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В Петербурге полностью сгорела Невская мануфактура, погиб пожарный
В Санкт-Петербурге полностью сгорело здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожар начался в понедельник в районе 12 часов дня, ему присвоили пятый - наивысший - уровень сложности. К восьми часам вечера огонь так и не смогли потушить, агентство «Интерфакс» сообщает, что он перекинулся на соседнее здание, в котором находится хостел. Его постояльцев эвакуировали.
Ликвидацией пожара занимаются более 220 спасателей. Один из них погиб, по предварительным данным - при обрушении кровли, еще двое госпитализированы. СМИ сообщают о втором погибшем пожарном, но официально эта информация не подтверждена. Общая площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.
Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Проверку произошедшего проводит и прокуратура.
Здание Невской мануфактуры было построено в середине 18-го века. До революции 1917-го года в нем находилось «товарищество шерстяных изделий» английского купца Джеймса Нортона. В советское время после национализации фабрика получила название «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана», а после распада СССР и акционирования - ОАО «Невская Мануфактура». В последние годы помещения фабрики сдавались под офисы и склады. В одном из них, по предварительным данным, и начался пожар.
СМИ сообщают, что надзорные органы неоднократно фиксировали нарушения противопожарной безопасности в арендуемых помещениях Невской мануфактуры, но они не были устранены. Отмечается также, что сгоревшее здание было признано властями Петербурга объектом исторического наследия.
Другие новости дня
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию ПАСЕ
Российская делегация не поедет на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбург. Об этом в понедельник заявил глава делегации Петр Толстой. По его словам, российские депутаты и сенаторы будут работать на сессии «дистанционно».
Причиной отмены поездки во Францию он назвал рост числа случаев заражения коронавирусом в этой стране и введенный там комендантский час, а также «наличие большого количества работы, которая связана с посланием президента РФ Федеральному собранию».
Сессия ПАСЕ открывается 19 апреля. Послание Путина намечено на 21 апреля.
При этом, как сказал Толстой, в ПАСЕ «множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, это касается Навального, это касается так называемой проблемы политзаключенных в России».
Толстой ожидает, что ПАСЕ примет резолюции по этим проблемам в трактовке, неприемлемой для Москвы. Такого же мнения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал, что в ПАСЕ по итогам дебатов будет принята резолюция по вопросу об оппозиционере Алексее Навальном, и не исключил, что формулировки этой резолюции могут подтолкнуть Россию к тому, чтобы «из организации, может быть, и выйти».
Зимой на сессии ПАСЕ вопрос о Навальном уже поднимался - были проведены дебаты о его отравлении и уголовном преследовании в России. Был назначен спецдокладчик по этому вопросу, который должен представить свой доклад на весенней сессии. За прошедшие три месяца суд в России успел отправить Навального в колонию, обвинив в нарушении условий испытательного срока по старому уголовному делу. Сейчас Навальный держит в колонии голодовку, добиваясь медицинской помощи.
Исполнилось 170 лет со дня открытия первого грузинского Театра оперы и балета
Ровно 170 лет назад - 12 апреля 1851 года, открылся грузинский Театр оперы и балета имени З.Палиашвили. Об этом сообщает Национальный архив Грузии.
«Театр, вмещавший 700 зрителей, располагался в Тбилиси, на сегодняшней площади Свободы. Здание было спроектировано итальянским архитектором Джованни Скудиери, а интерьер разработан художником Григорием Гагариным. Здание сгорело 11 октября 1874 года», - говорится в сообщении.
Старое здание было разрушено пожаром, не сохранилось практически ни одной декорации, украшений, костюмов, ни даже богатой тетрадной библиотеки. Здание было настолько повреждено, что было решено построить новое.
3 ноября 1896 года на проспекте Головина (ныне проспект Руставели) было завершено строительство нового так называемого «казенного театра» по проекту архитектора Виктора Шретера, который был рассчитан на 1200 человек. В этом здании сегодня расположен Государственный театр оперы и балета имени З.Палиашвили. В качестве прототипа был выбран Театр Байройта Рихарда Вагнера.
CIT: в Крым переброшены десантники Псковской дивизии ВДВ
Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в аннексированный Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team. Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.
Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.
7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.
«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму – но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», – отмечают эксперты.
Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера, это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую, – пишут расследователи.
8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы. В 2014–2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.
В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.
В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона «Погоново» – это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились «в поле рядом с жилыми домами». Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).
- Россия в последние дни, утверждая, что переброска ее войск не несет никому угрозы, одновременно угрожает Украине «последствиями» в случае гипотетического наступления на позиции сепаратистов в Донбассе. Если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет «началом конца Украины», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (курирует постсоветское пространство). По его словам, Россия будет вынуждена встать «на защиту своих граждан» в зависимости от масштаба конфликта. В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей уже несколько сот тысяч человек получили российские паспорта (Украина российское гражданство этих лиц не признает).
- Журналисты-расследователи установили, что в 2014 году по крайней мере несколько военнослужащих 76-й дивизии погибли в боях против украинских военных в Донбассе. Российские власти или отрицали их гибель, или же заявляли, что они погибли, уволившись из армии или «уйдя в отпуск».
В Париже вблизи центра вакцинации произошло нападение со стрельбой
На юго-западе Парижа 12 апреля в результате стрельбы у больницы Анри Дюнан погиб один человек. Раненая женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу сообщило France Télévisions со ссылкой на источники в полиции.
Очевидец нападения сообщил изданию Le Figaro, что услышал в общей сложности шесть выстрелов.
Стрелявший скрылся на скутере без номеров. Первоначальная версия полиции - сведение счетов.
Прокуратура Парижа открыла расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Гериатрическая больница Анри Дюнан находится недалеко от станции метро Porte de Saint-Cloud в XVI округе Парижа. Здесь же расположен центр вакцинации от ковида. Судя по кадрам с места преступления, квартал перекрыт.
В Северной Осетии задержан мужчина, захвативший заложников
Во Владикавказе задержан мужчина, захвативший в заложники четверых продавцов и пятерых покупателей вещевого магазина. Об этом Кавказ.Реалии сообщили источники в североосетинской столице.
Сегодня днем мужчина ворвался в магазин, находящийся в районе центрального базара города. Он угрожал взорвать десять килограммов тротила.
Вокруг места происшествия было выставлено оцепление из правоохранителей, сотрудников МЧС и скорой помощи. Людей экстренно эвакуировали из соседних торговых точек.
По информации Кавказ.Реалии, в результате происшествия никто не пострадал.
Киев: Москва до сих пор не ответила на запрос о переговорах по Донбассу
Власти Украины отмечают, что Россия до сих пор не ответила на их запрос провести переговоры в связи с обострением ситуации в Донбассе.
В распространённом 12 апреля заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что Киев направил предложение Москве, руководствуясь международными договорённостями.
Киев просит российское руководство прояснить "значительное усиление" российского военного присутствия вдоль границы с Украиной за последние несколько дней. "К сожалению, российская сторона отказалась предоставить существенную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ", - приводит заявление Киева "РБК-Украина".
Украинские военные обвиняют воюющих в Донбассе пророссийских сепаратистов в участившихся в зоне конфликта обстрелов с конца марта. Сепаратисты указывают на вину Киева.
Пользователи соцсетей публикуют неподтвержденные официально фото и видеозаписи предполагаемого значительного перемещения российских армейских подразделений и бронетехники в направлении границы с Украиной и аннексированного Крыма. Западные лидеры в этой связи опасаются, что Москва может готовить переброску войск на украинскую территорию.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в понедельник подчеркнула, что запрос офиса главы государства предполагает прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мендель, Россия сконцентрировала у границ Украины свыше 40 тысяч своих военнослужащих. Мендель утверждает, что Зеленский направил предложение Путину еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих при обстрелах в Донецкой области. Пресс-секретарь добавила, что Владимир Зеленский планирует визит во Францию для консультаций по Донбассу. Франция – одна из участниц "нормандской четвёрки" по урегулированию конфликта, наряду с Украиной, Россией и ФРГ.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 12 апреля заявил, что в последние дни запросов президента Украины на телефонный разговор с президентом России не было. "В том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать", - подчеркнул одновременно Песков.
Ранее российская сторона обвинила Киев в усилении провокаций со стороны украинских вооружённых сил. Перемещение российских подразделений в Москве связали с плановыми мероприятиями по подготовке войск Южного округа.
Москва всегда категорически отрицала обвинения в участии своих военных в конфликте на востоке Украины.
В Абхазии пройдёт конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021»
Конкурс красоты «Мисс и Миссис Россия Земля 2021» пройдёт в Абхазии 9-15 июня. Об этом сообщили на пресс-конференции в министерстве культуры самопровозглашенной республики Абхазия.
Организаторы говорят, среди участниц конкурса будут представительницы 30 регионов России, а также самые красивые девушки Абхазии.
Учредитель Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко заявила, что в этом году на конкурсе не будет выхода в купальниках – участницы выйдут в национальных костюмах.
«Мы уважаем традиции и обычаи абхазского народа, именно поэтому мы заменили выход в купальниках на национальные костюмы», – заявила она.
Победительницы конкурса получат возможность участия в конкурсе «Мисс и Миссис Земля 2021», который пройдет в Лас-Вегасе.
Противников строительства ГЭС не пропустили в сторону села Намахвани
Столкновения с полицией произошли в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, где противники строительства каскада Намахвани ГЭС сегодня собрались для проведения акции протеста.
Перед протестующими выстроились кордоны полицейских, которые не пропустили людей к селу Намахвани. На месте образовалась давка. Потеряла сознание молодая женщина, которая участвовала в протесте, – пишет «Новости-Грузия».
Организатор акции и один из основателей движения «Защитников ущелья Риони» Варлам Голетиани призвал собравшихся сохранять спокойствие и не отвечать агрессией на агрессию.
Протестующие ждут объяснений со стороны МВД и считают, что их права грубо нарушаются.
«Среди нас женщины и дети. Идет дождь. Мы хотим пройти по нашей земле. Почему вы нас не пропускаете?», – обратился Голетиани с полицейским.
После того, как активистов не пустили в сторону села Намахвани, они решили провести акцию протеста в Кутаиси, у офиса компании ENKA. Об этом пишет грузинская служба «Радио Свобода».
Ранее сотрудники МВД Грузии разобрали в селе Намахвани палатки протестующих. В ведомстве заявили, что из-за метеорологических условий ожидается увеличение уровня воды в реке Риони, что может создать опасность для жизней протестующих.
Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией ENKA. Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство проекта на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
«Руки прочь от Украины и Грузии!» – акция солидарности в Тбилиси
Партия «Гирчи – Большей свободы» провела акцию солидарности у посольства Украины в Тбилиси. Главный лозунг пикета: «Руки прочь от Украины и Грузии!», – пишет СОВА.
«Это проявление солидарности, прежде всего, с украинским народом. Мы думаем, что реакция правительства Грузии на такие случаи, в том числе на то, что Россия творит в Украине, носит формальный характер. Это не искренняя поддержка и протест. Думаю, это часть более широкой политики, которую они называют политикой нераздражения России», – заявил лидер движения Зураб Джапаридзе.
По его словам, Тбилиси и Киев – стратегические партнеры, поскольку оба стремятся на Запад, хотят вступить в НАТО и Евросоюз. Но обе страны сталкиваются и с агрессией России.
«Всякий раз, когда у нас были проблемы, Украина поддерживала нас. Поэтому, когда Украина оказывается в беде, наша страна должна поддерживать ее искренне, а не формально», – добавил оппозиционер.
К акции присоединилась и основательница политического движения «Дроа» («Настало время!») Элена Хоштария. По ее словам, события на востоке Украины являются не только проблемой самой Украины, но и проблемами Грузии, региона и всего мира.
«Правительство [Грузии], как мы видим, многие годы избегало того, чтобы занять четкую и активную позицию. Поэтому, думаю, это долг нашей оппозиции и гражданского сектора, чтобы продемонстрировать отношение страны», – сказала Хоштария.
К участникам акции вышел посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Он поблагодарил их за поддержку и заявил, что Тбилиси и Киев смогут вместе преодолеть все угрозы.
- Власти Украины заявляют о том, что Россия стягивает войска к границам страны и готовит провокацию. По сообщениям СМИ, 11 апреля подконтрольные Москве вооруженные формирования десять раз нарушили соглашение о прекращении огня в Донбассе.
В пригороде Миннеаполиса беспорядки после гибели афроамериканца
В американском штате Миннесота, к северу от Миннеаполиса, в ночь на понедельник вспыхнули беспорядки после гибели от рук полицейского 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Поздно вечером 11 апреля сотни протестующих собрались у полицейского управления в городе Бруклин-Сентер, где произошёл вооружённый инцидент. В ходе столкновений сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участники протестной акции закидали камнями две полицейские машины, пишет Reuters.
В полиции, объясняя обстоятельства гибели Данте Райта, сообщили, что он был застрелен одним из офицеров при задержании. Машину афроамериканца, по данным следствия, остановили за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов выяснилось, что есть ордер на его арест. Когда Райта попытались задержать, он сел обратно в свою машину и попытался скрыться. В этот момент один из полицейских выстрелил. Подозреваемый успел проехать несколько улиц и врезался в другую машину. От полученных травм он скончался на месте.
Произошедшее с афроамериканцем в местной полиции называют "трагическим случаем" и призывают протестующих не прибегать к насилию.
Губернатор Миннесоты Тимоти Уолз заявил, что следит за ситуацией, не забывая о скорби после гибели другого темнокожего жителя штата при задержании полицейскими. Уолз говорил о Джордже Флойде, чья смерть в мае прошлого года привела к массовым протестам и беспорядкам по всей стране.
Бруклин-Сентер – пригород Миннеаполиса, где сейчас проходит начавшийся 8 марта судебный процесс по делу о гибели Флойда. Обвиняемым стал бывший полицейский Дерек Шовин, который применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. Шовина и еще трех сотрудников силовых структур, также участвовавших в задержании Флойда, уволили. Подсудимому вменяют убийство и непредумышленное убийство. Вины он не признаёт. Ему грозит до 40 лет лишения свободы.
Процесс в Миннеаполисе сопровождается новыми акциями против полицейского произвола. Здание суда охраняют бойцы Национальной гвардии.
Два кандидата на местных выборах в Гальском районе набрали одинаковое количество голосов
В избирательном округе № 5 Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия пройдут повторные выборы.
Два кандидата, баллотировавшиеся по этому округу на выборах в органы местного самоуправления, набрали одинаковое количество голосов. Об этом агентству «Апсныпресс» сообщил председатель районной избирательной комиссии Игорь Амичба.
По другим округам депутатами Гальского районного cобрания избраны: Валетта Сохадзе, Нукри Кулава, Алик Бигвава, Джамила Чаргазия, Эдишер Зухба, Ираклий Колбая, Ахра Чачава, Манучар Ачба, Екатерина Черкезия и Беслан Кантария.
Отметим, что во всех округах Гальского района числится менее 900 избирателей. Это объясняется тем, что в 2013 -2014 гг. большинство жителей этого района лишились абхазского гражданства из-за наличия гражданства Грузии. При этом на вчерашних выборах именно в Гали была зафиксирована самая высокая явка по Абхазии – 58%.
