ЕС опубликует отчёт о приостановке безвиза в декабре – посол Герчинский

Посол Европейского союза в Грузии Павел Герчинский заявил, что страны ЕС планируют к концу ноября договориться о механизме, который позволит приостанавливать безвизовый режим. По его словам, специальный отчёт по этому вопросу Еврокомиссия подготовит к концу декабря.

Об этом дипломат сказал на брифинге, посвящённом отчету Еврокомиссии о расширении ЕС за 2025 год.

«Что касается безвизового режима, как мы уже не раз говорили – и мои руководители тоже подчёркивали, – этот вопрос сейчас активно обсуждается. Мы ожидаем, что соглашение о механизме будет достигнуто до конца месяца. А в конце декабря Еврокомиссия опубликует отчёт о приостановке визового режима для разных стран, в том числе для Грузии. На основании этого документа страны ЕС примут решение о дальнейших шагах – с учётом серьёзного отката, который мы наблюдаем в Грузии», – отметил дипломат.

В последние недели в Грузии и не только всё чаще задаются вопросом, может ли страна лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за действий правительства «Грузинской мечты». Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС рассматривает возможность ограничения безвиза для «отдельных групп» граждан.