Новости
В югоосетинском парламенте ожидают делегацию Совета Федерации России
В парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия прибывает делегация Совета Федерации для участия в заседании комиссии по сотрудничеству югоосетинского парламента и Совета Федерации.
В составе делегации: член комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от крымского законодательного (представительного) органа Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики Крым Казаноков, ответственный секретарь российской части комиссии, замначальника отдела Управления международных связей Надежда Дахова.
С югоосетинской стороны в заседании примут участие председатель комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев, председатель комитета парламента по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам Алан Алборов, министр здравоохранения и социального развития Сослан Наниев.
Как сообщили информагентству «Рес» в пресс-службе югоосетинского парламента, заседание комиссии пройдет в пятницу, 25 июня.
Другие новости дня
Судьба десятков человек неизвестна после обрушения здания во Флориде
В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд на юге американского штата Флорида частично обрушилось 12-этажное жилое здание на побережье океана. Есть жертвы.
На месте работают сотни пожарных и спасателей. Подтверждена гибель трех человек. Двоих удалось вытащить из-под развалин живыми.
Властям пока не удалось связаться с 99-ю предполагаемыми жителями этого дома. Это не значит, что все они или значительная их часть находятся под развалинами, поскольку многие из жильцов, как сообщают СМИ, приезжали во Флориду только на зимние месяцы.
Тем не менее, губернатор штата Рон Десантис не исключил, что число жертв увеличится. «Мы будем надеяться на лучшее, но готовимся к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений», – сказал он.
Построенное в 1981 году здание насчитывало более 130 квартир. Обрушение произошло в 2 часа ночи по местному времени. Пока неясно, сколько людей было внутри здания в этот момент.
«Трудно представить, как это могло произойти, – сказал журналистам мэр Серфсайда Чарльз Беркетт. – Здания просто так не рушатся». По его словам, на крыше велись строительные работы, - сообщает «Голос Америки».
В Абхазии выявлено 119 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 447 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 72 человека, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 22 пациента, в Гагрской ЦРБ - 24, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 693 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 327 человек.
Борис Джонсон заявил о законности действий британского эсминца
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец «Дефендер» действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым. Он сказал, что это воды Украины, и абсолютно правильно было использовать их для передвижения из пункта А в пункт Б. По словам Джонсона, военный корабль Королевского флота «отстаивал наши ценности» в инциденте с российскими войсками в спорных водах вокруг Крыма.
При этом премьер-министр не считает, что сейчас отношения Москвы и Лондона находятся в низшей точке.
24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России из-за британского эсминца «Дефендер». Как сообщается на сайте МИД, Броннерт «был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ».
23 июня сторожевой корабль ФСБ России открыл предупредительный огонь в сторону британского эсминца «Дефендер» неподалеку от берега аннексированного Крыма. Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он зашел на полторы морские мили вглубь территории России и не ответил на предупреждения.
В минобороны Великобритании заявили, что «Дефендер» не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил. Российские военные опубликовали видео пролета истребителя над кораблем, сброса бомб на нем нет.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту «Дефендера», сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Согласно ему полуостров и окружающие его воды принадлежат Украине.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 2 октября
Выборы в органы местного самоуправления 2021 года в Грузии состоятся 2 октября. Определение даты голосования на законодательном уровне было озвучено оппозицией в рамках рабочей группы, согласованной с «Грузинской мечтой».
Как и парламентские выборы, дата выборов в местные органы власти определяется на законодательном уровне. Согласно Избирательному кодексу, следующие выборы в Сакребуло (городские собрания) и самоуправляющегося города/общины будут проходить в первую субботу октября. В этом году она выпадает на 2 число.
Разведка: талибы могут взять власть через полгода после вывода войск США
Нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль радикальной группировки «Талибан» (внесена в РФ в список террористических и запрещена) уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников. Это утверждается в обновленном прогнозе спецслужб США - сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Прежний, более оптимистичный сценарий, пришлось пересмотреть после того, как талибы на прошлой неделе взяли под контроль значительные территории на севере Афганистана. При этом они почти не столкнулись с сопротивлением, в руки исламистов попала военная техника, поставленная ранее американцами правительственным войскам.
В частности, талибам удалось взять под контроль крупный пограничный переход на границе с Таджикистаном. Их отряды подошли к крупному городу Мазари-Шариф - важнейшему центру афганского севера.
По оценке спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трех месяцев до года после вывода американских военных. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединенных Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане. По последним сообщениям, вывод войск может завершиться уже к концу июля.
Талибы при этом не атакуют американские войска, что стало бы нарушением заключенного соглашения.
Администрация США пока не комментировала утверждения Wall Street Journal.
- Газета New York Times в четверг сообщила, что Соединенные Штаты вывезут из страны тысячи афганцев, которые оказывали помощь американским военным и теперь могут претендовать на получение американской иммиграционной визы. Речь идет о примерно 18 тысячах человек - это переводчики, охранники, водители рабочие. Право получить визу в США имеют и их ближайшие родственники. В каких странах они будут временно размещены, не сообщается. Ранее ряд конгрессменов и правозащитники призывали рассмотреть возможность их отправки на принадлежащий США остров Гуам.
Двое подростков утонули в искусственном водоеме в Гардабани
Трагедия в Гардабанском муниципалитете Грузии. В искусственном водоёме утонули двое подростков – 15 и 17 лет. Информацию подтвердили в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.
Спасатели в течение нескольких часов искали в озере тела погибших. На месте находились родные несовершеннолетних и местные жители.
Еще одна авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы Тбилиси-Ереван
Грузинская авиакомпания Myway Airlines с 6 июля приступает к выполнению регулярных рейсов Тбилиси-Ереван-Тбилиси.
Принадлежащий авиакомпании «Боинге 737-800» будет летать из Тбилиси в Ереван и обратно дважды в неделю, каждый вторник и субботу.
Как пишет «Новости-Грузия», билеты на рейс доступны на веб-сайте авиакомпании www.mywayairlines.com и в туристических агентствах.
Прямые рейсы из Тбилиси в Ереван уже выполняет авиакомпания Georgian Airways, которая сотрудничает с армянской авиакомпанией Armenia. Для пассажиров доступны и стыковочные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва, которые пользуются популярностью в условиях отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
- Грузия открыла свои воздушные границы 1 февраля 2021 года спустя почти год после закрытия. По данным Минэкономики Грузии, полеты в Грузию в мае 2021 года уже были восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии.
Отели в Краснодарском крае будут заселять только привитых туристов
В Краснодарском крае отели, санатории и детские лагеря с 1 июля будут заселять отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Это связано с ростом заболеваемости в регионе, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
С 1 августа в отели будут заселять только вакцинированных туристов.
С июня в России наблюдается очередная вспышка COVID-19. Больше всего заболевших в Москве. Городские власти вновь рекомендовали компаниям перевести сотрудников на работу из дома и объявили об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Работодателей обязали отстранять от работы отказавшихся от вакцинации.
Вслед за Москвой обязательную вакцинацию стали рассматривать и другие регионы.
В России всего за последние сутки выявлено более 20 тысяч случаев COVID-19, это максимум с января. По официальным данным, причиной роста заболеваемости стали новые штаммы коронавируса – прежде всего индийский. В стране с конца 2020 года проходит вакцинация, но процент вакцинированных остаётся низким – одну дозу препарата получили около 14 процентов жителей, полностью вакцинированы примерно 11 процентов.
Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Кремль заявляет, что выступает против обязательной иммунизации. Одновременно российские власти поддерживают действия региональных властей.
Абхазский премьер Александр Анкваб вакцинировался от коронавируса
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба абхазского Кабмина.
Отметим, что Анкваб переболел коронавирусом в тяжелой форме. СOVID-19 был диагностирован у него в конце декабря прошлого года. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось. В середине марта его выписали из клиники.
1 апреля стало известно, что после прохождения курса лечения в московской клинике Анкваб вернулся в Абхазию. 12 апреля он приступил к исполнению служебных обязанностей.
По информации пресс-службы абхазского правительства, с начала открытия пунктов вакцинации члены Кабмина поэтапно проходят вакцинацию, некоторые уже получили и второй компонент препарата.
Среди прошедших вакцинацию – министр обороны Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.
Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве.
"Недостаточно того, что президент США разговаривает с президентом России. Я очень приветствую это, но ЕС также должен создавать форматы для диалога", – заявила Меркель в четверг во время своего выступления перед нижней палатой Бундестага. Её слова приводит издание Politico.
По словам канцлера Германии, ЕС "должен обозначить общие стратегические интересы" с Россией, такие как защита климата и мир в Сирии и в Ливии. И в то же время "дать соответствующий ответ" кибервойне, которую, с точки зрения ЕС, ведёт Россия.
Прямой диалог, по мнению Меркель, должен "создать механизмы для возможности быстро и сообща реагировать на российские провокации".
23 июня на заседании комитета постоянных представителей ЕС послы Германии и Франции предложили пригласить российского лидера на европейский саммит. Идея вызвала разногласия. Три страны Балтии и Польша выступили против.
Но согласно выводам к прошедшему заседанию, ЕС все-таки рассмотрит эту инициативу. Наравне с предложением взаимодействовать с Россией в областях, представляющих интерес для союза, таких как изменение климата, энергетика, здравоохарнение, борьба с терроризмом и некоторые вопросы внешней политики.
Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с ПутинымВ то же время лидеры ЕС не исключают введения новых экономических санкций против России.
В России впервые с января выявили больше 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 24 января превысило 20 тысяч и составило 20 182, сообщил федеральный оперативный штаб. В Москве суточный прирост составил 8598. Скончались 568 пациентов с коронавирусом — это максимум летальных исходов в России с конца января.
За последние сутки в Москве и Санкт-Петербурге зафиксировано рекордное число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. В Петербурге за один день умерли 99 человек, в Москве — 92. Так много больных ни в одном из крупнейших городов России не умирало от COVID-19 за один день ни разу с начала пандемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 июня, когда было объявлено о смерти в Петербурге 93, а в Москве 88 больных COVID-19.
Наряду с Москвой и Петербургом в число лидеров по уровню смертности вошли следующие регионы:
- Бурятия — 23;
- Нижегородская область — 22;
- Свердловская область — 17;
- Краснодарский край — 17;
- Московская область — 16.
За 2020 год в России умерло почти на 400 тысяч человек больше, чем ожидалось, меньше половины этих смертей объяснялось пандемией. В некоторых регионах смертность от лёгочных заболеваний выросла в несколько раз, это регионы – лидеры по росту избыточной смертности, которую не признают коронавирусной.
В начале июня в России начался резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это произошло на фоне низкого числа вакцинированных в стране. 16 июня власти Москвы, а следом и ряда других российских регионов объявили об обязательной вакцинации 60 процентов работников в сфере услуг , транспорта, образования, здравоохранения, культуры, а также чиновников, том числе работающих дистанционно. До 15 июля работодателям поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым. 24 июня московский Роспотребнадзор добавил курьеров в список сотрудников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации.
- Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Согласно опубликованному отчёту, большую часть претензий экспертов вызвала валидация стерильности на производстве. В докладе ВОЗ выразила обеспокоенность контролем за стерильностью, внедрением мер по предотвращению загрязнения и возможностью проследить за историей партий вакцины и её компонентов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, её разработчику и в российские надзорные органы.
- В российском Министерстве промышленности и торговли заявляют, что инспекторы ВОЗ проверили четыре из семи фабрик, производящих "Спутник", и претензии возникли только к одной из них, пишет "Фармвестник". В ведомстве заявили, что производитель устраняет нарушения, после чего инспекция сможет посетить фабрику вновь. Остановлено ли на это время производство – не уточняется.
Саммит Восточного партнерства ЕС намечен на декабрь
Саммит Восточного партнерства состоится в декабре текущего года. Об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил в Брюсселе по окончании встречи с министрами иностранных дел трех стран – участниц Восточного партнерства – Украины, Молдовы и Грузии.
Министры трех стран впервые посетили столицу ЕС в формате так называемого «Ассоциированного трио».
«Саммит нашего Восточного партнерства, который пройдет в декабре... будет возможностью перевести эту повестку дня в действие и договориться в отношении общего видения для будущего», – сообщил он.
Как пишет «Интерфакс», Боррель отметил, что в ЕС с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений со странами Восточного партнерства, которые «базируются на принципах инклюзивности и разнообразия, что, в свою очередь, требует гибкости от обеих сторон».
Леван Васадзе вылетел в Турцию по состоянию здоровья
Основатель ультраконсервативного движения «Эри», известный своими антизападными взглядами грузинский бизнесмен Леван Васадзе вылетел в Турцию.
Ряд СМИ сообщил, что Васадзе, возможно, отравлен. Его соратники и представители партии информацию не подтверждают.
Член «Эри» Сосо Манджавидзе говорит, что Васадзе находится в турецкой клинике на обследовании. Ухудшение состояния здоровья не связано с коронавирусом, – заявил он Первому каналу Грузии. По словам Манджавидзе, диагноз Васадзе не смогли установить ни в Тбилиси, ни в Москве.
«Состояние его здоровья ухудшилось, и он вылетел в Турцию для выяснения причин», – отметил Манджавидзе.
Движение «Эри» ответило на «интерпретации СМИ» о состоянии здоровья Васадзе официальным заявлением.
«„Эри“ подтверждает, что в течение последних дней Леван Васадзе проводил встречи со сторонниками в Западной Грузии, когда почувствовал недомогание и отправился на медицинское обследование в клинику Стамбула. Он чувствует себя нормально», – сказано в заявлении.
Суд в США вынес первый приговор по делу о штурме Капитолия
Суд в США приговорил жительницу штата Индиана к трём годам условно и 120 часам обязательных работ по делу о штурме Капитолия. Анна Морган Ллойд также должна будет заплатить штраф в размере 500 долларов.
Обвиняемая признала вину и пошла на сделку со следствием. На суде она извинилась перед американцами за своё участие в штурме после демонстрации в поддержку бывшего президента Дональда Трампа.
Суд решил не отправлять американку в тюрьму, так как она заранее не планировала участвовать в беспорядках и не проявляла агрессии.
- Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы (суды не подтвердили этих утверждений). Толпа била стёкла и вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, были срочно эвакуированы. В результате столкновений погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Конгресса.
- Конгресс США заявил, что создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Республиканцы в Сенате заблокировали это предложение.
- По делу о штурме проходят около 500 человек.
МИД РФ пригрозил бомбардировкой «по цели» после инцидента с эсминцем
Россия будет отстаивать неприкосновенность своих границ как дипломатическими, так и военными методами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", — цитирует Рябкова "Интерфакс".
Рябков отметил, что нерушимость российских границ является "абсолютным императивом". "Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами", — подчеркнул он. "Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник" (Defender), не должна никоим образом настраивать на легковесный лад. Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями", — добавил Рябков.
Инцидент с эсминцем HMS Defender Королевского флота Великобритании произошел 23 июня около мыса Фиолент в Крыму. По версии Минобороны России, корабль нарушил границы страны и на 3 км углубился в территориальные воды. На предупреждения экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль произвел несколько выстрелов, а истребитель Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения эсминца. После этого корабль покинул российские воды.
В Минобороны Великобритании заявили, что Defender не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. "Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — отметили в Лондоне. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Факт сброса бомб по курсу следования эсминца Минобороны опровергло.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву, согласно которому полуостров и окружающие его воды принадлежат не России, а Украине. Экипаж эсминца был поднят по тревоге, а вооружение приведено в боевую готовность. Капитан корабля намеревался углубиться в территориальные воды, поскольку это был "единственно возможный безопасный проход в этом районе".
В ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров. Российские военные неоднократно требовали от команды эсминца покинуть акваторию Крыма, российская сторона также пригрозила атаковать судно. После этого, пояснил Бил, вдали послышались выстрелы. Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что цель команды заключалась не в том, чтобы развязать битву, а в том, чтобы отстоять свободу мореходства.
- 28 июня в Чёрном море начинаются учения SeaBreeze с участием НАТО и стран-партнёров. Всего будет задействовано около 40 кораблей, 30 самолётов. Посольство России в США предупредило, что манёвры повышают риски "непреднамеренных инцидентов". Москва призвала США и их союзников отказаться от военных действий в Черном море.
- Незадолго до учений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что военно-политический союз намерен продолжать диалог и заинтересован в стабильных отношениях с Россией.
В Грузии спишут штрафы, выписанные за нарушение ковид-регуляций
Правительство Грузии приняло решение списать штрафы, выписанные за нарушение правил изоляции и карантина, а также масочного режима. Об этом объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Общий объем неоплаченных штрафов, по словам главы Кабмина, составляет около 76 миллионов лари (около 24 млн долларов). Амнистия затронет более 245 тысяч жителей Грузии, а также 344 юридических лица.
Граждане, нарушившие ковид-регуляции, освободятся как от административной, так и от уголовной ответственности, – пояснил Гарибашвили.
Ранее стало известно, что в Грузии с 1 июля отменят т.н. «комендантский час». С 22 июня в стране отменили обязательное ношение масок на улице.
За нарушение правил изоляции и карантина физическое лицо наказывается штрафом в размере 2000 лари, юридическое лицо – в размере 10 тысяч лари. За нарушение «масочного режима» предусмотрен штраф – 20 лари (6 долларов). В случае повторного нарушения штраф возрастает до 40 лари.
Повторное нарушение карантинных мер, согласно грузинскому законодательству, может повлечь за собой уголовную ответственность.
COVID-19 в Грузии: 656 новых случаев, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5228.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 656 новых случаев коронавируса. Накануне провели 30 469 тестов: PCR-тестов – 14 525, экспресс–тестов на антиген – 15 944.
Выздоровел еще 861 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 361 484, выздоровевших – 347 653.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,15%, за последние 14 дней составляет 2,43%, за неделю – 2,45%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2792 человека, всего использовано вакцин – 245 380.
ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от COVID-19
Всемирная организации здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.
Ранее на этой неделе организация заявляла, что вакцинировать детей и подростков от коронавирусной инфекции нового типа не стоит, поскольку пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения.
В обновленных рекомендациях ВОЗ говорится, что для вакцинации детей может быть предложена вакцина Pfizer, которая согласно данным Стратегической консультативной группы экспертов подходит для подростков в возрасте от 12 лет.
При этом в ВОЗ отметили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Европейский регулятор лекарственных средств EMA одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 12 до 15 лет ещё в мае.
Накануне разработчик российской вакцины "Спутник V" , Центр имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения России документы на одобрение клинических испытаний препарата на детях. Ранее сообщалось, что в исследовании будут участвовать 350 подростков. Им будут вводить "Спутник V" в меньшей дозировке.
FT рассказала об идее Парижа и Берлина возобновить саммиты ЕС-Россия
Успех встречи Владимира Путина с Джо Байденом, кажется, может помочь России в преодолении международной изоляции — если она, конечно, этого захочет. Как пишет британская газета Financial Times, европейские лидеры хотят возобновить встречи с Путиным, подобные тем, которые проходили до 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины.
По информации FT, с предложением пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Германия увидела во встрече Путина и Байдена прецедент для возрождения отношений ЕС с Россией, говорится в публикации.
В среду, 23 июня, послы Германии и Франции представили идею саммита на заседании комитета постоянных представителей ЕС — и она стала для остальных стран неожиданностью. В то же время в последние несколько дней Меркель проводила активные консультации с союзниками — встречалась в Берлине с Макроном, премьером Италии Марио Драги и госсекретарем США Энтони Блинкеным.
В Берлине открылась вторая конференция о положении вокруг Ливии
Переходное правительство Ливии вновь заявило о своём намерении провести 24 декабря этого года всеобщие выборы. Заявление прозвучало на открывшейся в среду конференции о положении в Ливии. Участниками стали представители стран, имеющих свои интересы в Ливии.
Вместе с тем, как отмечает агентство AP, проведение конференции в Берлине стало ещё одним напоминанием о позиции Германии по ливийской проблеме: добиться вывода из Ливии всех инстранных войск.
Германия и ООН собрали на конференцию в Берлине представителей 17 стран. К министрам ливийского переходного правительства присоединились главы МИД Египта, Турции, Туниса, Алжира, Франции и Италии, госсекретарь США Энтони Блинкен, высокопоставленные официальные лица из России, Объединённых Арабских Эмиратов и ряда других стран.
Нынешняя встреча продолжила обсуждение, начатое в Берлине в января 2020 года. Тогда были достигнуты договорённости о соблюдении оружейного эмбарго и о достижении полного прекращения огня обеими конфликтующими соронами гражданской войны. Германия тогда пыталась выступать в роли посредника.
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, заявил, что нынешняя конференция - это новая фаза поиска мира - когда участники встречи разговаривают не о Ливии, а, прежде всего, с Ливией.
Участники заседаний в Берлине 23 июня приветствовали прогресс, достигнутый с начала ливийского процесса урегулирования. Октябрское (прошлого года) соглашение о прекращении огня включало требование ухода из Ливии всех вооружённых иностранных отрядов. Благодаря этому было достигнуто соглашение о проведении выборов в декабре 2022 года. Было создано и переходное правительство Ливии, которое начало работать в феврале нынешнего года.
Министр иностранных дел Ливии Наиля Мангуш, в частности, заявиала, что Россия и Турция, значительно вовлечённые в вооружённое противоборство враждующих сторон в Ливии, должны выводить свои войска из Ливии последовательно, шаг за шагом. По её словам, правительство не успокоится, пока последний иностранный солдат не покинет Ливию.
Следующим шагом, по словам министра, должу будет стать объединение всех вооружённых группировок в Ливии под единым командованием.
В Абхазии за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 320 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 94 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 62 человека, 61 из них - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 13 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 20, в Ткварчельской ЦРБ - 14.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 16 574 человека. Зарегистрировано 244 летальных случаев. Выздоровели 15 315 человек.
В «Грузинской мечте» подозревают, что Саакашвили и Гахария встретились в Вашингтоне
На телекомпании «Рустави-2» вышел репортаж, в котором предполагается, что в Вашингтоне состоялась тайная встреча экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-премьера, бывшего лидера «Грузинской мечты» Георгия Гахария, который после отставки основал собственную партию «За Грузию», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Михаил Саакашвили действительно находится в США – недавно он размещал на своей странице в фейсбуке фотографию семейной встречи со старшим сыном Эдуардом Саакашвили, который живет и работает в Америке.
В Вашингтоне сейчас находится и делегация основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» во главе с председателем Никой Мелия. Также в столицу США недавно прибыл и Георгий Гахария с двумя членами своей партии «За Грузию». Грузинские политики независимо друг от друга проводят встречи в конгрессе, сенате и Госдепартаменте. Кроме того, в Вашингтон вскоре начнут встречи представители еще одной грузинской оппозиционной партии - «Лело».
В сюжете «Рустави-2» утверждается, что и Мелия, и Гахария проживают в одном отеле – The Mayflower Hotel. Это обстоятельство частично подтверждают и представители ЕНД, хотя член партийной делегации, депутат парламента Тина Бокучава также сказала, что «Гахария уже сбежал из отеля». При этом возможность любых переговоров с Гахария в ЕНД исключают. Однако журналисты предполагают, что Мелия и Гахария могли встретиться и во время общения в аналитическом центре - Атлантическом совете США.
Между тем в правящей партии, руководство которой недавно назвало Гахария «предателем» из-за внезапной отставки 23 февраля, в возможность встречи между Гахария и лидерами ЕНД не просто верят, а считают подтверждением своих обвинений.
«Мы видели видеофакты нахождения Михаила Саакашвили в Вашингтоне, где также находится и Георгий Гахария и, вероятно, между ними состоялась встреча.
Это подтверждает то, о чем мы говорили, что отставка Георгия Гахария была на пользу «Национальному движению», а его возвращение в политику также устраивает «Национальное движение». Круг сомкнулся, и этот факт подтверждает наши подозрения. Тот факт, что Михаил Саакашвили проделал такую большую дорогу, чтобы приехать в Вашингтон и встретиться с Георгием Гахария, подтверждает, что, вероятно, они намерены обсудить важные вопросы», - заявил председатель комитета по образованию парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В партии «За Грузию» сообщения о встрече Гахария с Саакашвили категорически опровергли. «Это очередная ложь правящей партии. Похоже, они очень нервничают по поводу встреч, которые Георгий Гахария провел в Брюсселе и проводит в Америке. Очень жаль, что к тиражированию лжи привлекли телекомпанию «Рустави-2». Это вызывает наше сожаление. Ложь, что Гахария встретился с Саакашвили, и они живут в одной гостинице. Мы сообщали СМИ, что у Гахария были важные встречи в Брюсселе и Америке. Мы увидели много серий лжи, и это уже очередная, четвертая серия лжи от правящей партии», - сказала член партии Анна Бучукури.
Путин считает Чечню «одним из наиболее безопасных» регионов России
В среду Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с Рамзаном Кадыровым назвал Чечню «одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации», добавив, что это стало возможным благодаря «личному участию» Кадырова. В связи с этим Путин порекомендовал руководителю Чечни пойти в сентябре на выборы и вновь избраться главой республики.
Вместе с тем в последние годы российские правозащитники, Евросоюз и США неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в Чечне. Речь, в частности, идет о внесудебных казнях на территории республики и преследованиях представителей ЛГБТ. Рамзан Кадыров и его окружение все обвинения в свой адрес отвергают.
При этом в апреле Кадыров призвал «убивать» и «сажать за решетку» правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека, а на днях с призывом убивать критиков Кадырова выступил директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.
В Ингушетии отменены дебаты о феминизме из-за угроз организаторам
В Назрани была отменена дискуссия о феминизме, запланированная ингушским молодежным клубом Argue на 26 июня. Организаторы получили угрозы. Об этом корреспонденту Кавказ.Реалии рассказали в самом клубе.
Организаторы попросили не называть их имена в целях безопасности. По их словам, сразу после того, как объявление о дискуссии было опубликовано в инстаграме, скриншот с ним разместил у себя телеграм-канал «Подвал Чечни». Анонимные авторы канала призвали сорвать мероприятие.
«Братья ингуши, разгоните этот гадюшник, или будете ждать, пока превратитесь в подобие Дагестана?» – говорилось в сообщении.
Авторы публикации предложили узнать точный адрес, где будет проходить дискуссия, чтобы явиться туда лично. После этого организаторам стали поступать угрозы расправой, убийством и с описанием того, как это будет сделано.
Организатор дискуссии сообщила корреспонденту Кавказ.Реалии, что преследование в сети до сих пор продолжается. По ее словам, они с коллегами планируют подать в правоохранительные органы заявление о преступлении.
- 20 мая в Махачкале сотрудники полиции сорвали дискуссию «Взгляд на Кавказ», организованную изданием «Такие дела». Тогда общественники и журналисты собрались, чтобы поговорить об освещении в СМИ событий на Кавказе.
- Весной этого года фестиваль документального кино «Артдокфест» снял с показа фильм «Тихий голос» о гее-бойце ММА из Чечни, бежавшем в Бельгию.
- Угрозы также получал сценарист сериала «Топи», в котором одна из героинь – чеченская девушка, не подчиняющаяся традициям поведения в патриархальном обществе.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.