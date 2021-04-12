В Петербурге полностью сгорела Невская мануфактура, погиб пожарный  

В Санкт-Петербурге полностью сгорело здание Невской мануфактуры на Октябрьской набережной. Пожар начался в понедельник в районе 12 часов дня, ему присвоили пятый - наивысший - уровень сложности. К восьми часам вечера огонь так и не смогли потушить, агентство «Интерфакс» сообщает, что он перекинулся на соседнее здание, в котором находится хостел. Его постояльцев эвакуировали.

Ликвидацией пожара занимаются более 220 спасателей. Один из них погиб, по предварительным данным - при обрушении кровли, еще двое госпитализированы. СМИ сообщают о втором погибшем пожарном, но официально эта информация не подтверждена. Общая площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. Проверку произошедшего проводит и прокуратура.

Здание Невской мануфактуры было построено в середине 18-го века. До революции 1917-го года в нем находилось «товарищество шерстяных изделий» английского купца Джеймса Нортона. В советское время после национализации фабрика получила название «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана», а после распада СССР и акционирования - ОАО «Невская Мануфактура». В последние годы помещения фабрики сдавались под офисы и склады. В одном из них, по предварительным данным, и начался пожар.

СМИ сообщают, что надзорные органы неоднократно фиксировали нарушения противопожарной безопасности в арендуемых помещениях Невской мануфактуры, но они не были устранены. Отмечается также, что сгоревшее здание было признано властями Петербурга объектом исторического наследия.