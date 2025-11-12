Ведутся поиски двух членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Грузии

В Грузии ведутся поиски двух членов экипажа турецкого самолёта, потерпевшего крушение, — сообщил находящимся у места падения журналистам министр внутренних дел Гела Геладзе. Всего на борту самолёта находились 20 человек.

«18 из них найдены, и, к сожалению, они погибли, поиски двух человек продолжаются. Я нахожусь в постоянном контакте и координации с министром внутренних дел Турции. Создана международная следственная группа, в которую входят турецкие коллеги. Они всю ночь находились на месте происшествия и участвовали в следственных действиях. Поскольку это военный самолёт, мы будем постепенно предоставлять дополнительную информацию о деталях в согласовании с турецкой стороной», — сказал Геладзе.

Напомним, 11 ноября, турецкий военно-транспортный самолёт C-130 потерпел крушение на территории Грузии при возвращении из Азербайджана в Турцию.

Как сообщает азербайджанское информационное агентство АПА, самолёт был загружен исключительно запасными частями для истребителей F-16, а на борту находились специалисты по обслуживанию этих истребителей.