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Пашинян: Между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, прибывшего в Армению с официальным визитом, пишет Радио Азатутюн.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил Дарчиашвили с назначением на ответственную должность министра иностранных дел Грузии и пожелал ему плодотворной работы.
Высоко оценив армяно-грузинскую дружбу, Никол Пашинян отметил: «Между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога, наши отношения динамично развиваются в разных форматах и в позитивной атмосфере, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества».
Премьер-министр подчеркнул также, что сегодня, когда ситуация в регионе достаточно напряженная, прочное армяно-грузинское партнерство является важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе.
Министр иностранных дел Грузии поблагодарил за пожелания и передал премьер-министру Армении теплые приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что Грузия заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Арменией, продвижении двусторонней повестки дня и приветствует направленные на это инициативы и программы. Илья Дарчиашвили также добавил, что Грузия придает важность шагам по стимуляции регионального сотрудничества.
Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского партнерства. Были также затронуты региональная ситуация и развития. В этом контексте была подчеркнута важность усилий стран региона по поддержанию стабильности и развитию экономического сотрудничества на благо мирного и благополучного будущего.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной безопасности.
Премьер-министр Пашинян попросил передать теплые приветствия премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Другие новости дня
Минобороны Украины сообщило о перестрелке кадыровцев и бурятов под Херсоном
В оккупированном российскими войсками селе Киселевка Херсонской области Украины произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и «неравноправие» условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения кафиров к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», - говорится в сообщении официального телеграм-канала ГУР Минобороны Украины.
Второй причиной названа неравномерность распределения награбленного, когда бойцы формирования из Чечни требовали отдать им большую часть.
В комментарии с Кавказ.Реалии боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину от российской военной агрессии (он попросил не указывать имени из-за опасения мести остающимся в Чечне родственникам) рассказал, что конфликты между кадыровцами и оккупантами из других регионов происходят достаточно часто, при этом конфликтные ситуации из-за дележа награбленного случаются и между подразделениями, укомплектованными контрактниками из «чисто российских регионов».
Находящийся в зоне боевых действий в Украине руководитель украинской экспертной группы «Сова» профессор Михаил Савва в беседе с Кавказ.Реалии подтвердил эту информацию – это не первый конфликт между кадыровцами и другими российскими военными.
«Уже в начале марта появилась информация, что подразделения из Чечни выступают в роли заградительных отрядов для других подразделений. И был яркий случай, когда кадыровцы добили в Киевской области более десятка российских раненных, чтобы не заниматься их эвакуацией. На ряде направлений кадыровские подразделения не принимают участие в боевых действиях первой линии, такое разделение ролей вызывает в отношении них ненависть членов других российских формирований», - отметил профессор Савва.
Эксперт назвал происходящие конфликты показателем системной проблемы в российской армии, где официально нет национальных вооруженных формирований, но фактически комплектование контрактниками происходят в своих же регионах, в результате возникают чеченские, бурятские и прочие национальные формирования.
- Участвующие во вторжении российской армии в Украину военнослужащие из Чечни потеряли сотни человек личного состава и 13 марта вернулись в Грозный. Об этом заявила служба безопасности Украины.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров готов заплатить миллион долларов (по официальному курсу ЦБ России – порядка 73 млн рублей, по неофициальному – более 90) за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
Погибшего в Украине грузинского бойца Алика Цаава похоронили с воинскими почестями
Грузинского бойца Алика Цаава, погибшего 16 апреля в Украине, сегодня с воинскими почестями похоронили в Зугдиди, сообщает Общественный вещатель. Память воина почтили гражданские лица и военные.
Военный атташе Украины в Грузии генерал-майор Сергей Кравчук также принял участие в церемонии прощания и выразил соболезнования семье грузинского воина.
«Россия уже более двух месяцев ведет оккупационную войну в Украине. С самого первого дня войны грузины добровольно отправились в Украину защищать независимость Украины. К сожалению, сегодня у нас уже десять погибших. Сегодня я прилетел в Тбилиси, чтобы проводить в последний путь нашего героя, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Мы уверены, что Украина победит. Мы всегда чувствуем поддержку наших братьев, грузинского народа», - сказал генерал-майор Сергей Кравчук.
