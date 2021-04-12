Два кандидата на местных выборах в Гальском районе набрали одинаковое количество голосов

Партия «Гирчи – Большей свободы» провела акцию солидарности у посольства Украины в Тбилиси. Главный лозунг пикета: «Руки прочь от Украины и Грузии!», – пишет СОВА.

«Это проявление солидарности, прежде всего, с украинским народом. Мы думаем, что реакция правительства Грузии на такие случаи, в том числе на то, что Россия творит в Украине, носит формальный характер. Это не искренняя поддержка и протест. Думаю, это часть более широкой политики, которую они называют политикой нераздражения России», – заявил лидер движения Зураб Джапаридзе.

По его словам, Тбилиси и Киев – стратегические партнеры, поскольку оба стремятся на Запад, хотят вступить в НАТО и Евросоюз. Но обе страны сталкиваются и с агрессией России.

«Всякий раз, когда у нас были проблемы, Украина поддерживала нас. Поэтому, когда Украина оказывается в беде, наша страна должна поддерживать ее искренне, а не формально», – добавил оппозиционер.

К акции присоединилась и основательница политического движения «Дроа» («Настало время!») Элена Хоштария. По ее словам, события на востоке Украины являются не только проблемой самой Украины, но и проблемами Грузии, региона и всего мира.

«Правительство [Грузии], как мы видим, многие годы избегало того, чтобы занять четкую и активную позицию. Поэтому, думаю, это долг нашей оппозиции и гражданского сектора, чтобы продемонстрировать отношение страны», – сказала Хоштария.

К участникам акции вышел посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Он поблагодарил их за поддержку и заявил, что Тбилиси и Киев смогут вместе преодолеть все угрозы.