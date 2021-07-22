Участница Pussy Riot Рита Флорес арестована на 15 суток

Власти Китая отказались от сотрудничества с расследованием Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавируса нового типа. В ходе второго этапа расследования должна была быть, в частности, проверена версия о том, что вирус мог распространиться из лаборатории в Ухане. Пекин категорически отрицает эту гипотезу и предлагает проверить версию о том, что коронавирус был завезён в страну из-за границы.

В четверг Пекин отказался согласовать вторую часть расследования ВОЗ, передаёт Reuters. "План игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке", – цитирует агентство заместителя главы китайского Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цзеня Исиня. В ходе второй стадии международные исследователи должны были получить доступ к лабораториям и рынкам Уханя, города, из которого вирус распространился по всему миру.

Гипотеза о лабораторном происхождении вируса появилась сразу после начала вспышки болезни. Её сторонники в основном опираются на то, что в Ухане расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию коронавирусов. В городе, в частности, изучается вирус атипичной пневмонии SARS, близкий к коронавирусу COVID-19.

Эта версия не обязательно предполагает, что вирус был искусственно создан. Он мог быть обнаружен в природе и исследоваться учёными. После вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах ВОЗ обращала внимание на недостатки в системах безопасности китайских биолабораторий. Инциденты, связанные с несоблюдением правил работы, происходят и в других странах, что даёт возможность предположить, что содержащийся в лаборатории вирус теоретически мог покинуть её пределы.

В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на секретный отчет американской разведки утверждала, что не менее трех учёных из китайского Института вирусологии тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе. В апреле 2020 года о том, что первым пациентом с COVID-19 был сотрудник лаборатории, заявлял канал Fox.

Кроме того, китайские власти обвинялись в том, что долгое время замалчивали пандемию. В ходе первого этапа расследования ВОЗ Пекин долгое время не пускал в страну исследователей организации и не предоставлял им запрошенные документы. Представитель китайского МИД заявил, что у США нет доказательств этой версии. Пекин призывает ВОЗ проверить другую гипотезу о возникновении болезни: популярную в Китае версию о том, что вирус был завезён в Ухань с замороженными продуктами из-за границы.