Ситуация «более чем тревожная» – Меркель о Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе

История с преследованием оппозиционера Алексея Навального и политика Кремля в отношении Украины существенно омрачают отношения Европы и России. Но и при таких условиях необходимо сохранять площадку для диалога. Как передает Deutsche Welle, об этом сегодня, во время видеовыступления на весенней сессии ПАСЕ заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог», – подчеркнула Меркель.

Украинский депутат Алексей Гончаренко от группы консерваторов попросил Ангелу Меркель ответить на вопрос, «считает ли она Владимира Путина убийцей?». И хотя председательствующий на сессии президент ПАСЕ Рик Дамс сделал по этому поводу замечание и попросил Гончаренко воздержаться от оскорблений в сессионном зале, канцлер на этот вопрос все-таки ответила.

«Относительно Владимира Путина, скажу так, что когда речь идет о критике в его адрес, я ее не скрываю и выражаю в личных разговорах», – сказала Меркель, добавив, что, в частности, критикует российского президента по поводу соблюдения прав человека в России.

В ходе выступления Меркель также перечислила страны и регионы, ситуация в которых вызывает у нее обеспокоенность.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», – заявила она.