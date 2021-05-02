Официальные доходы Рамзана Кадырова за два года выросли более чем в 50 раз

На официальном портале главы Чечни появилась декларация Рамзана Кадырова по итогам 2020 года. Согласно документу, его доходы за указанный период выросли более чем в два раза.

В 2020 году Кадыров заработал рекордные 381 миллион рублей, при том, что доход главы Чечни за 2019 год составлял 147 миллионов, а в 2018 году – семь с половиной. Таким образом, за последние два года Рамзан Кадыров увеличил свое состояние более чем в 50 раз.

В собственности главы Чечни указаны два земельных участка общей площадью более 32 тысяч квадратных метров, а также дом площадью 2 344 квадратных метра. Кроме того, на жену Кадырова записана 209-метровая квартира.

Официально глава Чечни не имеет ни одного автомобиля, хотя он регулярно раздает приближенным в качестве подарков представительские иномарки и хвастает кортежем бронированных лимузинов.

«Тот факт, что высшие должностные лица являются миллионерами – не секрет. Как и то, что им нет необходимости ходить в «Пятерочку» и пользоваться такси», – прокомментировал декларацию Кадырова в беседе с корреспондентом Кавказ.Реалии политолог Константин Калачев.

«Из-за закрытости информации определить достоверность официальных деклараций сложно. Хотя, конечно, возникают вопросы. Например, почему у любящего езду на представительских авто и даже оштрафованному инспектором ГИБДД за нарушение Кадырова официально нет личного транспорта?», – рассуждает политический аналитик Андрей Решетов.

Рост доходов Кадырова именно с 2019 года, как отмечает собеседник Кавказ.Реалии, может быть связан с западными санкциями в отношении главы Чечни – теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом.