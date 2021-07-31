Кобахидзе: Есть явные признаки финансирования Гахария из Киева

«Есть явные признаки финансирования Георгия Гахария из Киева», - такое заявление сделал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. В интервью PalitraNews он вновь озвучил мысль о том, что бывший премьер-министр Гахария связан с «Единым оппозиционным движением» и Михаилом Саакашвили.

Кобахидзе не стал раскрывать деталей, но пообещал, что все станет известно, когда придет время. «У нас есть определенная информация, и в какой-то момент будет неплохо ее обнародовать», - добавил политик.

Председатель «Грузинской мечты» также рассказал, что у экс-премьера в команде правящей партии было прозвище «Дым» – «человек, который много говорит, но мало работает». По его словам, Георгий Гахария часто врал. «К сожалению, мы часто сталкивались с этой проблемой. Особенно в последний период, после выборов», - добавил Ираклий Кобахидзе.