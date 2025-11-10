На войне в Украине погиб боец из Абхазии Дамей Квициния

Боец из самопровозглашенной республики Абхазия Дамей Квициния, воевавший на стороне России под позывным «Батя», погиб на войне в Украине. Информацию подтвердили в абхазской ветеранской организации «Аруаа», членом Высшего совета которой он являлся.

Квициния служил в составе разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса Вооружённых сил России.

«Он погиб под огнём БПЛА, когда выносил с поля боя раненых товарищей», – сообщили ранее в телеграм-каналах.

Дамей Квициния – сын абхазского писателя Николая Квициния. С 1989 года он был активистом Народного форума «Аидгылара». Участвовал в грузино-абхазской войне и, как утверждается, в одном из боёв сбил грузинский Су-25 из ПЗРК «Стрела».

В 2014–2018 годах Квициния занимал должность помощника абхазского президента по работе с общественными организациями.

«Активный участник всех политических процессов, патриот и неравнодушный человек, всегда готовый прийти на помощь каждому, кто нуждался в его поддержке», – говорится в заявлении «Аруаа».

Среди участников полномасштабного вторжения России в Украину был и его старший сын Николай, который уже больше года числится пропавшим без вести.

Бойцы из самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия активно участвуют в боевых действиях на стороне России. Среди них есть десятки погибших, однако точное число не называется.