Память павшего воина почтили оружейным залпом, военный оркестр исполнил национальный гимн Грузии.
- Алик Цаава погиб 16 апреля, когда вместе со своим однополчанином Зазой Бицадзе ехал в направлении города Рубежное, чтобы вывезти оттуда тело погибшего грузинского воина Аркадия Касрадзе. Гражданская панихида по грузинским воинам прошла и в Украине.
Полиция Киевской области обнаружила новое захоронение в Буче
Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи – в лесу около села Мироцкое. В братской могиле были тела трех мужчин со связанными руками и повязками на глазах.
Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших найдены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда те находились под Киевом.
- Это одно из многочисленных захоронений, найденных в Киевской области после того, как ее покинули российские войска. Россия отрицает причастность своих военных к зверствам в Буче, Бородянке и других городах под Киевом, называя сообщения о них «фейками».
- Всего по данным украинских властей, на территории Киевской области обнаружено более 1200 тел мирных жителей, погибших за время российской оккупации.
ФСБ России запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря «в связи с проведением антитеррористических мероприятий». Об этом со ссылкой на администрацию Ейского района Краснодарского края сообщил ТАСС.
Запрет действует с 00:00 30 апреля. Он распространяется в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.
- Ранее в аннексированном Крыму в двух районах Краснодарского края – Ейском и Щербиновском – граничащих по акватории Азовского моря с территорией Украины, ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Гарибашвили об Арестовиче: Этот человек сам является оскорблением
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича вредят отношениям страны с украинским народом. Об этом Гарибашвили заявил сегодня, 30 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита в регион Имерети.
«Упомянутый вами человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить [о нем], не хочу делать комментариев. Печально то, что подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом. Уверяю всех, что никто не сможет испортить наши отношения с нашими украинскими братьями и сестрами», - сказал премьер.
Он добавил, что власти «делают все возможное, чтобы помочь украинцам», напомнив при этом, что Грузия занимает первое место среди 190 стран, отправивших Украине гуманитарную помощь.
«Это значит, что все наши люди вовлечены в этот процесс, чтобы проявить солидарность, помочь. Что касается политиков, политики приходят и уходят. Страны, люди на местах остаются», - цитирует премьера агентство «Новости-Грузия».
- 28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович обратился к властям Грузии, используя слово «зайчики». Он сказал, что грузинское руководство ведет себя «как-то странно», однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах. Здесь же он подчеркнул, что в государственную политику Грузии Украина не вмешивается «ни словами Арестовича, ни какими-либо другими путями».
- Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями регионы – Абхазию и Южную Осетию. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.
В Финляндии дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания
Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания. Компании пришлось подключить питание за счет дизельного генератора. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на источник, близкий к компании. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy заявила, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции.
Отключение от основного источника питания дата-центра, расположенного в Мянтсяля произошло 25 апреля. Представитель «Яндекса» подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) «временно» работает на собственных дизельных генераторах. Причину отключения он не пояснил, добавив, что компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.
Им является местная Nivos Energia Oy. В начале марта компания опубликовала заявление президента и гендиректора Марко Али в связи со «спецоперацией» в Украине. В нем говорилось, что компания прекратит сотрудничество с Yandex Oy, если «Яндекс» внесут в санкционные списки.
Сейчас «Яндекс» не включен в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор головной компании Yandex N.V. Тигран Худавердян. Это произошло после того, как бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей о войне в Украине, а также тот факт, что Худаверян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.
- ЦОД в Мянтсяля – один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями.
- 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале «спецоперации» в Донбассе после просьбы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Многие страны и крупные международные компании ввели санкции против Москвы, сворачивая программы сотрудничества с Россией.
Ираклий Гарибашвили: Опросник ЕС заполнен, у нас позитивные ожидания
«Опросник ЕС заполнен, у нас есть позитивные ожидания, мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, будет продолжен и доведен до конца», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер, накануне, 29 апреля, состоялось заседание правительственной комиссии по европейской интеграции, на котором опросник был окончательно заполнен, пишет Общественный вещатель.
«Ведомства сработали очень эффективно, пройдены все вопросы и этот документ завершен. Документ готов к передаче послу ЕС в Грузии, после чего документ будет отправлен в Брюссель. У нас позитивные ожидания. Мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, идет, будет продолжен и доведен до конца. Теперь, конечно, мы, ассоциированная тройка - Украина, Молдова, Грузия - вместе представим этот опросник и будем дожидаться решения, которое очень важно для будущего развития наших стран», - сказал Гарибашвили.
У Кутаисского аэропорта открылась железнодорожная станция
В Грузии с сегодняшнего дня, 30 апреля, пассажирские поезда делают новую остановку – в районе кутаисского аэропорта Копитнари, сообщает SOVA. Обновленный железнодорожный вокзал, связанный с воздушной гаванью, принимает пассажиров из разных городов страны – Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Озургети.
Как заявляли ранее в «Грузинской железной дороге», чтобы добраться от станции Копитнари до аэропорта, пассажирам потребуется около 5 минут. Кроме того, Кутаисский аэропорт предоставляет специальный транспорт для перевозки пассажиров. В стоимость билета на поезд входит проезд до терминала.
В компании также сообщили, что в течение семи дней каждый, кто прибывает в аэропорт и отбывает оттуда в другие регионы Грузии, получит бесплатные билеты на поезд. В железнодорожных кассах пассажиры должны предъявить свои авиабилеты на вылет из аэропорта Кутаиси.
В Грузии отмечают 31-летие со дня создания Сил обороны
В Грузии сегодня отмечают День армии – Силы обороны страны празднуют 31-летие со дня основания.
Торжественная церемония состоялась на базе 4-й пехотной бригады в Вазиани. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Перед началом церемонии они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны, пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках праздничного мероприятия в Вазиани прошла церемония награждения военнослужащих, а также состоялась выставка военной техники, находящейся на вооружении Сил обороны, в том числе грузинского производства.
Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года – в этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет 37 тысяч человек. Руководит Вооруженными силами Генеральный штаб, который подчиняется Министерству обороны.
Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками. Обязательная военная служба длится один год, а контракт подписывается на четыре года.
В Грузии обсуждают отмену масочного режима в закрытых помещениях
В ближайшее время в Грузии могут отменить всеобщий масочный режим в закрытых общественных пространствах. Об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, власти обсуждают обязательное ношение масок только для определенных групп. Как указал Гамкрелидзе, такие правила на сегодняшний день действуют во многих странах.
«Во многих странах ношение масок в закрытых пространствах облегчено… По этому поводу продолжаются обсуждения в министерстве [здравоохранения] и в координационном совете. Думаю, что соответствующее решение будет принято», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
- В связи с улучшением эпидемической обстановки с 28 марта в Грузии отменили правило обязательного ношения масок на открытых пространствах. Тем не менее, маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, школах, театрах и других закрытых общественных пространствах.
Пентагон обвинил Владимира Путина в «разврате» и «жестокости»
Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами 29 апреля резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине.
В частности он назвал «странными» и «нелепыми» заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия.
«Трудно соотнести эту риторику с тем, что он (Владимир Путин) на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно», – заявил представитель Пентагона.
Кирби обвинил Путина в «разврате» и «жестокости», добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный, зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить.
«Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности», – сказал Джон Кирби.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России «оскорбительными» и «неприемлемыми», основанными на «похабной лжи украинских властей». США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима.
- В марте 2022 года президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».
Ираклий Гарибашвили: Мы сможем еще больше усилить нашу армию
«Наша история и настоящее, которое и сегодня наполнено испытаниями, требует от нас дальнейшего усиления нашей армии, процесса трансформации нашей армии», - сказал в своем выступлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на мероприятии на базе IV пехотной бригады в Вазиани, посвященном ко Дню Сил обороны, передает Общественный вещатель.
Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, США и страны-члены НАТО за их поддержку в укреплении грузинской армии.
