших в эксплуатацию, так как много лет назад во время строительства были допущены ошибки. Соответственно, важным обстоятельством является как прощение строительных нарушений, снятие правового груза со строительных компаний и владельцев недвижимости, а также ужесточение ответственности за подобные нарушения в будущем», - заявил Каладзе.
По словам мэра, законодательный пакет предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованию со стороны муниципальной инспекции. Каладзе выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом.
Мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой и сохранения облика города.
Другие новости дня
Абхазские власти прокомментировали гибель жителей Гальского района
Власти самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали гибель четырех жителей Гальского района. Комментарий замглавы Службы госбезопасности, начальника Погранотряда СГБ Рустама Латипова публикует агентство «Апсныпресс».
Латипов говорит, что жители Гали в обход установленного пункта пропуска решили перейти реку вброд в районе села Тагилони.
«Оставив недалеко от берега реки свое автотранспортное средство и получив от местного жителя информацию о том, что пограничный наряд Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии в тот момент не находился в этом районе, стали переходить реку Ингур вброд. Недооценив уровень воды в реке, они не справились с течением, что привело к фатальным последствиям», – сказал Латипов.
В Сухуми не исключают, что люди нарушают пограничный режим и пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин.
«Между тем, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса граница закрыта, когда жителям Галского района по уважительным причинам необходимо попасть на сопредельную территорию Грузии, мы пропускаем их через КПП «Ингур», но там им приходится пройти карантин», – сказал Латипов.
Начальник Погранотряда напомнил и о недавней протестной акции грузинских гражданских активистов.
«Протестующие хотели обратить внимание грузинских властей на то, что требование обязательного прохождения всеми карантина затрудняет перемещение людей через границу», – отметил он.
В сообщении «Апсныпресс» указаны и личности погибших. Среди них – граждане 1959, 1974 и 1991 годов рождения.
- Сегодня утром спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших жителей Гальского района. Двое из них – женщины. Позднее тело еще одного мужчины нашли на берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.
Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в республике.
«Я надеюсь, сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможности строительства новой атомной электростанции в республике Армения», – сказал Пашинян в начале переговоров с Путиным.
Между тем президент РФ отметил, что «40% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение».
«Интерфакс» напоминает, что действующая в настоящее время Армянская АЭС была введена в строй в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок имеет мощность 407,5 МВт.
В 2014 году РФ и Армения подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн (позже правительство республики отказалось от части российского кредита и приняло решение финансировать из бюджета продолжение работ).
В настоящее время ведутся работы по продлению срока эксплуатации АЭС, которая вырабатывает до 45% всей производимой в стране электроэнергии, до 2026 года. Однако утвержденная правительством стратегическая программа развития энергетики Армении предусматривает продление срока эксплуатации Армянской АЭС и после 2026 года.
Глава Минздрава Чехии уволен после отказа разрешить «Спутник V»
Петр Аренбергер, руководитель одной из ведущих больниц Праги, назначен на пост министра здравоохранения Чехии. Соответствующее решение принял президент страны Милош Земан. Он поручил новому главе Минздрава выполнять работу в интересах здоровья чешских граждан и обеспечить доступность вакцин от коронавируса, включая российскую "Спутник V".
Земан уточнил, что направил письма главам Израиля, России и Китая с просьбой о поставках вакцин. "Идеологическая истерия совершенно нелогична", – сказал президент.
Предшественник Аренбергера, Ян Блатны, выступал против использования российского препарата до одобрения европейского регулятора. Президент Земан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на фоне крайне медленных темпов вакцинации в стране и Евросоюзе критиковали позицию экс-министра в отношении "Спутника V". Блатны назвал свою отставку политическим решением, на которое премьер и президент имеют право.
Премьер-министр Бабиш заявил, что отставка Блатны не связана со "Спутником". По его словам, Чехия не будет регистрировать вакцину отдельно от ЕС. Бабиш отметил, что основной причиной увольнения министра стали разные подходы к управлению Минздравом, в том числе излишняя бюрократия в министерстве.
