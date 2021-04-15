Украина осудила закрытие Россией части акватории Черного моря

МИД Украины в четверг выразил протест в связи с намерением России закрыть под предлогом военных учений до октября 2021 года часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства это решение названо нарушением норм международного права.

«Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой... узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этой части акватории Черного моря» - говорится в заявлении. Речь идет, в том числе, о водах, прилегающих к аннексированному Крыму.

В заявлении также сказано, что действия России - грубое нарушение свободы мореходства, поскольку согласно конвенции ООН по морскому праву Россия не должна мешать транзитному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море.

Статус Керченского пролива - предмет спора между Украиной и Россией. Украина и большая часть мирового сообщества считает этот пролив международным, а Россия - своим внутренним. Де-факто Россия контролирует судоходство в проливе. В ноябре 2018 года в нем произошел вооруженный инцидент с участием украинских и российских боевых кораблей и российской авиации. В результате три украинских корабля и их экипаж были захвачены. Моряков обвинили в нарушении границы России. Впоследствии - спустя почти год - их отпустили, корабли вернули Украине.

В заявление украинского МИД говорится, что Россия наряду с наращиванием своего военного присутствия у границ начала эскалацию и в Черном море.

Накануне сообщалось, что Россия начала военные учения в Черном море. В учениях задействованы надводные корабли Черноморского флота, базирующегося в Крыму, а также вертолеты и самолеты. Как сообщается, в ходе учений будут проведены стрельбы по надводным и воздушным целям.