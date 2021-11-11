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В результате стрельбы в Ереване погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Ереване, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на полицию.
Согласно пресс-службе ведомства, в 02:45 поступил сигнал о том, что в одном из домов на 16-й улице Канакера пострадал человек. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия. В 03:55 поступили сигналы из больниц: шесть человек с огнестрельными ранениями обратились за медицинской помощью.
Как отмечается в сообщении, на месте происшествия полицейские обнаружили тела 42-летнего А.Г. и 37-летнего А.Х. с огнестрельными ранениями.
В ходе обыска было обнаружено 45 гильз и патронов, 4 пистолета и 2 автомата с патронами. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Скончались также госпитализированные 38-летний А.Б. и 61-летний А.С.
Возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.
Другие новости дня
В Южной Осетии выявили 36 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. По её словам, накануне было проведено 227 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2229 человек, 80— сняты с учета медиков за сутки», – сказала Кочиева.
Число выявленных случаев коронавируса достигло 9368, выздоровели 7139.
По словам главврача службы цхинвальской станции скорой помощи Эмзара Кулумбегова, с начала ноября количество вызовов скорой помощи к больным коронавирусной инфекцией уменьшилось.
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
«Вы – рабы Путина». Саакашвили ругается с сотрудниками тюремной больницы. ВИДЕО
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала новые видеокадры приезда бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На них видно, как Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Он требует, чтобы его отвезли обратно в руставскую тюрьму.
В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина» и т.д.
Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».
В Специальной пенитенциарной службе вновь заявляют, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Ранее в ведомстве опубликовали видео перевода Саакашвили в тюремную больницу, заявив, что во время заселения в палату политик нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Саакашвили заявляет, что он не знал о своем переводе в глданскую тюремную больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Сторонники Саакашвили проводят митинг у здания СГБ
Члены «Единого национального движения» (ЕНД), сторонники экс-президента Михаила Саакашвили проводят митинг у здания Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации СМИ, председатель ЕНД Ника Мелия на акции заявил, что «план оппозиционных сил – борьба с режимом».
«Режиму придется ежедневно выставлять против нас полицию, которая может задерживать наших сторонников, но протестное движение эти задержания не остановят», – заявил Мелия.
Отметим, что накануне на акциях протеста в Тбилиси, в том числе у здания СГБ, в административном порядке задержали 46 человек. Их обвинили в неповиновении законным требованиям полиции, оскорблении сотрудников полиции и мелком хулиганстве. Глава Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе заявил журналистам, что активисты пытались блокировать административные здания.
Глава Минюста Грузии: решение ЕСПЧ по Саакашвили «приемлемо и гуманно»
Власти Грузии приветствуют гуманное решение Страсбургского суда, дух заявления Европейского суда по правам человека полностью совпадает с позицией грузинских властей. Об этом министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил сегодня на брифинге, комментируя получение письма из ЕСПЧ по поводу ситуации вокруг голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Решение Страсбургского суда очень приемлемо и гуманно, направлено на защиту интересов осужденного. Приятно, что наши стремления совпадают. Ведомство неоднократно разъясняло, что мы заинтересованы в защите здоровья заключенного. Это решение еще раз подтверждает высокие стандарты пенитенциарной системы Грузии», – заявил Брегадзе.
Министр подтвердил, что согласно требованию, ведомство до 24 ноября предоставит в Европейский суд информацию о здоровье и безопасности заключенного, пишет агентство «Новости-Грузия».
Брегадзе также заявил, что Саакашвили пользуется в тюрьме привилегированным положением и его уже посетили 179 человек.
«С момента поселения до сегодняшнего дня, у господина Михаила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Также ровно через два дня после его перевода, включая нерабочие дни, подчеркну, была подготовлена банковская карта. Также у него есть телевизор. А когда деньги на карте закончились, и он пожелал приобрести холодильник, администрация на основании доброй воли, выполнила и эту просьбу», — заявил Брегадзе.
Министр также отметил, что из-за Саакашвили возле тюрьмы круглосуточно дежурил реанимобиль и врачи, которые заботились об его здоровье.
«Также именно мы создали консилиум, целью которого было, чтобы вместе с нашим квалифицированным персоналом предоставлять некоторые рекомендации, которые мы каждый раз максимально учитывали», — сказал Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, была создана отдельная рабочая группа с целью надзора над правовым состояние Михаила Саакашвили, которая, по оценке Брегадзе, является «беспрецедентной».
Комментируя кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, Брегадзе опроверг информацию адвокатов, якобы охранники волокли Саакашвили 30 метров до двери тюремной больницы.
«Это откровенная ложь, так как реанимобиль был остановлен у двери тюремной больницы. Заключенный Саакашвили не подчинился требованию выйти из автомашины и в это время нанес физическое и словесное оскорбление нашему сотруднику», – заявил министр.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Лукашенко пригрозил остановить транзит грузов и газа в Евросоюз
Фактический белорусский лидер Александр Лукашенко, которого многие страны мира не признают легитимным президентом государства, пригрозил перекрыть транзит грузов и газа через территорию страны в Евросоюз. Это может быть сделано в ответ на новые санкции против Минска, которые готовятся странами ЕС.
О готовности к таким мерам Лукашенко заявил в четверг на встрече с правительством, передаёт государственное агентство БелТА.
"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем, - цитирует его агентство. — Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?"
Через белорусскую территорию проходит российский газопровод Ямал - Европа, железная дорога используется Китаем для транзита грузов в рамках программы "один пояс — один путь", через автотрассы проходит примерно две трети автомобильных перевозок из Европы в Россию. На транспортные услуги приходится до 47 процентов экспорта в белорусской экономике, эта доля могла вырасти после введения международных санкций против режиме Лукашенко.
Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз расширит санкции против Минска на следующей неделе. По её словам, в начале декабря новые санкции введут США.
Международное давление на Минск усилилось после обострения миграционого кризиса на белорусской границе со странами ЕС. Он начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей.
В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным. Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей.
Пенитенциарная служба распространила видео перевода Саакашвили в тюремную больницу
Специальная пенитенциарная служба при министерстве юстиции Грузии распространила видеокадры перевода экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу.
Подчеркивается, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса», пишет агентство «Новости-Грузия».
Служба отмечает, что во время перевода и заселения в палату Саакашвили нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Перевод произошел 8 ноября. Сам Саакашвили заявил, что его заверили в переводе в гражданскую клинику из тюрьмы N12 в Рустави, где он содержался с 1 октября. По его словам, когда он понял, что его привезли в больницу при глданской тюрьме, он отказался выходить из машины, после чего его «бросили на землю, тащили за волосы и два раза ударили по шее».
В парламент Беларуси не поступал законопроект о признании Абхазии и Южной Осетии
В белорусский парламент не поступал законопроект о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси.
В Комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали «фейком и чушью».
Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса признания Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. Об этом, в частности, написали почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба, а также Telegram-канал «Незыгарь».
В августе текущего года Александр Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский президент назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Демна Гвасалия стал победителем American Fashion Designers Awards
Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия стал обладателем одной из самых престижных наград в мире моды – American Fashion Designers Awards. Креативный директор дома Balenciaga победил в номинации «Международный женский дизайнер года».
Вместе с Гвасалия в этой номинации победителями стали Миучча Прада и Раф Симмонс из Prada, а также Симон Порт Жакемю – креативный дизайнер бренда Jacquemus. Церемония награждения состоялась 10 ноября в Нью-Йорке, пишет СОВА.
Совет модельеров Америки – некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем фэшн-индустрии США и координацией деятелей американской моды.
Ранее сообщалось, что Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды. Креативный директор дома Balenciaga поборется за звание «Лучший дизайнер года». Церемония награждения, где будут объявлены победители, пройдет 29 ноября в Лондоне.
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались в Грузии
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 77 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 739.
За сутки в стране выявили 4563 новый случая коронавируса. Накануне провели 49 334 теста: PCR-тестов – 20 120, экспресс–тестов на антиген – 29 214.
