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Украина осудила закрытие Россией части акватории Черного моря
МИД Украины в четверг выразил протест в связи с намерением России закрыть под предлогом военных учений до октября 2021 года часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства это решение названо нарушением норм международного права.
«Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой... узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этой части акватории Черного моря» - говорится в заявлении. Речь идет, в том числе, о водах, прилегающих к аннексированному Крыму.
В заявлении также сказано, что действия России - грубое нарушение свободы мореходства, поскольку согласно конвенции ООН по морскому праву Россия не должна мешать транзитному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море.
Статус Керченского пролива - предмет спора между Украиной и Россией. Украина и большая часть мирового сообщества считает этот пролив международным, а Россия - своим внутренним. Де-факто Россия контролирует судоходство в проливе. В ноябре 2018 года в нем произошел вооруженный инцидент с участием украинских и российских боевых кораблей и российской авиации. В результате три украинских корабля и их экипаж были захвачены. Моряков обвинили в нарушении границы России. Впоследствии - спустя почти год - их отпустили, корабли вернули Украине.
В заявление украинского МИД говорится, что Россия наряду с наращиванием своего военного присутствия у границ начала эскалацию и в Черном море.
Накануне сообщалось, что Россия начала военные учения в Черном море. В учениях задействованы надводные корабли Черноморского флота, базирующегося в Крыму, а также вертолеты и самолеты. Как сообщается, в ходе учений будут проведены стрельбы по надводным и воздушным целям.
- Как сообщает ТАСС, в среду, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Согласно распоряжению, право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны «исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Другие новости дня
Президенты Грузии и Армении обсудили вопросы регионального сотрудничества на Кавказе
Миру и сотрудничеству нет альтернативы для развития Кавказа, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисян.
Сегодня, 15 апреля, президент Армении прилетел в Тбилиси вместе с супругой Нуне Саркисян в рамках официального визита. Торжественная церемония встречи состоялась в резиденции Саломе Зурабишвили на улице Атонели – так называемом «дворце Орбелиани». После чего состоялась личная встреча президентов двух стран, а затем и в расширенном формате, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Этот визит был запланировал уже давно, но, к сожалению, не был осуществлен. Пандемия и конфликт в регионе очень помешали нам и до этого времени мы не смогли организовать этот визит. Я очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани», - заявила Зурабишвили.
На встрече с армянским коллегой был рассмотрен будущий потенциал региона, который, по словам Зурабишвили, является уникальным в экономическом плане.
«Выросший интерес со стороны разных внешних акторов, новые планы и платформы, о которых говорят, – все это подтверждает огромное значение этого региона. Однако роль кавказских стран остается решающей. Будущее Кавказа должны совместно определять кавказские страны. В то же время, с учетов своего транзитного потенциала и не только, мы представляем себе Кавказ только как открытый регион.
Мы также гордимся тем, что у граждан Грузии армянского происхождения в этой стране есть все возможности, чтобы сохранить язык и культуру своих предков. В то же время, должно быть сделано больше и в основном со стороны государства, чтобы они смогли полноценно овладеть государственным языком, и таким образом получить полноценную интеграцию в экономическом и политическом развитии», - отметила Зурабишвили.
- Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям. Наиболее интенсивным является сотрудничество в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.
Противники Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти
Участниками акции против строительства Намахванской ГЭС встречаются с представителями власти. По заявлению одного из организаторов акции Варлама Голетиани, на встрече у них будет возможность видеосъемки, однако без присутствия представителей СМИ.
«На встрече мы обсудим существенные вопросы. Мы не собираемся обсуждать природоохранные и другие вопросы. Договоримся по техническим вопросам. Если мы говорим о продолжении диалога, то как он должен продолжаться. Мы выдвинем условия, первое условие - мы не должны находиться в репрессивной среде. Эти люди должны объяснить нам, могут ли они принимать решения или нет. Мы поднимем вопрос о присутствии медиа на встрече», - сказал Голетиани.
По информации администрации правительства Грузии, по поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Кутаиси находятся глава департамента отношений с регионами администрации правительства и два губернатора, которые готовы к продолжению диалога с участниками акции против строительства Намахванской ГЭС.
Кроме того, по информации парламента Грузии, в администрации государственного поверенного в регионе Имерети для встречи с участниками акции находятся председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари, члены парламентского большинства Гиви Чичинадзе, Заза Ломинадзе, Бежан Цакадзе, Гоча Энукидзе, Дмитрий Самхардзе и Годердзи Чанкселиани.
Саломе Зурабишвили: «Грузия стояла и стоит на стороне мира»
«Грузия стояла и стоит на стороне мира, в знак чего наша платформа для диалога и деэскалации была предложена во время конфликта. Это предложение остается в силе». Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на совместной пресс-конференции с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Как пишет Первый канал Грузии, Зурабишвили отметила, что визит президента Армении был запланирован давно, но ему помешала пандемия, а также конфликт в регионе.
«Я очень рада, что сегодня у меня есть возможность принять вас во дворце Орбелиани. После нашей предыдущей встречи мы все столкнулись с очень серьезными проблемами на Кавказе. С одной стороны, пандемия затронула экономики всех трех стран, закрыла наши отношения с миром и друг с другом. Хочу выразить соболезнования семьям погибших во время войны и выразить соболезнования Вам, господин президент», – заявила Саломе Зурабишвили.
Армен Саркисян отметил, что укрепление отношений с Грузией для Армении является одной из важных предпосылок безопасности и развития. Он поблагодарил президента Грузии за теплый прием.
«Мы успешно сотрудничаем в сферах транспорта, энергетики, туризма, сельского хозяйства и многих других сферах. Также есть большой потенциал для сотрудничества в сферах современных технологий, искусственного интеллекта, высоких технологий, биотехнологий, кибербезопасности, продовольственного обеспечения. Это сотрудничество двустороннее и многостороннее. Я хотел бы повторить то, что сказала президент, думаю, что при сотрудничестве институтов обоих президентов мы сможем углубить современные деловые отношения между двумя странами. Поэтому, с армянской стороны заверяю вас, что мы будем работать с вами, чтобы развивать деловые отношения и вносить свой вклад», – заявил Армен Саркисян.
- Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом. Саркисян встретится с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
НАТО: Россия продолжает нарушать территориальную целостность Украины и Грузии
Россия продолжает придерживаться повторяющейся модели дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны России многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с объявленными США новыми санкциями в отношении России.
В документе говорится о попытках вмешательства в выборы в государствах-членах НАТО, в том числе в президентские выборы в США, а также об участии Москвы в широкомасштабных кампаниях дезинформации и вредоносной киберактивности.
«По оценкам США и других союзников, все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за хакерский взлом SolarWinds. Мы солидарны с США. Мы осуждаем нападение на российского оппозиционера Алексея Навального с применением нервно-паралитического вещества из запрещенной группы «Новичок». Любое применение химического оружия при любых обстоятельствах является явным нарушением международного права и противоречит Конвенции по химическому оружию. Также вызывает обеспокоенность информация о том, что Россия поощряла нападения на силы США и НАТО в Афганистане», – говорится в заявлении.
В НАТО отмечают, что продолжат работу в тесном сотрудничестве для реагирования на действия России, которые представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности.
«Мы призываем Россию незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства так же, как выполняют свои обязательства союзники, в том числе существующие соглашения и обязанности по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Мы также призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на украинских границах и в незаконно аннексированном Крыму. Мы продолжаем обеспечивать построение сдерживания и обороны, в то же время НАТО по-прежнему открыта для периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным. Мы сожалеем, что Россия по-прежнему оставляет без внимания озвученное в начале 2020 г. приглашение НАТО провести совещание Совета Россия-НАТО», – сказано в заявлении.
Абхазский Кабмин: новые правила въезда в РФ не затронут Абхазию
Минздрав самопровозглашенной республики Абхазия направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить: касаются ли новые правила въезда на территорию России жителей Абхазии.
Дополнительная информация будет предоставлена после получения официального ответа Роспотребнадзора, сообщила пресс-служба Минздрава.
В абхазском Кабмине при этом заявили, что «новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок».
«Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении Кабмина.
Ранее стало известно, что с 15 апреля всем гражданам России, которые прибывают в страну любым видом транспорта, нужно будет заполнить соответствующую анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В течение трех календарных дней со дня прибытия гражданин обязан пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. После получения результата его нужно загрузить на портал. Пока тест не готов, человек обязан соблюдать режим самоизоляции.
Отдельные СМИ сообщили, что даже при однодневной поездке в Абхазию после возвращения в Сочи человек должен будет сдать тест, а пока ждет результатов – изолироваться. В публикациях медиа говорилось, что туроператоры отмечают резкое падение спроса на Абхазию. Многие туристы, купившие экскурсионные туры, отказались въезжать в Абхазию из-за введенных мер.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует посетить Украину
Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
Согласно официальным данным, президент Грузии «выразила озабоченность ситуацией на российско-украинской границе и в Крыму и выразила солидарность с Украиной». В сообщении пресс-службы указано, что Зурабишвили планирует посетить Киев.
«Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Украина должна противостоять провокациям, и отметила, что необходимо двигаться в единственном направлении нашей общей безопасности – евроатлантической интеграции. Президенты обеих стран подчеркнули важность безопасности на Черном море и необходимость представить совместные цели Грузии и Украины на саммите НАТО-ЕС. Стороны договорились использовать предстоящий визит президента Грузии в Украину для работы над этими вопросами», – сказано в сообщении.
Как пишет «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский рассказали о телефонном разговоре в соцсети Twitter:
«Грузия и Украина – исторические друзья и партнеры, и мы вместе перед лицом нынешней борьбы. Очень обеспокоена ситуацией в Украине и вокруг нее. Совершенно необходимо работать вместе для евроатлантической интеграции и сформулировать совместное послание для региональной безопасности», – написала Зурабишвили.
«Я полностью согласен с Саломе Зурабишвили в том, что настало время для конкретных предложений для Украины и Грузии, чтобы получить план действий по членству в НАТО и план присоединения к Евросоюзу. Сегодня решающее значение имеют консолидация усилий и солидарность. Украина и Грузия пользуются историческим взаимопониманием и поддержкой в вопросах мира», – отметил Зеленский.
- Ранее в МИД Грузии подтвердили информацию о решении вернуть посла в Украину. В мае прошлого года посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ.
США ввели новые санкции против России: за «вредоносную деятельность»
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Они будут касаться новых выпусков российского госдолга, российских официальных лиц и компаний. Причиной названа "вредоносная внешняя деятельность" Москвы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня на первичном рынке. Ограничение касается только прямой покупки у Центробанка, Фонда национального благосостояния или министерства финансов. "Эта директива даст правительству США право расширять санкции в отношении долга России в случае необходимости", — указано в публикации Белого дома.
Администрация Байдена впервые официально назвала российскую Службы внешней разведки ответственной за крупнейшую кибератаку в истории. Предусматривается высылка из США 10 российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам.
Среди них — военный технополис "ЭРА" в Краснодарском крае, в котором работают частные и государственные компании, привлечённые министерством обороны. Остальные компании специализируются на защите информации, аудите IT-инфраструктуры и противодействии киберугрозам. Среди них — государственный НИИ "Спецвузавтоматика", и компания Positive Technologies, планировавшая в этом году размещение на Московской бирже с оценкой в 4 миллиарда долларов.
Среди физических лиц в расширенном санкционном списке — бывший пресс-секретарь Владимира Путина Алексей Громов. Сейчас он занимает должность первого заместителя руководителя Администрации президента, СМИ неоднократно писали, что в Кремле чиновник отвечает, в числе прочего, за работу телевидения, в том числе — финансирования государственных каналов.
Громов внесён в список как человек, ответственный, с точки зрения Белого дома, за "кремлёвскую медиамашину по вмешательству в выборы". За возможное вмешательство в список внесены так же четыре малопосещаемых информационных портала, и ряд компаний и лиц, которые в США считают связанными с предпринимателем Евгением Пригожиным, в том числе — с его попытками уйти от уже введенных санкций.
Кроме того, новые ограничения введены за участие в аннексии Крыма Россией. В списке — назначенный российскими властями министр имущества Крыма и руководители региональных силовых ведомств. Под ограничения попало крымское СИЗО-1, в котором регулярно оказываются люди, которые позднее признаются политическими заключёнными.
