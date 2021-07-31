ЦИК для своих и загадка Нургалиева. Итоги югоосетинской недели

Неделя в Южной Осетии прошла под знаком очередного обострения, на этот раз в парламенте. Депутаты не смогли договориться по квоте законодательного собрания в Центральной избирательной комиссии.

Это впервые за всю постсоветскую историю югоосетинского парламентаризма. Вообще, вот это: «впервые не смогли» или «до сих пор такого не случалось», стало визитной карточкой действующей власти. Срок действия ЦИК истекает 16 августа. 15 июля по окончании сессии начались консультации между представителями парламентских фракций о распределении квоты. Поначалу, говорит оппозиционный депутат Давид Санакоев, ничто не предвещало скандала:

«Была достигнута договоренность: каждая фракция и депутатское объединение выставляет от себя по одному кандидату в ЦИК, а партия власти – двух кандидатов. То есть по одному от партий «Народная партия», «Ныхас», «Единство народа», Компартии и объединения «За справедливость» и двое от «Единой Осетии». Всего семь членов ЦИК от парламента.

– Когда эти договоренности были достигнуты?

– На прошлой сессии.

– «Единая Осетия» в них участвовала?

– Конечно, в лице спикера парламента. На сессии Алан Тадтаев объявил, что в пятницу парламент будет избирать членов ЦИК от парламента и голосовать по кандидатуре председателя Избиркома. После сессии председатели всех фракций зашли к спикеру и сказали: «Вы сейчас будете представлять своих кандидатов, мы – своих. Давайте, чтобы не нарушать работу парламента, договоримся: два члена ЦИК от вашей партии, по одному от остальных фракций». Он тогда согласился. На этом мы договорились – чтобы не было передергиваний ни в одну, ни в другую сторону. Договоренности выдерживались на заседании парламентского комитета по законности и законодательству, когда оглашались имена кандидатов, позже их подтвердили на президиуме 23 июля в 10 утра, но после президиума перед началом сессии мы узнали, что партия власти отказывается выполнять обещания и не будет поддерживать наших кандидатов».

Между окончанием президиума и началом сессии десять минут. За это время депутаты от оппозиции узнали, что их собираются обмануть.

Тогда они задали спикеру Тадтаеву прямой вопрос: подтверждает ли он достигнутые ранее договоренности? И получили в ответ нечто вроде – каждый сам решает, за кого голосовать. В ответ четырнадцать оппозиционных депутатов отказались участвовать в заседании парламента. Для них это единственная возможность настоять на соблюдении соглашения, потому что без них законодательное собрание не набирает кворум.

По информации депутата от «Народной партии» Амирана Дьяконова, как оказалось, все дело в личной неприязни президента к некоторым из предложенных оппозицией кандидатов в ЦИК:

«Сверху была спущена информация, что конкретные люди из наших кандидатов не должны пройти, соответственно, было принято решение голосовать против них, и нам не оставалось иного выхода, кроме как сорвать сессию.

– Вы можете назвать имена этих кандидатов?

– Алан Пухаев от «Народной партии» и Тимур Кокойты от объединения «За справедливость».

Тимур Кокойты – юрист, известный в республике человек, последовательный критик режима Бибилова, участник громких разоблачений, в том числе и контрабандного скандала – об организованном высшим руководством республики криминальном трафике табачных изделий из третьих стран в Россию через Южную Осетию.

Алан Пухаев попал в немилость после того, как в одном из своих постов в Facebook подверг сомнению героическое участие Анатолия Бибилова в обороне Цхинвала (в 2008 году президент служил в осетинском батальоне миротворцев). За это Пухаева заклеймили в социальных сетях симпатизанты Анатолия Бибилова. Это было в начале года, теперь ему прилетело нечто более ощутимое, чем словесные осуждения, – ему не дают избираться в ЦИК.

На этой неделе оппозиция дважды отправляла к спикеру переговорщиков – депутатов «народников» – Амирана Дьяконова и вице-спикера Александра Плиева. По словам Александра Плиева, все указывает на то, что для товарищей из «Единой Осетии» личные переживания превыше всего:

«Дорогу перешел, не поздоровался, в соцсетях плохое написал… Вот такие никчемные обвинения. Я на эти обвинения их спрашиваю: «А что, все должны писать, как вы хотите? Что вы все о личной неприязни толкуете, вы на его биографию посмотрите. Почему вы не станете за него голосовать? Быть может, он в трудные годы где-то прятался или на врага работал? Разве не жил он здесь вместе с нами все эти годы, не работал, не занимал своего места в югоосетинском обществе?» А мне в ответ, дескать, он что-то не то написал в социальных сетях. Вот такие тупые аргументы. А еще хотят называть себя государственными мужами.

– И вы решили прибегнуть к бойкоту?

– Просто мы этим бойкотом дали им время подумать над тем, что они сделали, возможность одуматься. Мы в любое время готовы к диалогу, это они не готовы».

Тимур Кокойты считает эти маневры «Единой Осетии» противозаконными. Он указывает на пункт 2 статьи 21 конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав», где говорится:

«Центральная избирательная комиссия формируется в составе председателя и 14 членов комиссии. Семь членов Центральной избирательной комиссии назначаются парламентом из числа кандидатур, предложенных депутатскими объединениями и депутатами парламента. При этом от одного депутатского объединения, депутата парламента может быть выдвинуто не более одного представителя».

Из этого пункта следует, что в Центризбиркоме гарантировано представительство всем депутатским фракциям и объединениям. До сих пор этот принцип соблюдался во всех созывах парламента и ЦИК. Технически, как способ выдержать это требование закона, проводится пакетное голосование, то есть каждая фракция выдвигает своего представителя, формируется список и принимается на сессии разом.

Раздельное же голосование ломает требование конституционного закона. В этом случае выходит так, что кандидатов от меньших по численности партий и объединений будет назначать «Единая Осетия». И здесь возникает широкое поле для манипуляций: партия власти, используя численное превосходство, может отвергать выдвинутые фракциями кандидатуры и навязать им другие. Иными словами, по сути, избранные в Центризбирком товарищи будут представителями своих фракций лишь на бумаге.

В пятницу Тимур Кокойты опубликовал на своей странице в Facebook текст, в котором изложил свое видение сложившейся ситуации и сделал следующее заявление: «Я скажу лично за себя, поскольку фигурирую в этой ситуации: если парламентарии придут к мнению, что будут голосовать за кандидатов в ЦИК поименно, то я автоматически беру самоотвод».

В интервью «Эху Кавказа» Тимур Кокойты так объяснил свое решение:

«Я не намерен быть кандидатом, за которого будет голосовать «Единая Осетия». Даже если они поддержат мою кандидатуру, меня в принципе не устраивает, чтобы они определяли мои возможности работать в избирательной комиссии. Законом предусмотрено, что каждое объединение или депутат могут выдвигать своего члена в ЦИК, в моем случае это условие было соблюдено депутатским объединением «За справедливость». И теперь, чтобы другие партии и объединения решали, можно ли объединению «За справедливость» выдвигать своего представителя в ЦИК? Я не собираюсь в этом участвовать. Это нарушение смысловой части конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав».

Давид Санакоев указывает на другое обстоятельство. Традиционно парламентская квота распределялась пропорционально численности депутатских объединений. Так сложилось, что самой многочисленной фракции выделяли два места в ЦИК вместо одного, хотя это незаконно. По мнению депутата Санакоева, коль уж теперь не работают традиции, путь будет по закону:

«По закону одно депутатское объединение может предлагать одного кандидата, а «Единая Осетия» предлагает двух. Отговорка, будто одного кандидата предлагает фракция, а второго – депутат от «Единой Осетии», не проходит. Они все входят во фракцию «Единой Осетии», и все вместе голосовали за двух своих кандидатов. А еще на «РЕС» и на «Sputnik-Южная Осетия» было опубликовано их решение о выдвижении от «Единой Осетии» двух кандидатов, и названы их имена».

На сегодняшний день единственный депутат, который не входит ни в какие депутатские объединения, – это Давид Санакоев. По его словам, 21 июля, когда фракции обсуждали распределение квоты, он отказался от выдвижения своего кандидата, хотя имел на это право, чтобы не мешать фракциям договориться. Но теперь, считает депутат, коль уж партия власти разрушила договоренности, уместно будет напомнить о требованиях закона и заявить о своем праве на выдвижение.

Депутаты от партии власти эти упреки как будто не замечают, они настаивают на «конструктивном диалоге в вопросах формирования ЦИК».

В интервью информагентству «РЕС» глава парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению «единоос» Алан Габатов заявил, что депутатам необходимо вернуться в стены парламента и продолжить сорванную сессию по формированию ЦИК на условиях, которые предлагает «Единая Осетия».

Алан Габатов настаивает на индивидуальном голосовании, потому что, по его словам, только оно обеспечивает право депутатов выразить отношение к каждому члену ЦИК по отдельности:

«Такая практика налажена задолго до нас. Из протоколов утверждения кандидатов в ЦИК от 17 августа 2011 года, когда спикером был Станислав Кочиев, и в протоколах 2016 года, по тому же вопросу, когда спикером был Анатолий Бибилов, видно, что голосование шло по отдельности за каждого кандидата в состав ЦИК, а за само постановление голосовали списочно. Есть архивные видеосъемки и протоколы этих голосований».

Действительно, это так, но тогда коллеги по заксобранию имели возможность верить друг другу на слово. Станислав Кочиев, о котором упомянул Алан Габатов – не шельмовал, не фальсифицировал протоколы сессий, чтобы потом на голубом глазу утверждать коллегам, будто все так и было, просто депутаты забыли, за что голосовали на прошлом заседании. Кочиев не пытался разводить коллег, как наперсточник на вокзале.

А вот нынешние рулевые парламентаризма неоднократно были уличены в подлогах и обманах. Поэтому, вполне понятно, эта публика утратила доверие настолько, что ни о какой вере на слово не может быть и речи. Кстати, не было такого в парламенте и во времена, когда спикером был Анатолий Бибилов. Быть может, все изменилось, потому что он теперь президент?

По словам оппозиционеров, когда они высказывают свои упреки спикеру Тадтаеву, он частенько кивает на Анатолия Ильича, мол, мы с ним друзья, я не могу ему отказать…

Судя по тому, что происходит в республике за последние три года, – никто не может. Поэтому в основе любого кризиса плохо контролируемые эмоции.

Еще одна загадка недели – рабочий визит в Южную Осетию заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Из выхолощенных сообщений официальной прессы может сложиться впечатление, что Рашид Нургалиев приезжал ради нескольких селфи на фоне кабеля запасной ЛЭП, который тянут через Рокский тоннель, и нового корпуса совместного Информационно-координационного центра органов внутренних дел РЮО и РФ. Поэтому в республике до сих пор гадают, зачем все-таки приезжал Рашид Гумарович?

Местные наблюдатели сочли неслучайным совпадением, что визит Нургалиева произошел вскоре после российской проверки, которая выявила массу злоупотреблений в использовании российской помощи. Впрочем, как и внезапную госпитализацию министра финансов Азы Хабаловой, – как утверждают источники, у нее сдали нервы после отъезда комиссии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия