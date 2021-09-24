В Южной Осетии вновь указывают на рост заболеваемости COVID-19

В Южной Осетии выявили 68 новых случаев коронавируса, – сообщила агентству «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 860 человек, 60 человек сняты с учета за сутки», – сказала она.

Кочиева говорит, что с начала сентября наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

«Мы проанализировали период с 1 по 22 сентября, и уже отмечаем рост количества выявленных случаев. Взрывного роста у нас нет, это уже хорошо. Главное, чтобы свободный коечный фонд, в нашей «красной зоне» был, а он есть – 42%. Коэффициент распространения – это один из показателей эпидемиологического процесса – с момента открытия школ составляет больше одного. Это говорит о том, что ситуация немного ухудшилась», – рассказала Кочиева.

лавный санитарный врач не исключает возможности закрытия общеобразовательных учреждений на карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Посмотрим ещё на этой неделе, ждём результатов исследований, вполне возможно встанет вопрос о закрытии школ. Если будет в этом необходимость, то мы выйдем с предложением на заседание оперативного штаба», – уточнила она.

Ранее сообщалось, что в цхинвальской школе №5 COVID-19 подтвержден у примерно 15 педагогов и 10 учащихся, школу закрыли на карантин до 30 сентября.