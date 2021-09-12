Зампреду меджлиса крымских татар ужесточили обвинение 

В Крыму ФСБ ужесточило обвинение заместителю председателя меджлиса крымских татар Нариману Джелялову.

Изначально ему предъявляли пособничество в совершении диверсии, теперь же Джелялова обвиняют в полноценном участии в совершении преступления. Зампреду меджлиса крымских татар грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что адвокаты Джелялова по требованию ФСБ дали подписку о неразглашении хода следствия. При этом сам обвиняемый принципиально отказывается давать показания по уголовному делу.

В начале сентября российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Наримана Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.

После задержания десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, задержав свыше сорока человек.