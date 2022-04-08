Гарибашвили: Грузия не допустит перевозку санкционных грузов

Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов через свою территорию. Об этом премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил сегодня журналистам.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

«Хочу однозначно заявить, что Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционных грузов… Обвинения, что якобы к этому причастно правительство, абсурдны, это полный абсурд», – заявил Гарибашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер оценивает заявление украинской стороны как «клеветническое» и «политически мотивированное». Одновременно он указывает, что Киев не предоставил каких-либо доказательств.

По словам Гарибашвили, грузинская сторона находится в полной координации с иностранными партнерами по всем «болезненным вопросам». Глава правительства считает, что это обстоятельство также подтверждает несостоятельность выдвинутых обвинений.

«Мы обменивается информацией в онлайн-режиме, любой информацией, которая связана с подобными болезненными вопросам и думаю, что в этом никаких вопросов не должно быть», — подчеркнул он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии «официальных доказательств и убедительных аргументов» того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию. В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или опровергнуть их.

Сам Гарибашвили несколько раз заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России.