Аренбергер ранее заявлял, что разрешит использование российской вакцины в рамках клинических испытаний на добровольцах. Для этого, по его словам, будет достаточно одобрения чешского регулятора. Получить его министр надеется в течение месяца.
- Российский препарат "Спутник V" проходит регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Если одобрение будет получено, то препарат смогут использовать страны Евросоюза. Источники Financial Times сообщают, что регулятор проверит соблюдение этических стандартов при испытаниях "Спутника". Ранее собеседники Reuters говорили, что некоторых российских госслужащих заставляли принимать участие в испытаниях. Производители вакцины это отвергают.
- В Чехии проживает около 11 миллионов человек. Осенью прошлого года в стране начался резкий рост случаев COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Чехии выявлено более полутора миллионов случаев коронавируса. Умерли более 27 тысяч человек. Уровень смертности в Чехии – один из самых высоких в мире.
- В Европе "Спутник V" самостоятельно используют Венгрия и Словакия. В Словакии использование российского препарата вызвало политический кризис. Премьер страны Игорь Матович ушёл в отставку.
- Возможность закупки "Спутника V" рассматривает Австрия. Об этом в конце марта заявил канцлер Себастьян Курц. Германия заявляла о готовности применять российскую вакцину после одобрения в ЕС.
В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
На берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тело еще одного жителя Гальского района.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших. Двое из них – женщины.
В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель граждан «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.
В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
В МВД Грузии возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – статья 143 (незаконное лишение свободы) и статья 115 (доведение до самоубийства).
- Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Коронавирус выявили у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии
Коронавирус подтвердился у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии – Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в своём Facebook-аккаунте призвал всех граждан строго соблюдать регуляции.
«Друзья, мне недавно сообщили, что мой тест на COVID положительный. Это обусловлено лишь одной ошибкой, в течение многих месяцев я такого не позволял себе. Разговаривая с кем-то, не снимайте маску ни на минуту, ни на минуту! Это мой совет, уже основанный на личном опыте. За последние дни накопилось много случаев, риски сильно возросли. Я прошу всех строго соблюдать регуляции, везде носите маски, чем, помимо экономики страны, спасете жизни как минимум нескольких сотен или тысяч наших граждан», – написал Мдинарадзе.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а президент Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию. Сегодня Зурабишвили написала в соцсети, что результат её теста на коронавирус – отрицательный.
«Ответственность лежит на оккупационном режиме» – Зурабишвили о гибели жителей Гальского района
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель жителей Гальского района «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.
«Установленные оккупационным режимом ограничения на свободное передвижение недопустимы. Они грубо нарушают фундаментальные права человека. Вызывает тревогу, что это становится причиной смерти невинных мирных граждан, которые пытаются преодолеть трудности, вызванные тяжелым гуманитарным кризисом в оккупированной Абхазии», – говорится в заявлении.
В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них». В грузинском внешнеполитическом ведомстве также указывают на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подтвердившего, что Россия осуществляет эффективный контроль на местах, тем самым несет ответственность за нарушение прав человека.
В Аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия также заявили, что причиной гибели жителей Гальского района стали незаконные ограничения свободы перемещения, введенные российским оккупационным режимом.
«Это величайшая человеческая трагедия, которая еще раз демонстрирует реальное лицо оккупации. Оккупационная линия уже много лет отдаляет друг от друга лиц, живущих по обе стороны баррикад. Что и в прошлом в результате незаконного ограничения свободного перемещения становилось причиной гибели граждан», – сказано в заявлении.
- В реке Ингури у села Шамгона Зугдидского муниципалитета Грузии сегодня нашли тела трех человек. Пропавшим считается еще один человек. В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
- Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Фестиваль Tbilisi Open Air второй год подряд отменяют из-за коронавируса
Ежегодный музыкальный фестиваль Tbilisi Open Air и в этом году отменили из-за коронавируса.
Организаторы подчеркивают, что в сложившихся условиях практически невозможно должным образом обеспечить безопасность зрителей и взять на себя ответственность за приглашение в страну иностранных исполнителей, – пишет «Новости-Грузия».
