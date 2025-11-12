Афгану Садыгову вновь назначен административный арест

Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову во второй раз назначен административный арест за перекрытие дороги. Он проведёт 7 суток в изоляторе временного содержания – судебное заседание по делу состоялось 12 ноября, в Тбилисском городском суде.

Ранее МВД предъявляло азербайджанскому журналисту обвинение в перекрытии дороги 19, 20 и 21 октября.

Это уже второе административное наказание журналиста за аналогичное нарушение. Ранее он был приговорён к 14 суткам ареста по делу о перекрытии дороги 18 октября.

Ранее грузинский парламент принял законодательные изменение, согласно которым повторное незаконное перекрытие дороги стало уголовно наказуемым деянием, однако, поскольку все эпизоды произошли до вступления закона в силу, против Садыгова уголовное дело возбуждено не было.

В октябре правящая «Грузинская мечта» всего за два дня приняла законопроект, который ещё больше ограничивает свободу выражения мнения. Нарушение установленных правил проведения акций теперь стало уголовно наказуемым и предусматривает от одного до двух лет лишения свободы. Без возможности уплаты штрафа, сразу назначается до 15 суток ареста за:

ношение маски на акции;

владение слезоточивыми средствами;

перекрытие дороги.

В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело, и наказание может составить до одного года тюрьмы.