Последний раз в Гальском районе выборы в органы местного самоуправления проводились 10 лет назад – в 2011 году.
Координатор штаба Навального в столице Дагестана сутки не выходит на связь
После прошедшего 11 апреля открытия штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Махачкале его координатор Эдуард Атаев уехал в родное село Эндирей и перестал выходить на связь. Активисты пытаются установить местонахождение Атаева, но информации пока нет.
"Дни перед открытием штаба были очень напряженными и выматывающими, после самого мероприятия Эдуард сказал мне, что поедет домой отдохнуть, он выглядел уставшим. Попросил ему написать, когда доберется домой, но в итоге никто не написал. Сперва подумал, что просто забыл, однако утром телефон был выключен", - рассказал Кавказ.Реалии общественник из Махачкалы Мурад Манапов.
Активисты нашли знакомых Атаева в селе Эндирей и попросили прийти к нему домой, но калитка оказалась закрытой на замок.
Мурад Манапов уточняет, что координатор штаба не планировал никуда "исчезать", сейчас его товарищи пытаются установить контакты родных, после чего обратиться в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении человека.
50-летний Эдуард Атаев занимался организацией независимого наблюдения за выборами в Дагестане, а также дважды участвовал в выборах главы и депутатов села Эндирей.
- Накануне сообщалось, что в Махачкале был открыт штаб оппозиционного российского политика Алексея Навального. Координатором штаба стал Эдуард Атаев, глава регионального отделения "Партии народной свободы" ("Парнас").
- Предыдущая попытка открыть штаб Навального в Махачкале закончилась избиением координатора Руслана Аблякимова и его отъездом из Дагестана. Главной проблемой активист называл именно проблемы с поиском помещения – собственники в регионе опасаются вести дела с оппозицией.
Грузия погасила старые евробонды на $500 млн. и планирует выпустить новые
В министерстве финансов Грузии сообщили, что выпущенные в 2011 году евробонды на 500 миллионов долларов уже погашены. При этом ведомство планирует выпустить новые еврооблигации – это может произойти уже завтра.
«В процессе выпуска еврооблигаций мы прошли довольно длительный путь, который включал в себя выбор банков-партнеров, анализ рынка, выбор подходящего периода для выпуска и встречи с потенциальными инвесторами. Для выпуска еврооблигаций были выбраны три авторитетных международных инвестиционных банка: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC; два местных инвестиционных банка, находящихся в статусе соучастников – Galt & Taggart и TBC Capital», – говорится в заявлении.
В Минфине говорят, что процесс уже находится на финальной стадии, а завтра планируется официально объявить о выпуске ценных бумаг.
«По завершении процесса, в ближайшие дни министерство финансов предоставит общественности детальную информацию. Ожидается, что процентная ставка по новым еврооблигациям будет значительно ниже, чем по еврооблигациям, выпущенным в 2011 году (6,875%)», – говорится в сообщении Минфина, перевод которого публикует Первый канал Грузии.
В Беларуси прекращена трансляция новостного телеканала Euronews
В Беларуси с понедельника, 12 апреля, прекращена трансляция телеканала Euronews.
В министерстве информации Беларуси РИА "Новости" заявили, что ретрансляция прекращена из-за выявленного нарушения законодательства о рекламе. В сообщении на сайте самого ведомства говорится, что у Euronews истёк срок действия ранее выданного разрешения на распространение сигнала на белорусской территории.
Одновременно сообщается о начале вещания с 12 апреля в Беларуси телепрограммы российского производства под названием ПОБЕДА – о Великой Отечественной войне. "Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы", - отмечают в Мининформе. В эфире телепрограммы, в частности, классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками.
Euronews – европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на 13 языках. В Белорусской ассоциации журналистов не исключили, что за прекращением вещания Euronews стоит нечто большее, чем формальные нарушения. "Скорее всего, это было сделано с целью еще большей информационной блокады белорусского народа. Власти, начиная с лета, систематически создавали, условно говоря, "китайскую стену" вокруг белорусского общества - репрессировали журналистов, закрывали публикации", - заявил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Его слова приводит агентство БелаПАН.