«Все это время мы возлагали большие надежды на то, что ситуация улучшится, и мы сможем провести фестиваль хотя бы в этом году, но текущая эпидемиологическая ситуация, текущие или ожидаемые государственные регуляции и темп вакцинации не позволяют нам полностью провести масштабный международный фестиваль даже осенью», – говорится в сообщении.
Организаторы пообещали, что уже на следующий год предложат фестиваль, который полностью оправдает трехлетнее ожидание.
Tbilisi Open Air – самый масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом в регионе. Он был основан в столице Грузии в 2009 году.
США будут обсуждать с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине
США намерены обсудить со своими союзниками вероятный бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на 2022 год. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам представителя Госдепа, скоординированный подход к вопросу вероятного бойкота лежит не только в интересах Вашингтона, но и в интересах его союзников и партнёров. Прайс заявил, что из-за последних обвинений в нарушении прав человека в адрес руководства Китая, ведутся дискуссии о том, как реагировать на Олимпийские игры. Руководитель пресс-службы Госдепа отметил, что пока о каких-то конкретных сроках речи не идёт, так как до начала соревнований остается ещё много времени.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предостерег США от политизации спорта и зимней Олимпиады в Пекине. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался против возможного бойкота соревнований.
- Ранее Европейский союз впервые за последние 30 лет ввёл санкции против Китая из-за нарушения прав мусульман-уйгуров. К ограничениям присоединились Великобритания, США и Канада.
- В конце февраля нижняя палата канадского парламента признала геноцидом действия китайских властей по отношению к проживающими на территории страны уйгурам, казахам и представителям других тюркоязычных народов.
- В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе всё настойчивее обращают внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идёт о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал "Евроньюс", китайские власти используют созданные в Синьцзяне "трудовые лагеря" для "перевоспитания".
США и Иран ведут непрямые переговоры по ядерной сделке
США начали переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном. Эту информацию подтвердили обе стороны. Возобновлением сделки занимаются две комиссии – по снятию санкций с Тегерана и по ядерным вопросам. Они должны составить перечень шагов для полного выполнения соглашения. Заседания проходят в Вене.
Представители Вашингтона и Ирана не общаются напрямую. Все контакты ведутся через посредников – других участников ядерной сделки (Великобритания, Германия, Китай, Россия, и Франция). И США, и Иран назвали диалог конструктивным, но предупредили, что в ближайшее время никаких соглашений ждать не стоит.
Президент Ирана Хасан Роухани назвал готовность США к прямым или непрямым переговорам победой иранского народа. При этом МИД Ирана заявил, что Тегеран откажется от переговоров, если увидит, что представители США тянут время.
Ядерная сделка была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам.
Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения.
Жёнам Кадырова приписали недвижимость на 800 миллионов рублей
Две жены главы Чечни Рамзана Кадырова владеют недвижимостью оценочной стоимостью как минимум 800 миллионов рублей. Большая часть имущества не задекларирована и не соответствует официальным доходам семьи. Многожёнство в России официального запрещено, однако в Чечне это правило не соблюдается. Такие утверждения содержатся в расследовании издания "Проект".
По данным издания, у Кадырова, кроме официальной жены Медни, есть как минимум ещё одна супруга – Фатима Хазуева. В 2006 году она в возрасте 15 лет заняла второе место в единственном республиканском конкурсе красоты. Сейчас 30-летняя Хазуева работает в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном, утверждает издание.
По данным Росреестра, Хазуевой принадлежит дворец в элитном районе Грозного. Это самое большое здание в районе для самых влиятельных грозненцев. Участок под ним площадью 9 тысяч квадратных метров, на территории есть единственный в городе открытый бассейн. Рядом построена соборная мечеть, названная в честь отца Хазуевой. Он перед смертью занимал пост замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора.
Как выяснил "Проект", с 19 лет Хазуева владеет 130-метровой квартирой в дорогом жилом комплексе на Шаболовке в Москве. В 2013 году она получила в собственность там же нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров. Кроме того, у неё есть 200-метровая квартира в Хамовниках в центре города. В 20 лет она купила 290-метровую квартиру в жилом комплексе на западе Москвы у природного заказника, напротив дома официальной супруги Кадырова.
Хазуевой принадлежат парковочные места в небоскрёбе у "Мосфильма", квартирой в которой владеет Медни Кадырова. Общая стоимость всей обнаруженной недвижимости, записанной на супруг главы республики, оценивается "Проектом" в почти 800 миллионов рублей. Частью недвижимости Медни Кадырова владеет под другим именем – благодаря этому имущество не попадает в семейную декларацию, а второй паспорт, теоретически, может позволять ей избегать американских санкций, отмечает "Проект".
Супруги Кадырова трудоустроены в его администрации и вряд ли смогли бы приобрести такую недвижимость на зарплаты чиновников. Чечня – один из самых бедных регионов России. Но образ жизни главы республики и его семьи часто не соответствует официальным доходам и декларациям, отмечают журналисты-расследователи. В июле 2020 года "Проект" рассказывал, что часть денег семьи может быть обнаружена у подставных лиц, нередко владеющих многомиллиардным бизнесом.
Facebook удалил аккаунты, связанные с «Грузинским маршем»
Администрация социальной сети Facebook удалила аккаунты и страницы, связанные с ультранационалистическим движением «Грузинский марш» и его молодежным крылом.
По данным компании Facebook, в марте в Грузии были удалены 23 аккаунта, 12 групп и 11 аккаунтов в Instagram, которые «были нацелены на внутреннюю аудиторию».
Решение было принято на основании анализа отчета Лаборатории цифровых исследований Атлантического совета. Расследование администрации Facebook установило связь упомянутых страниц и аккаунтов с «Грузинским маршем» и молодежным крылом организации, – пишет «Новости-Грузия».
В марте Facebook удалил аккаунты и страницы в 11 странах, включая Албанию, Иран, Испанию, Аргентину, Египет, Израиль и Мексику.
- «Грузинский марш» отличается ксенофобскими и гомофобными заявлениями. Активисты «Грузинского марша» выступают за ужесточение миграционного законодательства, угрожают представителям ЛГБТ-сообщества и даже выступали с инициативой создания «народного патруля», чтобы контролировать мигрантов.
Amnesty: пандемия резко ухудшила ситуацию с правами человека
Пандемия COVID-19 привела к значительному ухудшению ситуации с правами человека во всем мире. Она "резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними", а лидеры многих государств мира использовали пандемию для подавления критики и укрепления собственной власти. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Amnesty International за 2020-2021 годы.
По данным Amnesty, больше всего пострадали права женщин, пожилых людей, представителей ЛГБТ, этнических меньшинств, медиков, мигрантов и беженцев. В частности, отмечается рост гендерного и домашнего насилия из-за ограничений на передвижение и отсутствия конфиденциальных механизмов, позволяющих жертвам сообщать о насилии, находясь в изоляции. Кроме того, медики и работники теневого сектора экономики пострадали из-за "преднамеренного игнорирования мер социальной защиты", говорится в докладе.
По мнению авторов исследования, меры, принимавшиеся в ответ на пандемию, были скомпрометированы действиями лидеров, которые безжалостно эксплуатировали кризисную ситуацию и использовали COVID-19 в качестве предлога для новых массовых нарушений прав человека. "Мир оказался в состоянии полного смятения. На данном этапе пандемии даже лидеры с самым неадекватным восприятием реальности уже не могут отрицать, что наши социальные, экономические и политические системы пришли в негодность", - заявила новый генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Правозащитники также обращают внимание на отсутствие международного сотрудничества в борьбе с пандемией, превалирование национальных интересов, "войну вакцин", нарушение международных связей. Amnesty International призывает власти государств в кратчайшие сроки обеспечить всеобщую и повсеместную доступность вакцин и сделать их бесплатными. Фармацевтические компании должны поделиться своими знаниями и технологиями, чтобы никто не оказался обделён, отмечается в докладе.
В России, по мнению авторов доклада, пандемия выявила "хроническое недофинансирование системы здравоохранения". Кроме того, российские власти использовали пандемию для борьбы с инакомыслием, в том числе при помощи ужесточения ограничений, касающихся публичных собраний.
Участники мирных протестов, правозащитники, гражданские и политические активисты подвергались задержаниям и судебному преследованию, говорится в документе. "Пытки применялись повсеместно и почти всегда безнаказанно для виновников, - подчеркивается в докладе. - Право на справедливый суд регулярно нарушалось, а новые законодательные поправки дополнительно ограничили независимость судов".
- "Доклад Amnesty International 2020/21: права человека в современном мире" рассказывает о ситуации в 149 странах и всесторонне анализирует глобальные тенденции в области прав человека в 2020 году.
- Ранее Госдепартамент США выпустил ежегодный доклад о соблюдении прав человека за рубежом за 2020 год. Убийства, "политически мотивированные репрессии", подавление свободы слова и права на мирные собрания, насилие над журналистами, коррупция во власти, отсутствие независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов – лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, которые приводятся в документе.
Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером
Научный руководитель президента России Владимира Путина, ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером по оценке журнала Forbes. По данным издания, его состояние оценивается в полтора миллиарда долларов.
65-летний бизнесмен впервые вошёл в глобальный список Forbes, заняв 2035-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России он бы занял 64 — 66 место.
Благосостояние Литвиненко значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро", в которой ректору петербургского вуза принадлежит пакет почти в 21 процент. За год акции "ФосАгро" подорожали почти в два раза, а выручка химической компании в прошлом году выросла более чем на два процента — до 254 миллиардов рублей.
О том, что Литвиненко владеет долей в "ФосАгро", стало известно в 2011 году. Как именно он получил её, до конца неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках дела ЮКОСа к ней возникли претензии налоговой службы, писала газета "Ведомости".
Как утверждает издание "МБХ медиа", Литвиненко, который возглавлял предвыборные штабы Владимира Путина на президентских выборах в 2000-м, 2004-м и 2012-м годах, скрыл в декларациях о доходах около 19 миллиардов рублей дивидендов от акций холдинга "ФосАгро", которыми он владеет.
С 2014 года доля Литвиненко в компании увеличилась на шесть процентов. Дивиденды от акций составили около 20 миллиардов рублей, в то время как научный руководитель Путина задекларировал за этот срок лишь 1,3 миллиарда доходов, выяснило издание, изучив финансовую отчётность ректора Санкт-Петербургского горного университета.
В конце 1990-х Литвиненко руководил учёным советом, на котором будущий президент Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".
Позже Литвиненко был научным руководителем будущих главы "Роснефти" Игоря Сечина и премьера Виктора Зубкова. Оба работали в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин. Позже он четыре раза возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге — родном городе президента.
COVID-19 в Грузии: 687 новых случаев, 327 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3840 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 687 новых случаев коронавируса (днём ранее – 897). Накануне провели 27 713 тестов: PCR-тестов – 10 223, экспресс‐тестов на антиген – 17 490.
Выздоровели еще 327 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 285 645, выздоровевших – 275 547.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,48%, за последние 14 дней –1,98%, за неделю – 2,42%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию.
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вернулся в Тбилиси
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы прибыл в Грузию. Он написал в своём Facebook-аккаунте, что находится в Тбилиси.
В прокуратуре Грузии заявили, что 8 апреля Мухтарлы вызван на допрос. Адвокат журналиста также сообщил, что приезд Мухтарлы связан с расследованием дела о его похищении.
«Прибытие связано с уголовным делом, которое никак не расследуют вот уже четыре года. Г-н Афган решил сотрудничать с прокуратурой, как и было с самого начала. Если у прокуратуры возникнут какие-либо вопросы, они даст на них исчерпывающие ответы», – заявил телеканалу «Формула» адвокат журналиста Арчил Чопикашвили.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
- В октябре прошлого года Мухтарлы не пустили на рейс Берлин-Тбилиси. В марте текущего года он сообщил, что пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.
В реке Ингури нашли тела трех жителей Гальского района
В реке Ингури у села Шамгона Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тела трех человек. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». По предварительной информации, погибшие – жители Гальского района. Пропавшим считается еще один человек.
