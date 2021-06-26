Главы МИД Румынии, Австрии и Литвы прибыли в Грузию

В Грузию с официальным визитом прибыли министры иностранных дел Румынии, Австрии и Литвы – Богдан Ауреску, Александр Шалленберг и Габриэлюс Ландсбергис. В Тбилисском международном аэропорту глав МИД трех европейских государств встретил глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцель.

Сегодня утром, 26 июня, Ауреску, Шалленберг и Ландсбергис посетили де-факто границу с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Фотографиями оттуда пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы поделилась на своей странице в Twitter.

«Вместе с моими коллегами Богданом Ауреску и Александром Шалленбергом стал непосредственным свидетелем продолжающегося незаконного военного присутствия России в Цхинвальском регионе. Решительная поддержка территориальной целостности и суверенитету Грузии. Ценим усилия МНЕС», - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

После этого во Дворце государственных церемоний в Тбилиси (Авлабарская резиденция) состоится официальная церемония встречи министров иностранных дел трех стран. Принимать их будет глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани.

Позже первые дипломаты трех стран встретятся с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Главными темами встреч, запланированных в Тбилиси, станут региональная безопасность и вызовы.

В конце визита они сделают заявления для СМИ и подведут итоги своего регионального турне, сообщает агентство «Новости-Грузия».