Выздоровели еще 4744 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 771 381, выздоровевших – 705 312.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,25%, за последние 14 дней составляет 9,98%, за неделю – 10,19%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6356 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 025 471.
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
В Париже состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщает МИД Азербайджана.
В ходе встречи глава МИД Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили вопрос нормализации отношений между Баку и Ереваном, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.
«Переговоры прошли при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Ховаева от России, Эндрю Шафера от США и Бриса Рокфея от Франции. Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией», – говорится в сообщении.
В МИД Азербайджана отметили, что в переговорах также принял участие представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
«Министр Джейхун Байрамов представил противоположной стороне позицию Азербайджана по послевоенной ситуации», – добавили в пресс-службе ведомства.
МИД Армении пока не сообщает о встрече. Как пишет Радио Азатутюн, министры иностранных дел двух стран принимают участие в сессии Генассамблеи ЮНЕСКО во французской столице.
Карл Бильдт о суде над Саакашвили: даже при Сталине не заходили так далеко
Шведский дипломат Карл Бильдт, занимавший пост министра иностранных дел в годы правления в Грузии Михаила Саакашвили, прокомментировал судебный процесс над экс-президентом. В своем Twitter он написал, что таких нарушений не было даже в годы сталинских репрессий в СССР, пишет СОВА.
«Действительно возмутительно, что Михаилу Саакашвили отказывают даже в праве присутствовать на его собственном суде. Даже знаменитые московские открытые процессы сталинских советских времен не заходили так далеко», – пишет он.
В своем твите экс-глава МИД и бывший премьер Швеции поделился новостью о том, что международная правозащитная организация Amnesty International охарактеризовала события вокруг Саакашвили как «явную политическую месть».
Захарова о формате «3+3»: слышим из Тбилиси противоречивые заявления
В Москве считают, что планы по запуску формата «3+3» необходимо перевести в практическое русло. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Россия поддержала эту инициативу. Полагаем, что пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме. Но это позиция суверенной страны. Исходим из того, что формат «3+3» отвечает интересам всех государств региона», – сказала она.
Говоря о противоречивых заявлениях, Захарова, предположительно, имела в виду слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани. 7 октября он заявил, что в больших геополитических проектах Грузия все равно будет представлена «в какой-то форме» – «безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту». Ранее Залкалиани говорил, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3».
«Аэрофлот» может попасть под санкции из-за мигрантов
Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского перевозчика "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным собеседника агентства, под ограничения могут попасть физлица и компании, причастные к доставке мигрантов к границе ЕС через белорусскую территорию. Санкции также могут затронуть турецкую компанию Turkish Airlines. Объявить об ограничениях Брюссель может уже в начале декабря, утверждает источник Bloomberg.
Ранее о возможных санкциях в отношении "Аэрофлота" из-за миграционного кризиса писало издание Politico. Вопрос вероятных ограничений против авиаперевозчиков также обсуждали президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября. Тогда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.
Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Евросоюз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко. Варшава считает, что к организации потока беженцев имеет отношение президент России.
Глава МИД Беларуси: «Крым сейчас – российская территория»
Киев предупредил Минск о непоправимых последствиях после заявлений Владимира Макея
Глава белорусского МИДа Владимир Макей в интервью РИА Новости заявил, что аннексированный Крым сейчас является "российской территорией".
"Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого", – сказал Макей.
МИД России и Кремль заявление Макея пока не комментировали. Официально Минск не заявлял о признании Крыма российским, хотя и не выступал с осуждением аннексии.
Украинское внешнеполитическое ведомство предупредило, что высказывание белорусского министра может привести к непоправимым последствиям в отношениях двух стран. Киев исходит из того, что Минск официально поддерживает территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Летом Александр Лукашенко говорил, что готов признать Крым частью России только после того, как это сделают все российские олигархи. В начале ноября Лукашенко во время заседания госсовета Союзного государства отметил, что российский президент не пригласил его с собой в поездку на полуостров. Владимир Путин в ответ пообещал показать Лукашенко установленный в Севастополе памятник, посвящённый окончанию Гражданской войны в России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Лукашенко есть давнее приглашение посетить Крым.
Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, проведённого после ввода на полуостров российских войск и вопреки законодательству Украины. Аннексию не признали большинство стран мира. США и Евросоюз ввели в отношении Москвы санкции. Впоследствии они неоднократно продлевались. Кремль называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости" и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над Крымом Киеву.
США поддержали дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе
Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
США поддерживают дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Вашингтоне. По словам Блинкена, Белый дом продолжает поддерживать деэскалацию в Донбассе.
Госсекретарь также отметил, что Соединённые Штаты обеспокоены деятельностью России у границ с Украиной. По словам Блинкена, у Вашингтона нет ясности о намерениях Москвы, но американские власти опасаются, что Кремль способен на провокации. Кулеба при этом назвал действия России на границе "очень агрессивными", сообщает Reuters.
Кроме того, Вашингтон и Киев объявили о подписании новой хартии стратегического партнёрства на ближайшие 10 лет. В документе, в частности, говорится, что сотрудничество сторон чрезвычайно важно для безопасности Украины и Европы в целом.
Внешнеполитические ведомства также подчеркнули стремление Киева к проведению демократических реформ и отметили приверженность суверенитету Украины в пределах международно признанных границ, включая аннексированный Крым.
Европейский суд по правам человека призвал Саакашвили прекратить голодовку
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил сторонам свое решение по иску «Саакашвили против Грузии», по поводу запроса о применении временной меры.
Решение Европейского суда вызвало разные оценки в Грузии – и в правительстве, и в оппозиции по-своему ставят акценты при прочтении письма из Страсбурга, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела, решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку.
Суд также решил, что правительство должно сообщить ему (суду) о нынешнем состоянии здоровья аппликанта (Михаила Саакашвили) (также, как и о проведенном в тюремной больнице медицинском лечении) и (правительство) должно обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки», – сказано в документе.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Страсбургский суд не удовлетворил иск Саакашвили, в котором он добивался перевода в гражданскую клинику.
«Европейский суд сообщил правительству Грузии в письме от 10 ноября 2021 года, что в этот день адвокаты Саакашвили обратились к суду со следующим требованием: немедленно перевести Михаила Саакашвили из лечебного учреждения №18 (где, по утверждению истцов, не защищены соответствующим образом его здоровье и безопасность) в многопрофильную гражданскую клинику. Страсбургский суд не удовлетворил это требование истцов и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку. Правительство Грузии до 24 ноября 2021 года должно представить Европейскому суду информацию о состоянии здоровья и безопасности истца», – пояснил Брегадзе на своей странице в Facebook.
Один из адвокатов Саакашвили, Ника Гварамия, провел брифинг, на котором обратил внимание на то, что Страсбургский суд удовлетворил требование адвокатов Саакашвили о применении временных мер.
«Дело Михаила Саакашвили возведено в приоритет, сторонам дали определенный срок для вноса иска. Рассмотрение дела произойдет быстро. Требование принять временное мероприятие было удовлетворено. Суд призывает Михаила Саакашвили прекратить голодовку, однако этим фактом признает, что Саакашвили голодает», – сказал Гварамия.
По его словам, суд поручил властям Грузии немедленно проинформировать о сегодняшних мероприятиях и предоставить детальную информацию по поводу тех медицинских процедур, которые были проведены в тюремном учреждении.
«Суд обязал правительство обеспечить безопасность и лечение заключенного, а также напомнил, что они обязаны на высшем уровне обеспечить адекватное лечение и безопасность в том случае, если Саакашвили прекратит голодовку. Нам поручено предоставить информацию Страсбургскому суду. Суд напоминает властям, что любое нарушение этого распоряжения с их стороны будет считаться нарушением Конвенции», – добавил Гварамия.
«Конечно же, мы бы предпочли, чтобы было прямое указание на перевод Саакашвили в гражданскую клинику, однако такие вещи на практике так не происходят. Мы достигли главного – Страсбургский суд признал, что Саакашвили голодает и обязал правительство следить за тем, чтобы даже волос не упал с головы Саакашвили», – подчеркнул Гварамия.