Медиа-эксперт Павлюк Быковский отметил в свою очередь, что массовая аудитория в Беларуси "не имеет доступа к таким вещательным проектам, как CNN, Fox News и многим другим каналам, которые были бы возможной альтернативой тому, что показывают белорусские государственные или российские телеканалы". Слова Быковского приводит Белорусская служба Радио Свобода.
С августа прошлого года в Беларуси продолжаются массовые выступления против официальных итогов президентских выборов. Главой государства на шестой срок подряд был объявлен Александр Лукашенко. Западные страны не признали его легитимно избранным президентом. В отношении Лукашенко и чиновников из его окружения были введены санкции, в том числе, за жёсткие разгоны силовиками мирных протестов и серьёзные нарушения прав человека. Минск обвинения отрицает. Москва в ситуации после выборов поддержала белорусские власти.
Экс-министр юстиции Зураб Адеишвили решил отказаться от грузинского гражданства
Экс-министр юстиции, бывший генпрокурор Грузии Зураб Адеишвили потребовал прекращения своего грузинского гражданства. Об этом сообщили грузинские СМИ.
В Агентстве развития государственных сервисов Грузии подтвердили, что Адеишвили уже подал соответствующее заявление в ведомство. Там отметили, что обсуждение вопроса уже началось и рассмотрение дела о прекращении гражданства будет завершено в мае.
После смены власти в Грузии в 2012 году, Зурабу Адеишвили предъявили обвинения по нескольким делам. Однако Интерпол прекратил его международный розыск. По делу о банкротстве «Карту банка» суд заочно приговорил Адеишвили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, по делу телекомпании «Иберия» - к двум годам лишения свободы (срок сокращён на четверть – до года и 6 месяцев), по делу о незаконном изъятии винного завода «Акура» в городе Телави - к двум годам. Последние годы Адеишвили занимал должности в правительстве Украины.
У здания правительства Абхазской автономии в Тбилиси задержали шесть человек. ФОТО
Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали шесть человек у здания правительства Абхазской автономной республики в Тбилиси. Протестующие пытались пройти в здание для встречи с главой абхазского правительства в изгнании Русланом Абашидзе.
Участники акции требуют отменить 5-дневный карантин, действующий для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую грузинскими властями.
Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина.
Власти Грузии же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.
В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».
Аслан Бжания провел рабочую встречу с Александром Анквабом
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочую встречу с премьер-министром Александром Анквабом, который сегодня приступил к исполнению служебных обязанностей после лечения от COVID-19.
Как сообщили в президентской пресс-службе, Бжания и Анкваб обсудили ситуацию в Абхазии и планы работы исполнительной власти в ближайшее время.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 5 апреля он обратился к жителям Абхазии и заявил, что «коронавирусная инфекция весьма коварна». Премьер призвал граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
«Гирчи» готова прекратить бойкот парламента в случае полной легализации марихуаны
Грузинская партия «Гирчи» (лидер – Яго Хвичия) сегодня представит план действий. Также состоится презентацию новой партийной газеты, первую полосу которой «Гирчи» опубликовала в социальной сети Facebook.
В газете говорится, что партия готова прекратить бойкот парламента, если правящая «Грузинская мечта» согласится полностью урегулировать один из следующих семи вопросов:
- Все последующие парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе и с естественным (нулевым) барьером;
- Частное среднее образование (частные школы) будет полностью освобождено от государственного регулирования;
- Шерифы районной полиции будут избираться непосредственно населением;
- Судьи первой инстанции будут избираться народом, прямым голосованием. Подсудимые будут иметь право выбирать, какой судья будет их судить: избранный или назначенный;
- В стране будет разрешен мультивалютный режим;
- Реституция — в соответствии с пунктами, согласованными с оппозицией;
- Марихуана будет полностью легализована.
На прошедших 31 октября 2020 года парламентских выборах партия «Гирчи» («Шишка») набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. После выборов партия присоединилась к оппозиционному бойкоту парламента с требованием провести повторные выборы. Однако официально от мандата отказался лишь Зураб Джапаридзе, который после декабрьского раскола в партии основал новую партию «Гирчи – Больше свободы». Оставшиеся в «Гирчи» лидеры не раз заявляли, что готовы прекратить парламентский бойкот.
В 2018 году экс-премьер и бывший председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждал, что культивация медицинской марихуаны принесет стране огромные деньги. Однако подготовленный на эту тему законопроект был отозван из парламента – из-за позиции Грузинской православной церкви.
COVID-19 в Грузии: 359 новых случаев, шесть пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3883 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
За сутки в стране выявили 359 новых случаев коронавируса. Накануне провели 13 685 тестов: PCR-тестов – 5890, экспресс‐тестов на антиген – 7795.
Выздоровели еще 526 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 288 755, выздоровевших – 277 829.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,62%, за последние 14 дней – 2,31%, за неделю – 2,51%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и нескольких членов парламента от правящей партии «Грузинская мечта».
«Земля кочевников» получила главный приз Британской киноакадемии
Драма "Земля кочевников" получила четыре приза Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), включая награду за лучший фильм года. Картина рассказывает об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и вынуждены путешествовать по Соединенным Штатам.
Награду за лучшую режиссёрскую работу получила создательница фильма Хлоя Чжао. Она стала второй в 53-летней истории BAFTA женщиной, которой достался приз в этой категории, сообщает Би-би-си.
Исполнительница главной роли в "Земле кочевников" Фрэнсис Макдорманд была удостоена приза за лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.
"Земля кочевников" считается главным фаворитом на будущей церемонии вручения "Оскаров", которая состоится через две недели в Лос-Анджелесе. Ранее фильм уже получил "Золотого льва" в Венеции и был назван лучшим на "Золотом глобусе".
Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме "Отец". Это третья "Бронзовая маска" для 83-летнего актера.
Лучшим анимационным фильмом стала «Душа» студии Pixar, а лучшим иностранным фильмом — «Еще по одной» Томаса Винтерберга.
Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. В этом году из-за коронавирусных ограничений церемония вручения прошла в онлайн-формате. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.
Ротенберг назвал себя владельцем пяти санаториев в Крыму
Друг президента России, миллиардер Аркадий Ротенберг с 2019 года владеет пятью гостиничными комплексами в аннексированном Россией Крыму , в которые он намерен вложить около 15 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена. Речь идёт о санаториях "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отеле "Дача Рахманинов".
Все эти санатории, кроме "Жемчужины", входят в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. При этом в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму. Тогда стало известно, что сеть "Курорты Крыма" сменила владельца и оказалась под управлением закрытого паевого фонда "Трес", предположительно связанного с Аркадием и Борисом Ротенбергами.
Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за полтора миллиарда рублей. При этом дворец "Дюльбер", построенный в конце 19 века в мавританском стиле для представителя царской семьи, а также парк вокруг него признаны объектами культурного наследия. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов". За здания санатория "Жемчужина", расположенного около замка "Ласточкино гнездо", в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 миллионов рублей.
- Аркадий Ротенберг — крупнейший владелец объектов туристического бизнеса в аннексированном Крыму, писали СМИ в феврале. Его компании после аннексии полуострова скупали земли и пансионаты зачастую ниже рыночной стоимости. Только кадастровая стоимость принадлежащей ему земли оценивается в 5 с половиной миллиардов рублей.
В конце января Аркадий Ротенберг заявил, что является владельцем "дворца" на мысе Идокопас под Геленджиком из расследования Фонда борьбы с коррупцией (включён российскими властями в список иностранных агентов. ФБК с эти не согласен). Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В расследовании ФБК утверждалось, что реальный бенефициар резиденции Владимир Путин. Предположительная стоимость "дворца" оценивается в 100 миллиардов рублей. Путин отверг причастность к зданию, заявив, что им владеют частные компании.
