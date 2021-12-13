Противостояние в Батуми: оппозиция заняла кабинет мэра

Депутатов сакребуло (городское собрание) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) сегодня пришлось насильно выдворять из кабинета мэра города. Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» утром пришли в кабинет мэра Арчила Чиковани, который представляет «Грузинскую мечту», еще до того, как сам он появился на работе.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», оппозиционные депутаты заявили журналистам, что собираются задать градоначальнику вопросы, касающиеся незаконного строительства, коррупции и террора бизнеса. Они утверждали, что в Батуми несколько дней назад в поселке аэропорта, на одном из строительных объектов было совершено нападение на бизнесмена Мераба Партенадзе.

Депутаты отмечают, что существует видеозапись того, как заместитель начальника службы надзора мэрии Батуми Бесик Цецхладзе приходит на строительный объект с оружием и угрожает сотрудникам.

«Почему представитель службы надзора мэрии должен ходить вооруженным, как представитель бандформирования? Для вас это, может быть, нормально, а для нас — нет. Почему в Батуми незаконно строятся многоэтажные корпуса и почему вы не реагируете на все это?», – заявил депутат от ЕНД Резо Харази.

Когда Арчил Чиковани пришел в кабинет, оппозиция потребовала приостановить полномочия заместителя начальника службы надзора до окончания расследования.

Начальник службы надзора Арчил Концелидзе в ответ на претензии оппозиционных депутатов заявил, что у его заместителя есть право на ношение оружия.

Мэр же ответил, что на указанном строительном объекте работы велись с нарушением закона, по факту ведется следствие, и реагирование будет после завершения объективного расследования.

«Работы велись с нарушением. С целью мониторинга сотрудники муниципальной инспекции пришли на объект, где находящиеся на месте лица оказали сопротивление. С нашей стороны мы продолжим расследование и будет реагирование», — сказал Чиковани.

Аргументы мэра не убедили оппозицию и дискуссия на повышенных тонах продолжилась. Несмотря на то, что Чиковани просил оппозицию покинуть его кабинет, депутаты оказали сопротивление.

В итоге Арчил Чиковани вызвал службу безопасности, а затем и патрульную полицию, которая силой вывели оппозиционеров из кабинета мэра.