Тетяна Якубович: «Жители городов выходят против российской техники с голыми руками или с коктейлями Молотова»

ПРАГА---Во Львове, на западе Украины работает корреспондент украинской службы Радио Свобода Тетяна Якубович, она владеет информацией по ситуации в стране в целом, и сейчас она у нас на прямой связи из этого города.

– Тетяна, расскажите нам, пожалуйста, где сейчас самые горячие точки в Украине, какие населенные пункты обстреливаются больше всего?

Эти удары происходят совершенно непрогнозируемо и, конечно, тянут за собой жертвы. Из последнего, на сегодняшний день, самые трудные направления – это Киев, Мариуполь и Херсон

– Картина выглядит таким образом, – для общего понимания я объясню, – что Россия объединяет воздушную и сухопутную операции, т.е. одновременно присутствуют и колонны танков, и тяжелой техники на земле, которая пытается взять крупные города, и одновременно воздушные удары, и воздушные удары происходят рандомно, по разным городам. Территория у нас очень большая, как вы знаете, и под удары попадают Киев, Харьков, Чернигов, Херсон – т.е. областные центры, это очень крупные города. Но и в этом трудность нашей ситуации, что эти удары происходят совершенно непрогнозируемо и, конечно, тянут за собой жертвы. Из последнего, на сегодняшний день как выглядит картина, то самые трудные направления – это Киев, Мариуполь и Херсон. Когда я говорю «самые трудные», это означает, ну, прямо совсем-совсем трудные. Но в то же время у нас сегодня был ракетный удар по Чернигову, по Сумам. В Чернигове было попадание в многоэтажный жилой дом, и там до сих пор разбирают завалы, и по последним цифрам там 33 трупа из-под завалов достали. То есть это очень большие жертвы. По состоянию на вчерашний день, наша Государственная служба по чрезвычайным ситуациям называла общее число гражданских жертв с начала вторжения – 2 тысячи человек. Поэтому даже когда я вам описываю ситуацию по какому-то конкретному городу, я не могу назвать по каждому попаданию, по каждому инциденту, какие там жертвы, потому что они обновляются практически ежечасно.

По Киеву ситуация такая, что его штурмуют со всех направлений – с северо-запада, северо-востока и с юга, и очень трудный у нас пригород Киева – небольшие города-спутники: Буча, Гостомель, Бородянка, – там по Киевской области самая трудная ситуация. Но, тем не менее, войска Украины держат оборону, т.е. эти прорывы сдерживаются. Например, в Сумах – это северная наша граница – российские войска были оттеснены аж на границу, т.е. была некая контрнаступательная операция…

– Тетяна, скажите, а есть города, которые, скажем, заняты полностью российскими войсками?

Российская армия пытается по всей этой линии занять приморские города – Бердянск, Мелитополь, Геническ…

– К сожалению, есть. Это, в основном, юг – Херсонская область, – и там, насколько мы видим, линия, которая соединяет оккупированный Крым и границу с Россией, российская армия пытается по всей этой линии занять приморские города – Бердянск, Мелитополь, Геническ…

– А украинские войска пытаются сейчас их отбить или основные силы направлены на то, чтобы защитить другие?

– Они пытаются отбивать постоянно, потому что во всех этих городах бои ведутся прямо на улицах городов, т.е. нет ни одного города, насколько мне известно, который бы был полностью занят русскими войсками, и там бы не велись бои. Бои ведутся во всех этих городах. К сожалению, по состоянию на сегодняшний день занят Херсон – это областной центр, достаточно долго он сопротивлялся, но сегодня в областную администрацию вошли русские войска.

– Что больше всего поднимает боевой дух украинских военных? Может быть, это выступления Зеленского, если у них есть возможность слушать, или что-то еще играет такую же роль?

Сопротивление гражданских, которое мы увидели, оно просто феноменально: люди выходят против российской техники, где с голыми руками, где с вооруженные «коктейлями Молотова»

– Ну, украинская власть регулярно обращается и к гражданским, и к военным. Конечно, они это слушают, и это важно, несомненно. Но мне кажется, это больше всего поднимает дух сопротивления гражданских, потому что то сопротивление гражданских, которое мы увидели, оно просто феноменально: практически в каждом городе юга, севера, востока люди выходят против российской техники, где с голыми руками, где с вооруженные «коктейлями Молотова». Гражданские жители захватывали русскую технику – БТРы, танки, – и это действительно поражает. Мы каждый день видим свежие факты в малых городах, даже тех, которые заняты российской армией, – люди все равно выходят.

– Вы знаете, мы сегодня видели видео, где люди в городах пытаются следить за тем, что делают диверсионные группы. В некоторых городах были замечены протяжки (тонкие шнуры на пешеходной части дороги, соединенные со взрывным устройством, – ред.) которые, видимо, в ночное время делали вокруг жилых домов. Вот мобилизовано в этом смысле население, чтобы быть бдительными и допустить вот такие жертвы?

Российские солдаты не чувствуют себя в безопасности нигде. То есть они везде под ударом, куда бы они ни зашли

– Население очень мобилизовано, и мы даже сами не ожидали, что это будет настолько сильной подъем, потому что мы знаем, что там русская пропаганда годами рассказывала о том, что Донбасс надо забрать в Россию, юг забрать в Россию, Харьков… Но все эти города показали такой ошеломляющий отпор российской армии, и не только безоружный, но и вооруженный. То есть гражданские делают очень много, и российские солдаты не чувствуют себя в безопасности нигде, даже в этих городках вблизи Киева, которые я упоминала. То есть они везде под ударом, куда бы они ни зашли.

– Тетяна, еще немножко о самом Львове, где, как я понимаю, относительно спокойно, но откуда отправляются беженцы, в основном, на Запад. Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка на железнодорожных вокзалах, на автобусных вокзалах, в тех точках, откуда беженцев организованно, я надеюсь, отправляют через границу?

– Беженцев действительно очень много. Чем занят Львов? В основном, тут очень много волонтеров, здесь это уже такая традиция, т.е. люди быстро собираются, и когда критическая ситуация сложилась, то волонтеров организовалось сразу много, они помогают людям: есть места пребывания ночного и дневного, есть питание, и осуществляют помощь. Я еще хочу отметить, что «Украинская железная дорога» полностью перешла в режим эвакуации, они сейчас не продают билеты ни на одно направление, все поезда ходят бесплатно, только чтобы с Востока перевозить людей на Запад, в более безопасные условия.

– А ведется какой-то учет, кто куда уезжает, есть ли какие-то данные на тот счет, сколько беженцев уже отправлено на Запад, и куда они в основном направляются, ведь потом их будут искать родственники? Какие-то списки составляются?

– Мне сложно сказать насчет списков. Наверное, могу допустить, что да. Я просто плотно не занимаюсь вопросом беженцев, но я знаю, что по цифрам ООН именно по пересечению государственной границы на утро они фиксировали 800 тысяч, по-моему, людей, которые покинули территорию Украины. Но стоит понимать, что не все стараются ехать в Польшу либо в Венгрию, а многие просто выезжают в западные регионы.