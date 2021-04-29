В Абхазии подтверждено 33 случая инфицирования коронавирусом

Авиакомпания «Флай Армения Эйрвейз» сегодня представила детали происшествия, связанного с пропажей в феврале текущего года самолета «Боинг 737-300» с армянской регистрацией EK-FAA. В авиакомпании заявили, что хотят положить конец распространению ложной информации.

В пресс-релизе говорится, что «Флай Армения Эйрвейз» приобрела самолет в лизинг у европейской компании. Над самолетом проводились технические работы в Таллиннском аэропорту. В авиакомпании подтверждают, что подали заявку в Комитет Гражданской Авиации на выполнение одного технического рейса по маршруту Таллин-Гостомель, где по плану должны были завершить техническое обслуживание самолета.

«Авиакомпания получила разрешение в период от 12 по 22 февраля текущего года. Ввиду ограничений, связанных с пандемией COVID-19, процесс получения Шенгенской визы для армянских летчиков затянулся, и экипаж для технического перелета был предложен со стороны лизингодателя, который был валидирован Комитетом Гражданской Авиации РА для выполнения данного перелета», – говорится в сообщении.

По информации авиакомпании, 20 февраля текущего года они обнаружили, что самолет вылетел из Таллина, однако не приземлился в аэропорту Гостомеля. Связавшись с аэропортом Таллина стало известно, что самолет выполнил рейс не по запланированному маршруту.

«Начав расследование о пропаже борта, авиакомпанией было установлено, что экипаж, без разрешения и согласия авиакомпании, взял направление в аэропорт Варны, Республика Болгария. Затем, как стало известно, в 11:41 по местному времени самолет вылетает из аэропорта Варны и направляется в Шарджу, ОАЭ, что так же не соответствовало плану полета. «Флай Армения Эйрвейз» незамедлительно сообщила о случившемся инциденте в Комитет Гражданской Авиации Армении, описав ситуацию о выполнении полета по незапланированному маршруту», – заявляют в авиакомпании.

Во «Флай Армения Эйрвейз» отмечают, что об инциденте были осведомлены и правоохранительные органы Армении. Информация была также передана в Евроконтроль, где подтвердили, что самолет вылетел по направлению Шарджи (ОАЭ).

«Между тем, аэропорт Шарджи не подтвердил, что самолет был зафиксирован в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов и не выполнял посадку в вышеупомянутом аэропорту. Получив отрицательный ответ из ОАЭ, компания ищет самолет в соседних странах. В результате оперативного расследования авиакомпании, выяснилось, что самолет приземлился в международном аэропорту Мехрабад, столице Исламской Республики Иран. После подтверждения о прибытии самолета в Тегеран, авиакомпания связывается с правоохранительными органами Исламской Республики», – сказано в заявлении.

По информации авиакомпании, 28 февраля делегация «Флай Армения Эйрвейз», совместно с представителями Комитета гражданской авиации Армении отправилась в Иран для детального изучения происшествия, а также для выполнения всех необходимых мероприятий для перегона самолета в Ереван.

«Прилагая большие усилия, благодаря совместной работе авиакомпании с государственными структурами Республики Армения, 23 апреля самолет B737-300 был доставлен в Армению. «Флай Армения Эйрвейз» предоставила все факты о происшествии специальным службам Республики Армения. На данный момент проводится расследование для выявления всех деталей произошедшего инцидента», – сказано в заявлении.

Отметим, что наиболее распространенной циркулирующей версией было то, что армянская сторона продала самолет Ирану, поскольку Иран находится под американскими санкциями, а США запретили продажу и предоставление Ирану любых самолетов, включая технические детали. Следовательно, эта страна периодически ищет способы обойти эти санкции.