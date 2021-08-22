Эвакуированные из Афганистана граждане Грузии доставлены в Тбилиси

16 граждан Грузии, эвакуированных из Афганистана, вернулись на родину, сообщает Общественный вещатель. На рассвете они прибыли в Тбилисский международный аэропорт. Все эвакуированные – гражданские лица, сотрудники афганского отделения международной компании. 20 августа они покинули Кабул на самолете ВВС Великобритании. Рейса в Грузию они ожидали на британской военной базе.

В аэропорту вернувшихся из Кабула встречали заместитель главы аппарата правительства Грузии Реваз Джавелидзе и замминистра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Официальные лица еще раз поблагодарили международных партнеров, без помощи которых безопасное возвращение на родину граждан Грузии было бы невозможно.

По информации администрации правительства, все 24 гражданина Грузии, находящиеся в Афганистане и попросившие о помощи, уже покинули Кабул. Несколько дней назад еще двое граждан Грузии вернулись на родину из Афганистана при помощи Германии, а еще шесть – спецрейсом, выполненным Венгрией. При этом международные партнеры, включая Турцию и США, помогали обеспечивать безопасное передвижение граждан Грузии как до аэропорта Кабула, так и по его территории.

15 августа террористическая организация «Талибан» объявила о взятии Кабула и переходе под ее контроль всей территории Афганистана. Поскольку в руках талибов оказались все сухопутные пограничные пункты, покинуть страну возможно только через кабульский аэропорт. Сейчас регулярные рейсы в Афганистан отменены, летают только военно-транспортные самолеты.

Поскольку на фоне победы боевиков уехать из страны стремились тысячи человек, в аэропорту Кабула начался хаос. 18-19 августа в давке и перестрелках там погибли более десятка человек.