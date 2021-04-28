Судан приостановил строительство российской военной базы

Судан приостановил строительство на своей территории российской военно-морской базы. Об этом сообщают арабские СМИ. По их данным, Хартум также заявил, что заблокирует любое новое размещение российских военных кораблей.

Телеканал Al Arabia сообщает, что действие договора между двумя странами приостановлено до утверждения суданским законодательным органом. Хартум уведомил об этом Москву.

О том, что Россия собирается открыть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота на территории Судана, на побережье Красного моря, стало известно в ноябре 2020 года. Проект обсуждался еще с бывшим президентом и диктатором Судана Омар аль-Баширом, свергнутым в результате военного переворота в 2019 году. Он связывал необходимость строительства российской базы с «защитой от агрессивных действий США».

В конце 2020 года расследователи из центра «Досье» Михаила Ходорковского и британская газета The Guardian сообщили, что советниками у аль-Башира работали российские политтехнологи, имеющие отношение к бизнесмену Евгению Пригожину.

Минфин США внес в санкционный список несколько человек и компаний, по данным Вашингтона, связанных с Пригожиным. Они базируются в Судане, Гонконге и Таиланде. Минфин заявил, что сеть бизнесмена использует природные ресурсы Судана для личной выгоды и «распространения пагубного влияния» в мире. В ведомстве также указывали, что Пригожин считается финансистом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая среди прочего действует в Судане.

Российские власти неоднократно заявляли, что не вмешиваются во внутреннюю политику иностранных государств и не имеют отношение к деятельности частных военных компаний.