В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти на территорию, контролируемую грузинскими властями. В ведомстве говорят, что это результат действий оккупационного режима – незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.
«Произошедшее еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию», – сказано в заявлении СГБ.
Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Ранее в Сухуми заявили, что с 1 января по 1 апреля текущего года в Гальском районе задержали порядка 3 тысяч местных жителей. По информации абхазских властей, они пытались незаконно пересечь де-факто границу.
Авария на грузинском участке ЛЭП «Кавкасиони» ликвидирована
Грузинские энергетики ликвидировали повреждение на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони» в Сванетии, – заявили «Эху Кавказа» в «Грузинской государственной электросистеме».
Как сообщалось ранее, лавина, сошедшая на территории села Лахами в Местийском муниципалитете, повалила деревья, что привело к повреждению линии. Из-за аварии на ЛЭП в самопровозглашенной республике Абхазия ввели временные ограничения на подачу электроэнергии.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
В Тбилиси отрицают использование кассетных бомб в 2008 году
В Министерстве юстиции Грузии отрицают использование в ходе августовской войны 2008 года кассетных боеприпасов. Ранее такое заявление сделал бывший замглавы МИД Грузии, ныне один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.
«В Страсбургском суде Россия пыталась доказать, что якобы Грузия бомбила Цхинвали, в том числе при помощи кассетного оружия. Правительство Грузии, конечно же, представило веские доказательства, полностью опровергающие эти подозрения», – говорится в распространенном комментарии замглавы Минюста Беки Дзамашвили.
По словам замминистра, «если кто-то сегодня пытается заявить, что Грузия сбросила в Цхинвали кассетные бомбы, то это только лишь продолжение российского нарратива и, конечно же, направлено против государственных интересов Грузии».
Ранее Капанадзе, который в 2011-2012 годах занимал пост замминистра иностранных дел, написал в своём Facebook-аккаунте, что Грузия бомбила «не спящий Цхинвали», а наносила удары по военным точкам: «То есть, да, бомбила Цхинвали, только не мирное население».
В то же время, по словам Капанадзе, против военных объектов использовались и кассетные бомбы. «В частности, бомбы М-85 и те против военных объектов», – подчеркнул он.
Капанадзе в соцсетях также объяснил, что такой комментарий написал в связи с вопросами, которые ему задали представители провластного телеканала POS-TV. По его словам, он им ответил, что никто и не скрывает, что грузинская сторона бомбила Цхинвали и что использовала кассетные бомбы, но только это не было началом войны.
Данные высказывания Капанадзе также в соцсетях прокомментировал лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, который написал, что Грузия отрицает использование кассетного оружия.
Как пишет «Интерфакс», Мдинарадзе также напомнил, что Грузию обвиняла Россия в использовании кассетных боеприпасов, но не смогла это доказать.
Отметим, что Россия также отрицает использование кассетных бомб в 2008 году. При этом еще в октябре 2008 года МИД Нидерландов опубликовал результаты расследования, согласно которым погибший 12 августа в грузинском городе Гори оператор нидерландского телевидения Стан Сториманс был убит российским кассетным боеприпасом. Human Rights Watch установила, что российские войска в нескольких случаях применяли кассетные боеприпасы по населенным районам Грузии.
Госсекретарь США обсудил с главой USAGM давление Москвы на РСЕ/РС
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с усилиями российских властей, направленными на пресечение деятельности Радио Свободная Европа/Радио Свобода - на основе закона об "иностранных агентах", сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
6 апреля Блинкен встретился с временно исполняющей обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао. Собеседники обсудили роль независимых медиа в сохранении и продвижении демократических принципов во всем мире.
В последние месяцы Москва ввела обязательное требование маркировки всех русскоязычных материалов указанием на статус "иностранного агента". Отказ от выполнения этого требования влечёт за собой штраф или уголовное преследование работающих в России журналистов Радио Свобода и "Голоса Америки". Цель такого давления - заставить замолчать голоса независимых репортёров, отмечается в тексте, распространённом Госдепартаментом США.
Российский регулятор Роскомнадзор за последние месяцы выставил Русской службе РСЕ/РС штрафные санкции на сумму около 1 миллиона долларов, насчитав в её работе около 400 нарушений закона об "иностранных агентах".