Из компаний за Крым санкциями подвергнуты проектировщики и заказчики железнодорожных подходов к Крымскому мосту и директор обсуживающей мост компании "Мостотрест" Леонид Рыженькин.
После анонса санкций в четверг на открытии торгов на Московской бирже резко упал курс рубля. К трём часам дня по Москве доллар подорожал больше чем на один рубль, евро — почти на полтора, до 77,08 и 92,26 рублей соответственно.
- Накануне помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков во время встречи в Москве с послом США Джоном Салливаном заявил, что Вашингтон должен воздержаться от введения новых санкций против России во время подготовки встречи Путина и Байдена. Встретиться двум президентам предложил Байден в начале недели. Место возможной встречи и его темы пока неизвестны.
Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Кабул
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Кабул. Об этом сообщает Голос Америки.
Блинкен будет обсуждать с руководством Афганистана мирный процесс в стране, а также детали вывода американских войск из исламской республики.
Официально о планах главы Госдепартамента нанести визит в Афганистан не сообщалось.
В среду президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября этого года .
Аргентина зафиксировала риск опасности кровотечений после применения «Спутника V»
В отчёте о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российкого препарата "Спутник V". Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов. Это в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.
Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.
Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобный синдром, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.
В статистике приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": пять случаев анафилаксии и два случая иммунной тромбоцитопении.
- В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 — от компании AstraZeneca — связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. Польза от применения препарата признана превышающей возможные риски.
- О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".
- Россия не выявила ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V", заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова: "В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения". Российский минздрав статистику побочных реакций при применении препарата не публикует.
В Южной Осетии выявили шесть новых случаев коронавируса
Диагноз коронавирус подтвержден у шести человек из 94 протестированных за сутки в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«С учета медиков снято пять человек, под наблюдением остается 368 пациентов», – отметила Кочиева.
По её словам, общее количество граждан, снятых с учета медиков, на сегодняшний день составляет 2916 человек.
За время пандемии коронавирус выявлен у 3284 жителей, число проведенных исследований – 21 172.
В «красной зоне» республиканского многопрофильного центра проходят лечение 14 пациентов с диагнозом COVID-19, один из них находится в палате интенсивной терапии.
Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19.
Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно
Мировой суд Москвы признал Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который по телефону рассказал политику Алексею Навальному детали его отравления. Судья участка №276 Инна Шилободина пришла к выводу, что Соболь "нарушила гарантированное Конституцией" право родственников Кудрявцева, пишет "Медиазона". Суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно. Соболь также назначили год испытательного срока. Если оппозиционерка нарушит правила условного срока, то ей назначат реальные исправительные работы с удержанием 10% зарплаты.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.
Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены "Единой России", – сказала политик.
Согласно Уголовному кодексу, осужденный, у которого есть основное место работы, отбывает исправительные работы на этой работе. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, которые определяют по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.
- В декабре прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
Президент Армении вместе с супругой прибыл в Грузию
Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян прибыл в Грузию с официальным визитом.
В международном аэропорту Тбилиси гостей встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, руководитель администрации президента Натия Сулава, посол Грузии в Армении Георгий Саганелидзе.
В президентском дворце Орбелиани сегодня пройдет церемония официальной встречи Армена Саркисяна. В рамках визита запланирована личная беседа президентов двух стран, за которой последует встреча в расширенном составе.
В Тбилиси Саркисян встретится с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Арчилом Талаквадзе, а также посетит кафедральный собор Епархии Армянской Апостольской церкви в Грузии.
В Москве за четыре месяца от COVID-19 привились менее 1 млн человек
В Москве полностью прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции свыше 820 тысяч человек. Число москвичей, получивших первый компонент прививки, превысило миллион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Заболели COVID-19 после вакцинации "считанные единицы", отметил он.
Почти 45 процентов сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, сказал мэр. По данным Собянина, город полностью обеспечен запасами вакцины. Работает 100 стационарных пунктов вакцинации, выездные точки в общественных местах, в том числе в торговых центрах. На этой неделе стартует вакцинация на дому для маломобильных москвичей.
