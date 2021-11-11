В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил сторонам свое решение по иску «Саакашвили против Грузии», по поводу запроса о применении временной меры.

Решение Европейского суда вызвало разные оценки в Грузии – и в правительстве, и в оппозиции по-своему ставят акценты при прочтении письма из Страсбурга, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела, решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку.

Суд также решил, что правительство должно сообщить ему (суду) о нынешнем состоянии здоровья аппликанта (Михаила Саакашвили) (также, как и о проведенном в тюремной больнице медицинском лечении) и (правительство) должно обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки», – сказано в документе.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Страсбургский суд не удовлетворил иск Саакашвили, в котором он добивался перевода в гражданскую клинику.

«Европейский суд сообщил правительству Грузии в письме от 10 ноября 2021 года, что в этот день адвокаты Саакашвили обратились к суду со следующим требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (где, по утверждению истцов, не защищены соответствующим образом его здоровье и безопасность) в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил это требование истцов и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку. Правительство Грузии до 24 ноября 2021 года должно представить Европейскому суду информацию о состоянии здоровья и безопасности истца», – пояснил Брегадзе на своей странице в Facebook.

Один из адвокатов Саакашвили, Ника Гварамия, провел брифинг, на котором обратил внимание на то, что Страсбургский суд удовлетворил требование адвокатов Саакашвили о применении временных мер.

«Дело Михаила Саакашвили возведено в приоритет, сторонам дали определенный срок для вноса иска. Рассмотрение дела произойдет быстро. Требование принять временное мероприятие было удовлетворено. Суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, однако этим фактом признает, что Саакашвили голодает», – сказал Гварамия.

По его словам, суд поручил властям Грузии немедленно проинформировать о сегодняшних мероприятиях и предоставить детальную информацию по поводу тех медицинских процедур, которые были проведены в тюремном учреждении.

«Суд обязал правительство обеспечить безопасность и лечение заключенного, а также напомнил, что они обязаны на высшем уровне обеспечить адекватное лечение и безопасность в том случае, если Саакашвили прекратит голодовку. Нам поручено предоставить информацию Страсбургскому суду. Суд напоминает властям, что любое нарушение этого распоряжения с их стороны будет считаться нарушением Конвенции», – добавил Гварамия.

«Конечно же, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание на перевод Саакашвили в гражданскую клинику, однако такие вещи на практике так не происходят. Мы достигли главного – Страсбургский суд признал, что Саакашвили голодает и обязал правительство следить за тем, чтобы даже волос не упал с головы Саакашвили», – подчеркнул Гварамия.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 1 октября и с тех пор не прекращает голодовку, в ЕСПЧ представляли адвокаты: Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая. Срок для предоставления дополнительной информации сторонам установлен до 24 ноября 2021 года.