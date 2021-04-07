Каладзе инициировал законопроект «О строительной амнистии»

Парламент Грузии приступил к комитетским слушаниям по законопроекту «О строительной амнистии», сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства, информирует агентство «Новости-Грузия». По его словам, законодательный пакет предусматривает отмену административных штрафов, наложенных из-за нарушения строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года.

«Данного решения ждут жители Тбилиси. Есть такие люди, которые живут в домах, не вошедших в эксплуатацию, так как много лет назад во время строительства были допущены ошибки. Соответственно, важным обстоятельством является как прощение строительных нарушений, снятие правового груза со строительных компаний и владельцев недвижимости, а также ужесточение ответственности за подобные нарушения в будущем», - заявил Каладзе.

По словам мэра, законодательный пакет предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованию со стороны муниципальной инспекции. Каладзе выразил надежду, что законопроект будет поддержан парламентом.

Мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой и сохранения облика города.