После аннексии Крыма в 2014 году Аркадий Ротенберг попал под санкции США и ЕС за близость к Путину, с которым дружит больше 50 лет. В 2020 году он получил звание Героя труда за строительство моста в Крым через Керченский пролив – он, по оценке газеты "Ведомости", обошёлся бюджету в 300 миллиардов рублей. Ротенберг – один из самых богатых людей России, его состояние оценивается журналом Forbes в 2,8 миллиарда долларов.
- Управляющая компания инфраструктурных проектов, на которую записаны санатории, выкупила также компанию "Крымтелеком", которой принадлежит оператор сотовой и фиксированной связи и объекты недвижимости в Крыму. В собственности компании — 21,5 га земли, в том числе 4,3 га на берегу моря, на которых расположен санаторий в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма. В декабре 2018 года, когда "Крымтелеком" был выставлен на торги, представитель Ротенберга заявлял, что бизнесмен не интересуется покупкой компании.
- Этот актив не интересует и не интересовал Ротенберга, подтвердил и сейчас представитель бизнесмена. По его словам, сейчас идут переговоры с членами паевого фонда об единоличном владении бизнесменом санаториями без "Крымтелекома". На торги по продаже "Крымтелекома" и санаториев, которые сейчас развивает Ротенберг, кроме УКИП заявлялось также ООО "Сарыч". Эта компания владеет лесными и пляжными участками на острове Сарыч, по соседству с которыми строится особняк площадью 6–7 тыс. кв. м, хозяином которого местные жители, по информации издания, считают самого Ротенберга.
Анкваб вернулся к исполнению обязанностей главы абхазского Кабмина
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сегодня, 12 апреля вернулся к исполнению своих обязанностей после длительного лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию.
5 апреля он обратился к жителям Абхазии и заявил, что «коронавирусная инфекция весьма коварна». Премьер призвал граждан к ответственному соблюдению мер предосторожности.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполнял вице-премьер Владимир Делба.
В парламенте Грузии обсудят тему Нагорного Карабаха
Вопрос Нагорного Карабаха обсудят в парламенте Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
В повестке дня комитета по обороне и безопасности указано, что обсуждение будет сосредоточено на теме «Влияние мирного соглашения по Нагорному Карабаху на среду безопасности на Южном Кавказе». Депутаты заслушают и.о. главы Службы разведки Шалва Ломидзе.
Заседание парламентского комитета, предположительно, пройдет в закрытом формате.
Карасин считает, что о возобновлении авиасообщения с Грузией говорить рано
Радикально настроенные в Грузии силы добавляют неопределенности в вопрос восстановления авиасообщения с Россией, о котором говорить пока рано. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью изданию «Коммерсантъ».
«Об авиасообщении говорить рановато. Радикальные крикуны в Грузии (вспомним недавний случай с Владимиром Познером) лишь добавляют неопределенности в этот вопрос. Это был совершенно безобразный инцидент. И мы рады услышать сбалансированное и осуждающее заявление премьер-министра Грузии на этот счет», - сказал сенатор.
Отвечая на соотвествующий вопрос, Карасин сообщил, что продолжит контакты со спецпредставителем премьера Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе, – пишет ТАСС.
«Мы ведем эту совместную работу с 2012 года. И она приносит практические результаты в ряде важных областей. В отсутствие дипотношений и жесткой внутриполитической борьбы в самой Грузии это временами бывает очень сложно. Пандемия не дала нам возможности очной встречи в 2020 году, но мы продолжаем работу в онлайн-формате и по-прежнему надеемся и на личную встречу», – сказал глава комитета СФ.
- С 2012 года в Праге проходят регулярные встречи Зураба Абашидзе и экс-замглавы МИД РФ, сенатора Григория Карасина.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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