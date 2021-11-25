Саакашвили пригрозил отказаться от лечения, если к нему не пустят депутатов

Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что откажется от курса лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы, если к нему не пустят оппозиционных депутатов.

«Уже неделю ко мне не пускают членов парламента от «Национального движения» и других партий», – говорится в Facebook-обращении Саакашвили.

Экс-президент утверждает, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обыскивают медперсонал, чтобы через них он не смог передавать обществу послания, передает «Интерфакс».

«Если с завтрашнего дня не разрешат войти депутатам, я отказываюсь от курса лечения и буду принимать только те медикаменты, которые мне были прописаны до моего пленения», – написал Саакашвили.

Информацию о том, что Саакашвили может отказаться от курса лечения, подтвердил и его адвокат Бека Басилая, пишет грузинская служба Радио Свобода.

«Депутаты не могут встретиться с Михаилом Саакашвили. Это – политический изоляционизм. Это делают, чтобы ограничить его политическую деятельность», – сказал Басилая.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. 8 ноября политика без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку.