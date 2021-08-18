США заморозили активы Центрального банка Афганистана

Соединенные Штаты заморозили резервы Центрального банка Афганистана, хранящиеся на счетах в США, тем самым лишив талибов миллиардов долларов.

«Любые активы Центрального банка, которые имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"», — заявил 18 августа представитель администрации США.

Администрация президента США Джо Байдена приняла это решение в минувшие выходные, когда талибы захватили столицу Афганистана Кабул после молниеносного наступления по всей стране и падения поддерживаемого Западом правительства.

По данным Международного валютного фонда, валовые резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов. Считается, что большая часть резервов хранится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и других финансовых учреждениях США. Активы включают, в частности, доллары и золото.

Талибы давно находятся в санкционных списках США, поэтому им, вероятно, будет трудно вывести иностранные средства, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство. Кроме замораживания активов, Вашингтон может также блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

По данным Всемирного банка, Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от иностранной помощи, которая покрывает около трех четвертей государственного бюджета.