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 1 октября и с тех пор не прекращает голодовку, в ЕСПЧ представляли адвокаты: Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая. Срок для предоставления дополнительной информации сторонам установлен до 24 ноября 2021 года.
В Абхазии подтверждено 126 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 455 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 71 пациент. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 40 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 24, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 109 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27 688 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Прокуратура запретила Саакашвили говорить по телефону
Несмотря на решение суда, отменившего меру предварительного заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по одному из уголовных дел, ему все еще запрещено говорить по телефону. Такое решение прокуратура приняла «исходя из интересов правосудия», заявил на брифинге заявил прокурор Джаржи Циклаури, передает агентство «Новости-Грузия».
Тбилисский городской суд сегодня упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Суд счел это излишним, исходя из того, что Саакашвили и так отбывает наказание в тюрьме по двум другим уголовным делам, приговоры по которым уже были вынесены ранее заочно.
Адвокаты Саакашвили указывают на то, что отмена меры пресечения автоматически означает, что Саакашвили, уже в статусе отбывающего заключение может получить право на телефонные разговоры.
Однако в прокуратуре пояснили, что у них есть право ограничить определенные права заключенного. Прокурор подчеркнул, что суд упразднил только меру пресечения, но не ограничение в правах.
«Сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничили определенные права обвиняемого, в том числе право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, так как у нас есть легитимное право, и мы используем его в интересах правосудия», - сказал Циклаури.
- Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидание и правом на переписку через «Почту Грузии». 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы в Рустави в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси. После этого его посещали только адвокаты и врач.
«Национальное движение» завтра проведет очередной митинг в Тбилиси
«Завтра в Тбилиси в 14:00 у памятника Важа-Пшавела у одноименной станции метро пройдет митинг, и мы ждем всех, кто уже твердо убежден, что власть копирует Россию и Беларусь», - заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
Как отметил Ника Мелия, сегодня снова себя обнажил режим, который опирается исключительно на насилие, на преступную полицию. По его словам, этот режим будет сломлен мирными, непрерывными, последовательными и дисциплинированными акциями, передает Общественный вещатель Грузии.
«Этот режим обречен на поражение, сейчас требуется твердость, воля и спокойствия, поражение этого режима - лишь вопрос времени», - сказал Ника Мелия.
Прокурор: Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили на суде
Обвинение не против присутствия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на заседании судов и согласна прийти на заседание как в суд, так и в тюрьму и даже на его дистанционное присутствие, заявил прокурор Джарджи Циклаури сегодня, 10 ноября, на брифинге после судебного процесса.
На сегодняшнем процессе прокурор по делу об эпизоде 7 ноября Циклаури подал ходатайство о привлечении осужденного Михаила Саакашвили к судебным процессам в пенитенциарном учреждении или дистанционно, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сами адвокаты не хотели присутствия Саакашвили и преследовали другие цели. В частности, они отказались от предложенных нами альтернативных путей - проведения заседания в пенитенциарном учреждении, или дистанционно. Они хотели не правосудия, а устроить шоу», - сказал Циклаури.
По его словам, прокуратура готова и в присутствии Саакаашвили доказать его вину по этому делу, представив доказательства.
Прокурор сообщил, что по делу опрошено 150 свидетелей, среди которых пострадавшие во время событий в ноябре 2007 года. «Я обещаю всем десяткам пострадавших по делу 7 ноября, что все обвиняемые понесут полную ответственность за свои преступления», - сказал Циклаури.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники в деле о разгоне митинга 7 ноября и погроме в телекомпании «Имеди» обвиняются в превышении должностных полномочий, им грозит от 5 до 8 лет.
Мэр Цаленджиха объяснил, почему не встретился с премьером
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня провел встречу с мэрами, победившими на выборах в органы местного самоуправления. Гарибашвили пообещал районам поддержку со стороны центрального правительства и от себя лично, чтобы заявленные во время предвыборной кампании проекты и инициативы были реализованы как можно скорее, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ноизбранный мэр Цаленджихского муниципалитета Георгий Харчилава заявил, что хоть и отказался от сегодняшней встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, но готов сотрудничать с правительством на благо муниципалитета.
«Я полностью готов сотрудничать с правительством Грузии. Я также призываю международные неправительственные донорские организации вместе с правительством Грузии поддержать видение и проекты, которые представит самоуправление Цаленджихского района», - написал Харчилава на на своей странице в Facebook.
По словам оппозиционного мэра, он отказался от встречи с премьером, так как считает, что результаты выборов были сфальсифицированы во многих городах и солидарен с проигравшими коллегами. «Масштабы нарушений отражены в строгих оценках международных и местных миссий наблюдателей», - написал Харчилава.
Кроме того, Харчилава присоединяется к требованию своих однопартийцев о немедленном переводе заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Отношение к Саакашвили Харчилава назвал «бесчеловечным».
- По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии «Грузинская мечта» Георгия Гулордава с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.
- Мэры 44 районов Грузии приступили к исполнению своих обязанностей после первого тура выборов 2 октября. Мэры еще 20 городов и муниципалитетов, в том числе Тбилиси, определись во втором туре 30 октября. В 63 из 64 городах и районах победители кандидаты от правящей партии.
В Нагорном Карабахе открылась «Аллея российской славы»
На территории военного городка российских миротворцев в Нагорном Карабахе сегодня открылась «Аллея российской славы», в которой установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России - Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова.
В церемонии открытия аллеи принял участие также первый командующий российским миротворческим контингентом, а ныне заместитель командующего Южным военным округом ВС России, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
«Открытие аллеи было посвящено первой годовщине размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе», – сообщает официальное российское информационное агентство ТАСС.
Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления о прекращении боевых действий, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года. Согласно заявлению, срок пребывания миротворческого контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о необходимости его вывода из Карабаха.
В Саратовской области 18 сотрудников ФСИН уволены после видео с пытками заключённых
18 сотрудников саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний уволены после публикации видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 подвергнуты "строжайшей дисциплинарной ответственности". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Антон Ефаркин, его слова приводит "Интерфакс".
Видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключённых в тюремной больнице и других учреждениях ФСИН были обнародованы в начале октября, публикация материалов продолжается. Как утверждается, они попали к правозащитникам проекта Gulagu.net через осуждённого программиста Сергея Савельева, который в заключении администрировал сети ФСИН. Он был объявлен в розыск по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.
Сегодня стало известно, что прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Савельева. Копию постановления опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости". Утверждается, что он уже удалён из базы розыска.
Предполагается, что жертвами пыток могли стать сотни заключённы. Возбуждены пять уголовных дел. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором призвал к расследованию пыток и ужесточению наказания за них.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что проверку во ФСИН уже ведёт Генпрокуратура и Кремль считает нужным дождаться её окончания.
Меркель попросила Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре попросила президента России Владимира Путина помочь с разрешением миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на её официальном сайте.
В коммюнике говорится, что немецкий политик позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию с прорывающимися в Польшу мигрантами. Она назвала использование мигрантов как инструмента против Европейского союза "бесчеловечным" и попросила президента повлиять на режим в Минске.
В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин предложил организовать прямые переговоры между представителями ЕС и режима Александра Лукашенко. Последнего страны Евросоюза не признают легитимным белорусским президентом после выборов в республике в августе 2020 года. О каких-то договорённостях в ходе беседы обе стороны не сообщают.
Миграционный кризис на белорусской границе со странами ЕС начался в 2021 году после того, как Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей. "Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить", – заявил он, выступая перед парламентом, комментируя давление западных стран на Минск из-за непризнания результатов президентских выборов и неприятия развернувшегося в стране жестокого преследования оппозиции.
Многочисленные расследования подтверждают, что связанные с белорусскими властями компании специально организовывали приезд жителей Ирака и Сирии в Минск, чтобы те потом попытались попасть в Евросоюз. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без шенгенской визы несколько раз попытались прорваться в Польшу, сопротивляясь пограничникам и военным.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании Сейма 9 ноября заявил, что ситуацию курирует лично президент Путин. Минск официально ответственность за кризис не признаёт, Москва её отрицает.
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