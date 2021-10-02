В Зугдиди журналистке телеканала «Формула угрожали электрошокером

В Зугдиди, во время освещения событий, на одном из участков журналистке телеканала «Формула» угрожали применением электрошокера.

По словам журналистки Саломе Чадунели, у 84-го участка, где по данным «Национального движения» планировалось организовать «карусель», от нее потребовали покинуть территорию.

Репортер сообщает, что покинуть территорию требовал гражданин, представивший как футболист Давид Кирия. Он спорил с одним из журналистов, а после того, как операторы начали его снимать, вышел из себя и достал электрошокер.

В беседе с «Нетгазети» Чадунели отметила, что Кирия привел электрошокер в готовность и пригрозил его применением, после чего бросил в оператора телеканала TV Pirveli бутылку воды. При этом он словесно оскорблял журналистов.

По словам Чадунели, МВД еще не связалось с ней для проведения опроса.