Саакашвили говорит, что ситуация на Донбассе напоминает ему 2008 год

Экс-президент Грузии, нынешний глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире канала «Украина 24» заявил, что действия России на границе Украины сегодня напоминают ситуацию 2008 года.

«У меня есть ощущение дежавю. И это дежавю не 2014 года в Украине, это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла война, как сейчас на востоке Украины, уже почти каждый день убивают украинского солдата, в Грузии также это было несколько лет. А потом, где-то сначала 2008 года началась очень быстрая эскалация, весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе», – сказал он.

Саакашвили провел параллели между нынешней ситуацией и войной в Грузии в 2008 году.

«Есть несколько элементов, которые очень похожи. Во-первых, это военная пропаганда, там, в ОРДЛО и Крыму, есть военные корреспонденты в большом количестве. Они рассказывают разные сценарии, как и по Грузии рассказывали, что вот-вот грузинское правительство нападет. Запад возмущался и призывал остудить горячие головы в Тбилиси, как и сейчас призывают остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас составляют списки эвакуации в Донецке и Луганске, так же составляли списки на наших оккупированных территориях. Они концентрировали войска под видом учений. То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины – пока этих сил еще недостаточно, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить. На границах с Грузией было 100 тыс. солдат с лишним, практически все боеспособные части сухопутных войск России были сконцентрированы. У границ Украины пока этого нет, но все может измениться. В 2008 году они приучали мир, себя и нас, что к чему-то готовятся», – отметил политик.​