Президент радиокорпорации Джейми Флай ранее заявил, что несмотря на судебные преследования и давление Кремля РСЕ/РС не оставит свою растущую аудиторию в России. "РСЕ/РС не остановят попытки повлиять на нашу редакционную независимость и подорвать способность достучаться до читателей, зрителей и слушателей в тот момент, когда российское общество остро нуждается в объективной и независимой информации". Популярность РСЕ/РС неуклонно растёт: в частности, в 2021 году сайты Русской службы Радио Свободы регистрируют более 16 миллионов посещений в месяц.
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал Настоящее Время, а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС были включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".
Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусной инфекцией в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится под арестом по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян.
По его словам, Фургал сдал тест на COVID-19 утром 6 апреля. Ближайшие две недели он не сможет встретиться с адвокатами из-за карантина. По словам Карапетяна, экс-глава Хабаровского края будет находиться под наблюдением врачей, но где именно он будет проходить лечение – не уточняется. Адвокаты подали ходатайство на имя руководителя следственной группы с просьбой изменить меру пресечения Фургалу на не связанную с нахождением под стражей. "Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заболевания", - сказал Михаил Карапетян. Ранее в ходе обследования у Фургала была выявлена болезнь лёгких.
Несколько дней назад в интервью "Коммерсанту" Сергей Фургал заявил, что у следствия нет доказательств его вины, а также обвинил следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. Свое уголовное дело он назвал заказным.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что у следствия есть достаточные доказательства вины обвиняемого, а заявления Фургала можно расценивать как "давление на суд".
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.
За сутки в Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 249 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале апреля скончался пациент 1934 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 576 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13 070 человек.
В Вооруженных силах РФ начались проверки боеготовности всех видов и родов войск
Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил РФ. Об этом объявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, информирует ТАСС.
В обращении к командующему составу Вооружённых сил министр обороны потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил. В Восточном военном округе проверку проводит комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.
В остальных военных округах, а также на Северном флоте контрольные проверки проводят командующие войсками.
Гамкрелидзе: На сегодняшний день, у нас в стране десять разросшихся кластеров в разных регионах
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что распространение инфекции в стране стало более интенсивным.
Как заявил Гамкрелидзе, на это указывает т.н. кластерное распространение инфекции.
«На сегодняшний день, у нас в стране десять разросшихся кластеров в разных регионах, это Самегрело, Гурия, Рача-Лечхуми, Шида-Картли и еще несколько регионов, что является преэтапом всеобщего распространения. Всем нам следует обратить на это особое внимание. Во многих странах началась третья волна, и мы тоже стоим на пороге начала третьей волны. В первую очередь, нужна особая дисциплина, чтобы соблюдать основные рекомендации и ограничения, которые действуют в стране. Сегодня показатель ношения маски составляет 51%, мы должны повысить его до 90%, соблюдать гигиену, дистанцию, избегать мест большого скопления людей», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
- За сутки в стране выявили 897 новых случаев коронавируса (из них в Тбилиси – 463). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 26 января.
- На фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Часть депутатов югоосетинского парламента сорвала заседание президиума
Заседание президиума парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня было сорвано. Причина – разногласия между депутатами по вопросу регламента.
«Мы хотим понять, по какому регламенту сейчас мы намерены провести заседание. Мы хотим получить ответ на этот вопрос», – сказал депутат Гарри Мулдаров перед началом заседания.
Спикер парламента Алан Тадтаев подчеркнул, что законодательный орган ведет свою работу в рамках Конституции.
«До принятия конституционного закона о парламенте, а затем и нового регламента, мы руководствуемся нормами Конституции», – уточнил он, после чего заседание было прервано.
Как пишет агентство «Рес», после жарких споров зал покинули представители «Единой Осетии».
На заседании президиума должны были обсудить представление югоосетинского президента о назначении на должность нового генпрокурора Виталия Савченко. Часть депутатов ранее заявила, что не поддержит кандидатуру Савченко.
- Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Срок полномочий Джагаева истекает в начале апреля.
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