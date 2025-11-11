В Грузии задержан основатель Sfero Holding

В Грузии задержан основатель компании Sfero Holding Гиви Цулеискири. По данным Управления по борьбе с мошенничеством грузинской прокуратуры, он и директор Sfero Invest Георгий Мурусидзе, используя служебное положение, по предварительному сговору завладели крупными суммами, принадлежавшими гражданам. Против Мурусидзе начато уголовное преследование – он объявлен в розыск.

Как сообщили в прокуратуре, ведомство обратилось в суд с ходатайством об аресте обвиняемых в качестве меры пресечения. Ранее о задержании Цулеискири писали грузинские СМИ.

По данным следствия, ущерб, нанесённый гражданам действиями обвиняемых, достигает 12 миллионов лари.

Расследование МВД установило, что Гиви Цулеискири и Георгий Мурусидзе учредили компанию Sfero Invest, где 100% долей принадлежали Sfero Holding. Формально директором Sfero Invest был Мурусидзе, однако фактическое руководство компанией они осуществляли совместно.

С февраля 2022 года по октябрь 2025 года они заключали с гражданами договоры о временной передаче недвижимости для проживания, а также так называемые инвестиционные соглашения.

По первому типу договоров граждане перечисляли деньги на счёт компании, после чего Sfero Invest арендовала для них квартиры у третьих лиц. По окончании срока действия договора компания обязана была вернуть внесённые суммы, однако прекратила выплаты и перестала оплачивать аренду, оставив сотни людей без жилья.

По инвестиционным соглашениям граждане вкладывали деньги на счёт компании, рассчитывая получать ежемесячный доход и возврат вложенных средств после окончания срока договора, но эти обязательства также не были выполнены.

В результате, как утверждает прокуратура, Цулеискири и Мурусидзе обманным путём получили около 12 миллионов лари от 244 граждан. Следствие не исключает, что число пострадавших и сумма ущерба могут возрасти.

Фигурантам дела грозит до девяти лет лишения свободы.

Цулеискири в разговоре со СМИ недавно заявил, что компания готова удовлетворить всех клиентов, а её активы значительно превышают обязательства.

В прокуратуре заявили, что «обеспечение эффективного расследования дел о мошенничестве является одним из главных приоритетов прокуратуры и Министерства внутренних дел Грузии, и в отношении подобных преступлений проводится строгая уголовная политика в целях защиты законных интересов потерпевших».

В конце прошлой недели был задержан глава крупной девелоперской компании Crystal Group Владимир Степанян. Его задержали в рамках расследования дела о захвате государственных земель и незаконном строительстве на курорте Бакуриани.

По данным ведомства, компания обвиняемого без разрешения возвела в районе Дидвели (Бакуриани) пять апарт-отелей. Кроме того, утверждается, что бизнесмен самовольно установил частный канатный подъёмник, лыжную трассу и тобоган, доступные только клиентам Crystal Group.

СМИ напомнили, что несколько лет назад объекты в Бакуриани вместе со Степаняном осматривал бывший премьер Ираклий Гарибашвили. В соцсетях пользователи выражают недоумение, как бизнесмен смог возвести масштабные объекты без соответствующих разрешений и ведома властей.

Напомним, что Гарибашвили также под следствием – его обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере.