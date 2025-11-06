В Грузии начато уголовное преследование восьми оппозиционеров по статьям о саботаже и призывах к свержению власти

Прокуратура Грузии сообщила о начале уголовного преследования восьми известных политиков – находящихся в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, оппозиционеров Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, а также недавно помилованных лидеров «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе, дело возбуждено совместно прокуратурой, Службой государственной безопасности и Министерством внутренних дел по фактам «преступлений против государства – саботажа, содействия враждебной деятельности иностранного государства, финансирования действий, направленных против конституционного строя и национальной безопасности, а также по обвинениям в призывах к насильственному изменению конституционного порядка и свержению власти».

Гваракидзе заявил, что после начала войны в Украине, «в то время как правительство Грузии избрало курс на сохранение мира и отказалось вводить экономические санкции против России», некоторые лидеры оппозиционных партий (Элене Хоштария, Зураб Джапаридзе и Георгий Вашадзе) якобы передавали представителям иностранных государств информацию об импорте нефтепродуктов и о положении в грузинском военном секторе. Следствие утверждает, что с их стороны распространялась «ложная информация о том, что воздушное пространство Грузии используется для поставок иранских беспилотников в Россию».

Кроме того, по данным прокуратуры, Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе передавали иностранным партнёрам списки сотрудников госслужбы и другие документы для введения санкций против граждан Грузии. В результате, по словам прокурора, санкции были введены примерно против 300 граждан страны, включая должностных лиц и бизнесменов.

Прокуратура также заявляет, что после поражения оппозиции на парламентских выборах 2024 года, «под предлогом фальсификации результатов выборов», ряд оппозиционных лидеров «начал призывать к радикализации уличных протестов, революции, свержению власти, блокированию государственных зданий и сопротивлению правоохранителям».

По версии следствия, бывший президент Михаил Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призывал сторонников к «борьбе и агрессивному сопротивлению», а также к захвату правительственных зданий и «свержению режима».

По данным прокуратуры, финансирование и материальная поддержка протестующих осуществлялись при участии ряда неправительственных организаций и специально созданных фондов, получавших средства от международных доноров.

Прокуратура заявила, что обратится в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде залога для Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а в отношении других обвиняемых (уже находящихся в заключении) – с требованием определить дату предварительного судебного заседания.

