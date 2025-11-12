Прокуратура Грузии возбудила уголовные дела в отношении экс-премьера Георгия Гахария

В отношении бывшего премьер-министра и министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария возбуждены уголовные дела, сообщил на пресс-конференции в Генеральной прокуратуре глава ведомства Георгий Гваракидзе.

«Дело касается известных эпизодов 20-21 июня 2019 года и (возведения блокпоста в селе) Чорчана. В частности, речь идёт об организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью более чем двум лицам во время протестной акции у здания парламента, а также о превышении служебных полномочий лицом, занимающим государственный политический пост», – заявил прокурор.

Несколько месяцев назад Гахария, предположительно опасаясь уголовного преследования, покинул Грузию – сейчас он живёт в Германии. При этом его партия вошла в парламент, а «Грузинская мечта» не требует от Конституционного суда её запрета – в отличие от трёх других крупных партий, лидеры которых либо находятся в тюрьме, либо преследуются по уголовным делам.

Гваракидзе также указал, что Европейский суд по правам человека в 2024 году обязал государство провести следственные действия, касающиеся разгона акции в «гавриловскую ночь», а также «дал рекомендацию оценить действия лиц, ответственных за планирование и проведение операции».

«В рамках расследования были проведены многочисленные следственные мероприятия, в том числе следственные эксперименты с участием пострадавших, были опрошены сотни свидетелей, проведено более сотни различных экспертиз. В результате этих действий была выявлена вина конкретного лица – Георгия Гахария», – говорит прокурор.

Следствие, по его словам, установило, что 20 июня 2019 года в Тбилиси, на проспекте Руставели, «мирная демонстрация переросла в насильственные действия».

«Часть протестующих попыталась прорваться в здание парламента, применяя насилие против сотрудников правоохранительных органов и атакуя их различными предметами. Тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария, игнорируя инструкции и законодательство, отдал сотрудникам Департамента специальных задач приказ использовать специальные средства одновременно и без предупреждения, не предоставив мирным участникам акции возможность покинуть территорию. Тем самым он организовал умышленное причинение вреда здоровью граждан», – подчеркивает Гваракидзе.

В результате применения спецсредств десятки граждан получили ранения различной степени тяжести. Двое из них потеряли глаза, пятеро получили тяжкий вред здоровью, отмечают в прокуратуре.

Что касается второго эпизода: следствие установило, что 24 августа 2019 года Георгий Гахария, занимавший на тот момент пост министра внутренних дел, а также секретаря и постоянного члена Совета национальной безопасности, «единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста вдоль линии оккупации у села Чорчана», говорит прокурор. Сторона обвинения утверждает, то это решение было принято без согласования с премьер-министром, без координации со Службой государственной безопасности и без информирования Наблюдательной миссии ЕС.

«Данный факт по инициативе и при участии Георгия Гахария был широко освещён в СМИ. Как и ожидалось, эти действия были использованы представителями оккупационного режима как предлог для действий против территориальной целостности Грузии. 5 сентября 2019 года незаконные вооружённые формирования де-факто режима Цхинвали заняли высоты на территории, контролируемой правительством Грузии. Под контроль оккупационных сил попало около 100 гектаров лесного массива. Имели место незаконные действия, передвижение тяжёлой военной техники к населённым пунктам, что создало реальную угрозу вооружённого конфликта. В зону оккупации попали жилые дома жителей сёл Коби и Цнелиси Хашурского муниципалитета. Этими действиями Георгий Гахария умышленно превысил пределы своих служебных полномочий, что привело к существенному нарушению законных интересов общества и государства», – сказал Гваракидзе.

Сам Гахария заявляет, что обустройство поста, напротив, предотвратило оккупацию значительной территории.

Георгию Гахария предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Грузии «организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» и «превышение служебных полномочий», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет.