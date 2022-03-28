Правительство предложит перебраться в Грузию компаниям, работавшим в Украине или России

Минфин и Минэкономики Грузии работают по различным логистическим и транспортным направлениям, чтобы международные компании могли рассматривать Грузию как хаб для своих операций. Об этом заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

«Например, многие международные компании оперировали на территории Украины или России и базируются в этих странах, речь идет о британских, немецких и других компаниях, ведется интенсивная работа, чтобы они перенесли свои операции в Грузию и Грузия, таким образом, получила возможности развивать тот или иной сектор, а также чтобы появились новые возможности трудоустройства, произошел трансфер компетенций, повышение квалификации и так далее. В конце концов, это должно внести свой вклад в экономику. Мы очень организованно работаем с иностранным бизнесом или государственными организациями, а также с международными партнерами», - заявил Давиташвили.

При этом министр исключил проникновение «черных денег» в Грузию из России: «Это абсолютно невозможно», сказал Давиташвили, отвечая на вопрос журналистов.

«Грузия является достойным членом международного сообщества, где такого типа транзакции и риски исключены. Потому что Грузия является частью всех соглашений, которые предотвращают незаконный оборот в стране», - сказал Давиташвили.

Он подчеркнул, что финансовая система Грузии работает в соответствии с международными стандартами, сообщает агентство «Новости-Грузия». Министр пояснил, что существует система надзора и мониторинга за денежными потоками, которая четко контролируется Национальным банком Грузии и соответствующими структурами.

«Грузинская банковская система является ответственной и одной из самых передовых с точки зрения прозрачности, потому что внедрены все основные инструменты контроля, которые должны быть у банков», сказал Давитишвили.

Он также добавил, что Грузия никогда не получала замечаний от международных регуляторов по этому поводу и заслужила доверие, в то время как недостатки в этом плане неоднократно отмечались в развитых странах.