О том, что в Москве привились от COVID-19 около миллиона человек, Собянин говорил три недели назад — 25 марта. Тогда же стало известно, что после прививок "Спутником V" коронавирусной инфекцией в Москве заразилась одна тысяча человек.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась в декабре 2020 года. Тогда Собянин отмечал, что прививку от COVID-19 в столице нужно сделать семи миллионам человек, чтобы обеспечить коллективный иммунитет.
По собранным РБК данным на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили около пяти процентов населения страны (6,93 млн россиян). Две дозы получили чуть более трёх процентов (4,72 млн человек). Больше всего привившихся на Чукотке ( более 7 процентов населения региона), в Москва (6,32 процента), в Ненецком автономном округе (6 процентов) и около шести процентов на Сахалине.
По данным опубликованного в марте исследования "Левада-центра" (внесён в реестр НКО-"иноагентов"), готовность привиться высказали лишь 30 процентов опрошенных россиян.
В конце марта в интервью телеканалу "Россия" Путин сказал, что ожидает окончания пандемии в стране к концу лета. Ранее власти неоднократно отчитывались о победе над коронавирусом, однако смертность на фоне пандемии в стране – одна из самых высоких в мире, а уровень вакцинации – один из самых низких в Европе.
В ЕС этот показатель достигает порядка 12 процентов. При этом Евросоюз в последнее время критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран.
В то же время в США прививку от COVID-19 получили более 100 миллионов человек. В Великобритании первую дозу препарата получил каждый второй взрослый житель страны, а в Израиле более половины населения получили две дозы.
Грузия ввела 2-недельный карантин для всех лиц, прибывающих из Индии
Все лица, прибывающие в Грузию из Индии, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенный в течение последних 72 часов, а также за свой счет пройти 2-недельный карантин.
Как сообщили в правительстве Грузии, от карантина не освобождаются даже лица, прошедшие полный курс вакцинации. Условия въезда в страну из Индии ужесточены как для граждан Грузии, так и иностранцев.
Ранее сообщалось, что прибывающие студенты из Индии смогут въезжать в Грузию только чартерными рейсами. Им также необходимо пройти карантин.
В Индии за минувшие сутки 200 739 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались. Это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране, сообщает минздрав Индии.
В Батуми забросали камнями офис «Единого национального движения»
В Батуми неизвестные разбили окна офиса оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Случай произошел поздно ночью. Офис закидали камнями, когда в нем никого не находилось.
«Повреждены окна, разбиты двери нашего офиса на улице Агмашенебели», – сообщил журналистам представитель аджарского отделения ЕНД Георгий Киртадзе.
Как пишет «Новости-Грузия», в партии связывают произошедшее с политикой, исключая рядовое хулиганство. С утра на месте были мобилизованы сотрудники криминальной полиции.
МВД начало следствие по факту повреждения или уничтожения вещи (статья 187 УК Грузии). На данном этапе не сообщается, установлены ли личности нападавших.
Нападение на батумский офис бывшей правящей партии произошло и в ноябре 2020 года, вскоре после парламентских выборов.
Шесть человек задержаны за организацию беспорядков на акции против Намахвани ГЭС
Шесть человек задержаны в Батуми по обвинению организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По версии следствия, на протестной акции, проходившей 12 апреля в поселке Гумати близ Кутаиси, обвиняемые избили трех человек, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.
Задержанные – мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. По данным издания «Батумелеби», среди них есть профессиональные спортсмены, борцы вольного стиля, которые в прошлом представляли Грузию на разных международных турнирах. Известно, что задержан чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз.
По версии самих спортсменов, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил одного из братьев Цулукидзе. Утверждается, что именно после этого началась драка, – пишет «Новости-Грузия».
Расследование продолжается по факту организации и участия в групповом насилии (статья 225 УК Грузии). Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.
Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.
Глава Гальской администрации выступил за свободное передвижение жителей района
Глава администрации Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Константин Пилия считает, что жители Гали должны свободно передвигаться по Ингурскому мосту. При этом Пилия говорит, что при снятии ограничений необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию.
На совещании с руководителями отделов администрации 12 апреля он ответил на призывы «перекопать границу, закопать, заминировать».
«Что такое открытие границы Ингур? Для тех, кто не понимает: это не для граждан никакой чужой страны. Имеется в виду только для гальцев. Уважаемые те, кто не понимает: только наши гальцы могут перейти и могут вернуться. Это люди, которых мы все знаем за 30 лет в лицо. Тут не осталось людей, которые имели отношение к войне 1992-1993 годов. Тут все остались те, которые не брали в руки оружие. Это люди, которые живут в стране с нами, в своих родовых домах, фамильных. Я слышу призывы перекопать границу, закопать, заминировать. Это говорит тот, кто не знает. Только для наших гальцев, только для них, которые могут пойти и прийти, которых знают все службы, в чем проблемы?», – сказал Пилия.
Глава администрации призвал граждан не пересекать де-факто границу вброд через реку Ингури.
«Еще ни одному человеку, обратившемуся в Службу госбезопасности, ходатайствуя через администрацию, не было отказано (в пересечении Ингурского моста – ред.). Потому что все просьбы были связаны с обыкновенным бытом людей. Других просьб никаких нет. Я прошу людей – весна, половодье… Да и вообще не (надо) заходить в реку. Ингур – река, связанная с гидросооружениями. В любую секунду там – то большая волна, то малая. Не нужно этого делать», – отметил он.
Пилия не видит проблемы и в том, что граждане возвращаются в Абхазию с товарами в ручной клади.
«Если речь идёт о какой-то группе товаров, запрещенных – есть таможня, правительство, руководство, парламент, который установит, что можно, что нельзя», – сказал глава гальской администрации.
7 апреля четверо граждан Грузии из Гальского района трагически погибли при переходе линии де-факто границы на реке Ингури. По данным СГБ Грузии, они пытались попасть на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, вброд через реку Ингури в районе сел Шамгона и Тагилони.
Накануне правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. При этом с абхазской стороны все еще действуют ограничения на пересечение Ингурского моста.
Власти Японии не исключили отмену Олимпиады в Токио летом 2021 года
Власти Японии допускают возможность отмены проведения Олимпийских игр в Токио летом 2021 года. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает Reuters.
По его словам, если ситуация с коронавирусом ухудшится и рост числа зараженных COVID-19 продолжится, и проведение Олимпийских игр станет чрезвычайно затруднительным, вариант отмены соревнований становится возможным.
Министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно заявил в эфире телеканала "Асахи", что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио могут пройти полностью без зрителей. Ранее организаторы приняли решение провести соревнования без иностранных болельщиков.
Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года.
В январе газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что японские власти решили отменить Олимпийские игры в Токио в 2021 году из-за пандемии.
По словам собеседника издания, японские власти уже приняли решение и сейчас ищут способ сообщить об этом миру, "сохранив лицо". Однако в правительстве Японии категорически опровергли эту публикацию The Times , заявив, что на не соответствует действительности. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах также заявил, что организация не планирует отменять Олимпийские игры в Токио.
Проведенный в апреле агентством Kyodo опрос показал, что 72% опрошенных жителей Японии хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио были отменены или отложены из-за пандемии.
Кондитеры предупредили о росте цен в России на конфеты и вафли
Российские кондитеры предупредили розничные сети, что они вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за "катастрофического" подорожания сырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько кондитерских предприятий.
Так, цены планируют повысить компании "Акульчев" (выпускает венские вафли под этой маркой), производитель конфет "Эссен Продакшн АГ" и кондитерская фабрика "Победа".
По словам гендиректора группы "Акульчев" Сергея Акульчева, за последние шесть месяцев сырьё для кондитеров подорожало от 25 до 120 процентов. Стоимость муки, масла, яиц и джемов в среднем выросла на 50 процентов, а сахара — на 120 процентов.
В связи с этим компания намерена повысить цены в среднем более чем на 10 процентов. Кондитерская фабрика "Победа" уже повысила отпускные цены примерно на 3 процента. Однако ретейлеры готовы согласиться на увеличение стоимости кондитерской продукции максимум на 7 процентов, отмечает РБК.
В Минсельхозе заявляют, что оснований для существенного повышения стоимости кондитерских изделий нет.
В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты – сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары.
В то же время как писал "Коммерсантъ", фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.
COVID-19 в Грузии: 1030 новых случаев, 706 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 3908 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще семь пациентов.
За сутки в стране выявили 1030 новых случаев коронавируса (днём ранее – 1085). Накануне провели 32 801 тест: PCR-тестов – 11 882, экспресс‐тестов на антиген – 20 919.
Выздоровели еще 706 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 292 244, выздоровевших – 279 389.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,14%, за последние 14 дней составляет 2,68%, за неделю – 2,82%.
Грузинские эпидемиологи уже заявили о начале третьей волны коронавируса. При этом в стране активно распространяется британский штамм – более половины выявляемых случаев относятся именно к нему.
Грузия выводит своих миротворцев из Афганистана: подробности
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне объявил, что Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана.
В Минобороны Грузии заявили, что подразделения Сил обороны покинут Афганистан по графику, согласованному с НАТО. Ведомство напоминает, что Грузия участвует в миротворческой миссии в Афганистане с 2004 года. При этом страна вносит наибольший вклад в миссию среди стран, не являющихся членами Альянса, а также лидирует по количеству военного персонала на душу населения.
«Этот факт ясно показывает то значение, которое Грузия придает укреплению глобальной безопасности в поддержку стран-членов и партнеров НАТО. На протяжении этих лет тысячи военнослужащих Сил обороны Грузии служили поддержанию мира и стабильности, 32 из них были убиты и многие ранены.
С 1999 года наши миротворцы в своих текущих миссиях под эгидой НАТО, США и ЕС неоднократно демонстрировали высокий профессионализм, преданность делу и приверженность общим ценностям. Активно участвуя в международных миссиях, Грузия зарекомендовала себя как достойный и надежный партнер в процессе укрепления глобальной безопасности, что является важной основой евроатлантической интеграции страны.
Министерство обороны выражает глубокую благодарность каждому военнослужащему за службу в миссиях в Афганистане. Мы отдаем особую дань уважения нашим героическим солдатам, погибшим во время миссии в Афганистане, которые пожертвовали собой ради укрепления мира и безопасности во всем мире. Силы обороны продолжат активно развивать все существующие формы сотрудничества, поддерживать партнеров и укреплять национальную и глобальную безопасность», – сказано в заявлении ведомства.
В заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили говорится, что грузинские военнослужащие за время несения службы в Афганистане получали высокие оценки как со стороны НАТО, так и стран-партнеров.
«Грузинская армия подтвердила: по пути в НАТО она способна с достоинством решать задачи коллективной обороны и безопасности. Мы гордимся тем, что Грузия – надежный партнер НАТО, которая вместе с Альянсом внесла важнейший вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», – отметила Зурабишвили.
В Twitter она написала, что сегодня Афганистан – более безопасная страна. «Сотрудничество союзников радикально изменило лицо угроз, с которыми мы столкнулись на рубеже веков, и Грузия сейчас как никогда готова к вступлению в НАТО», – отметила Зурабишвили.
Грузия неоднократно доказывала, что может достойно выполнять обязанности коллективной обороны, – заявил глава МИД Давид Залкалиани.
«Я благодарен госсекретарю США Энтони Блинкену, который вчера счел необходимым проинформировать меня лично о решении Североатлантического союза. Это еще раз подтверждает, насколько Соединенные Штаты Америки и Североатлантический союз ценят вклад Грузии в глобальную безопасность.
Госсекретарь выразил особую благодарность грузинским военным за их усилия и жертвы во имя мира во всем мире.
Действительно, Грузия неоднократно доказывала, что мы можем с достоинством взять на себя ответственность коллективной обороны.
Со своей стороны, я благодарю грузинских военных, служивших в Афганистане, и преклоняюсь перед памятью героических солдат, которые пожертвовали своими жизнями во имя мира и безопасности.
А Грузия, как ответственный член международного сообщества, вместе со своими партнерами всегда будет вносить свой вклад в дальнейшее мирное развитие Афганистана», – написал Давид Залкалиани в соцсети.
Президент США Джо Байден выступил в среду с заявлением о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.
Вслед за США, НАТО объявило о выводе войск из Афганистана. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что вывод начнется к маю и продлится несколько месяцев. «Мы вошли в Афганистан вместе, мы корректировали свои позиции вместе и вместе уходим», – добавил он.
Турция: США отозвали заявку на проход кораблей в Чёрное море
Информационные агентства и турецкие СМИ со ссылкой на турецких официальных лиц и дипломатические источники вечером в среду сообщили о том, что запланированный на 14 и 15 апреля проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не состоится.
Как утверждают источники агентств, США отозвали предпреждение о проходе кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтрё. С чем связано это решение - не сообщается. Официальных комментариев американской стороны пока нет.
О намерении США в середине апреля направить в Чёрное море сразу два корабля своих ВМФ сообщалось несколько дней назад - на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и стягивания российских военных к границе и в аннексированный Крым. Тогда утверждалось, что целью маневра кораблей должна стать демонстрация поддержки Украины со стороны США и их союзников.
Во вторник 13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Стороны обсуждали, в том числе, Украину. Как говорилось в сообщении Белого дома, Джо Байден заявил Владимиру Путину о безусловной поддержке США территориальной целостности Украины. Байден также предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.
В среду ситуацию вокруг Украины Байден обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как говорится в сообщении канцелярии Меркель, лидеры согласились с тем, что сокращение российского военного присутствия у границ с Украиной поможет снизить напряжённость.
Тема российско-украинского конфликта обсуждалась также на встрече министров иностранных дел и обороны стран НАТО в Брюсселе. Они призвали Россию "прекратить агрессивные провокации" и снизить напряжённость. Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь в укреплении обороноспособности.
- Обострение ситуации вокруг Украины обсуждалось также на слушаниях в Сенате США с участием глав спецслужб. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс высказал мнение, что наращивание российского военного присутствия в приграничном регионе может быть частью политики давления на украинское руководство. В то же время, по его словам, собранных сил достаточно для проведения ограниченной наступательной операции - и это вызывает беспокойство США и их союзников.
СМИ: президент Байден подготовил указ о введении санкций против России
Администрация Джо Байдена намерена ввести в четверг новые санкции в отношении России, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.
Президент США Джо Байден подготовил указ, согласно которому американским банкам будет запрещена покупка российских государственных облигаций у Банка России, министерства финансов страны и Фонда благосостояния России. Предусматривается высылка из США 10 российских дипломатов, некоторые из которых имеют отношение к выплате награждений за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Санкции будут введены в ответ на российские кибератаки, вмешательство России в американские выборы и аннексию Россией Крыма.
На службу внешней разведки России будет возложена вина за так называемую операцию Solar Winds, незаконное проникновение в компьютерные системы государственных ведомств и оборонных корпорацией США.
В середине марта американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. Тогда же в интервью ABC News Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.
На фоне новостей о планах США ввести санкции в отношении суверенного госдолга России обвалился рубль. В четверг утром в ходе торгов на Мосбирже доллар достиг отметки в 77 рублей(+1,6 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал на 1,75 рубля и стоит почти 93 рубля .
Грузия выведет всех военных из Афганистана – Гарибашвили
Грузия вслед за НАТО выведет весь свой воинский контингент из Афганистана по графику, согласованному с альянсом. Об этом в социальной сети Facebook написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Сегодня НАТО приняла решение поэтапно, до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по согласованному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером – США. Вывод контингента из Афганистана будет осуществлен в координации с ними», – отметил премьер.
Гарибашвили добавил, что на сегодняшний день в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миротворческой миссии НАТО «Решительная поддержка».
Президент США Джо Байден в среду объявил о скором завершении 20-летнего присутствия американских войск в Афганистане. В своей речи, содержание которой привёл телеканал CNN, он заявил: «Мы вошли в Афганистан после ужасной атаки, которая произошла 20 лет назад. Это, однако, не объясняет, почему нам следует оставаться там в 2021 году. Я четвертый американский президент, руководящий присутствием войск в Афганистане, и не собираюсь передавать эту ответственность пятому. Пора положить конец самой продолжительной войне из всех, что вела Америка. Пора американским войскам возвращаться домой».
Как ожидается, последний американский военнослужащий покинет Афганистан к 11 сентября – двадцатой годовщине крупнейшего теракта на территории США.
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