Михаила Саакашвили перевели из клиники в пенитенциарное учреждение

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили возвращен в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание «в общем порядке», говорится в заявлении Пенитенциарной службы Грузии.

Как отмечается в сообщении ведомства, Саакашвили был переведён в клинику «Вивамед» 12 мая 2022 года для получения стационарной медицинской помощи и с тех пор находился там под наблюдением врачей.

«В соответствии с законодательством Грузии, возвращение пациента из больницы гражданского сектора в исправительное учреждение осуществляется на основании решения лечащего врача с учетом состояния его здоровья. Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение № 12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях», — говорится в заявлении.

Саакашвили, согласно ранее вынесенным приговорам, должен остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.

Между тем, прокуратура Грузии 6 ноября сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков, в том числе находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили. По версии следствия, Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призывал сторонников к «борьбе и агрессивному сопротивлению», а также к захвату правительственных зданий и «свержению режима».