«По намеченному плану мы сможем еще больше усилить нашу армию, усилить боеготовность и обороноспособность, увеличить значительно. Сегодня я также хотел бы поблагодарить наших друзей, партнеров - США, членов НАТО, всех, кто нас поддерживает, за помощь в усилении наших вооруженных сил.
Сегодня Силы обороны наряду с Церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии с точки зрения доверия населения. Это, безусловно, ваша заслуга, каждого солдата. Еще раз спасибо за вашу самоотверженную службу, желаю вам успехов и побед везде. Да будет Бог вашим защитником!», - сказал Ираклий Гарибашвили.
На параде 9 мая в Москве будет меньше техники и людей, чем год назад
Согласно данным Министерства обороны России, в традиционном военном параде 9 мая 2022 года, который пройдет в Москве, будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее.
Так в составе парадных колонн вместе 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.
В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
Больше будет лишь авиационная часть парада – на один летальный аппарат. Всего зрители парада увидят 77 самолетов и вертолетов.
Менее богатым, по сравнению с прошлым годом, будет и разнообразие техники. Во время парада не будут продемонстрированы танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины инженерной системы дистанционного минирования «Замедление», зенитный комплекс «Панцирь-С», а также все машины Росгвардии.
Часть этой техники была замечена в Украине – при участии в боевых действиях.
- 29 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году на военный парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный». Участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко.
СМИ: в Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец, сообщают СМИ. Трагедия произошла еще 23 апреля, но известно о ней стало только сейчас.
Боец батальона «Карпатская Сечь» погиб при обороне города Изюм в Харьковской области. По данным СМИ, это 46-летний Виталий Орбеладзе под позывным «Грузин». Сообщается также, что Орбеладзе жил в Киеве. У него остались шестеро детей и четыре внука.
С 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев.
Коронавирус в Грузии: 153 новых случая заражения
В Грузии за минувшие сутки выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 22,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,69%, за две недели – 1,01%, за семь дней – 0,87%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 655 098.
До 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 76. В Имерети выявили 23 случая заражения, в Шида Картли – 11, в Квемо Картли – 11, в Кахетии – 10, в Аджарии – 9, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Гурии – 6, в Шида Картли – 5, в Мцхета-Мтианети – 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.
Новых летальных исходов среди пациентов с диагнозом «коронавирус» не зафиксировано – их общее число составляет 16 807.
Выздоровели 237 человек, их общее число выросло до 1 637 037.
На данный момент в Грузии 1 228 активных случаев коронавируса. Из них 293 (около 24% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 935 пациентов лечатся на дому.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе остановит работу почти на месяц
Работа таможенно-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до 25 мая. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны.
«Ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через ТПП «Вале», не смогут осуществляться», - говорится в сообщении ведомства.
В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает с полной загрузкой.
После завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме. Следовательно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляться беспрепятственно.
- ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети).
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, заявившие о цензуре
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, открыто говорившие о цензуре на канале, сообщает SOVA. По решению директора телекомпании, под сокращение попали ведущий программы «Новая неделя» (Akhali Kvira) Имеда Дарсалия, а также корреспонденты Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили.
Авторская программа «Новая неделя» была закрыта 17 февраля 2022 года. Как объяснили в руководстве Общественного вещателя – в связи с реорганизацией. Ведущий передачи Имеда Дарсалия позже связал это, в том числе, с подготовкой критического сюжета о прокремлевской платформе Alt-Info. Уже через несколько часов после выхода репортажа в эфир он стал получать угрозы от радикалов. А спустя примерно месяц стало известно о закрытии программы.
При этом Имеда Дарсалия сообщил о цензуре на Первом канале. В частности, по словам журналиста, в ОВГ действовал «черный список» запрещенных респондентов.
О цензуре в Общественном вещателе говорили и журналистки Софо Зеделашвили и Тамта Джанадзе. В их совместном заявлением упоминался список лиц, у которых нельзя было брать комментарии.
Руководство телекомпании критику отвергало, обвиняя журналистов в клевете: «Согласно последним опросам, общественное доверие к Первому каналу Грузии растет. Создается впечатление, что укрепление независимого учреждения не отвечает интересам некоторых заинтересованных сторон, о чем свидетельствует кампания по очернению репутации и имиджа Общественного вещателя».
В Грузии подорожает оформление удостоверений личности и биометрических паспортов
С 1 мая в Грузии подорожает оформление электронных удостоверений личности и биометрических паспортов. Тарифы изменены на основании постановления правительства страны.
По информации агентства «Новости-Грузия», теперь получение паспорта будет стоить 150 лари вместо 100 лари, а удостоверения – 60 лари вместо 30 лари. Речь идет о стандартном сроке ожидания – десять рабочих дней.
Подготовка документов в ускоренном порядке стоит дороже. Чтобы получить биометрический паспорт в день подачи заявления, гражданину Грузии придется заплатить 350 лари, на следующий день – 300 лари, на третий день – 225 лари, а на пятый день – 180 лари.
Изготовление ID-карты в тот же день будет стоить 150 лари, на следующий день – 120 лари, на третий день – 100 лари, на пятый день – 80 лари.
При этом в случае электронного удостоверения тарифы одинаковые как для граждан Грузии, так и для иностранцев, которые постоянно проживают в Грузии или имеют вид на жительство, а также для лиц без гражданства.
Мария Захарова: «Отношения между Россией и Грузией должны развиваться»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня ответила на вопросы абхазских журналистов. Её, в частности, спросили о нынешнем состоянии российско-грузинских отношений, передает «Апсныпресс».
«Отношения между Россией и Грузией должны развиваться, и это естественно, так как страны связывает общая история, общие вызовы и угрозы, а также культура и человеческое общение», – подчеркнула Захарова.
Отвечая на вопрос о перспективе возобновления российско-грузинского диалога на фоне призывов из Украины открыть второй фронт в Грузии, Захарова ответила:
«Грузия сейчас исходит из своей суверенной политики, формирует ее. Мне кажется, что это проявление истинного суверенитета у каждой страны на сегодняшний день».
«Сейчас наступило время, когда необходимо четко определиться, какую политику проводить – либо свою суверенную, отвечающую собственным интересам, либо придется танцевать под чужую музыку», – добавила представитель МИД РФ.
Захарову спросили и о Женевских дискуссиях, очередной раунд которых был отложен из-за российского вторжения в Украину.
«Подобная инициатива – часть культуры отмены, доминирующей на Западе. Нужно отличать праведный гнев, невозможность ведения диалога по принципиальным соображениям от неэффективности переговорного процесса, который, например, заходит в тупик. В реальности происходит навязывание идеологии, и все, кто ее не поддерживает, просто вычеркиваются из процесса», – сказала Захарова.
Тему прокомментировал и глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, который провел с Захаровой онлайн–консультации по вопросам информационного обеспечения внешней политики.
«Уже много лет Грузия и коллективный Запад саботируют подписание соглашения о неприменении силы. Наша цель на Женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы, признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии на Женевских дискуссиях, мы понимаем, и это нас очень разочаровывает», – сказал Ардзинба.
- 55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года. Руководитель югоосетинской делегации Константин Кочиев в конце марта заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
Хазарадзе: государство должно выкупить акции «Боржоми»
Лидер оппозиционной партии «Лело», бизнесмен и основатель TBC Bank Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у российской компании «Альфа-групп». Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Сегодня компания IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных войной в Украине.
«Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», – написал Хазарадзе.
Он добавил, что сейчас «на кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что IDS Borjomi была основана в 1995 году Мамукой Хазарадзе и его деловыми партнерами на основе бренда минеральных вод Borjomi. По словам Хазарадзе, в 2013 году ныне покойный миллиардер Бадри Патаркацишвили и нынешний менеджер телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе продали контрольный пакет акций «Боржоми» российской «Альфа-групп». Основатель последней — российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман недавно попал под международные санкции.
В Южной Осетии уволили приглашенного из России чиновника
Александр Приходько освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Южной Осетии. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики.
Глава югоосетинского Кабмина Геннадий Бекоев призвал министра здравоохранения Сослана Наниева более ответственно подходить к представлению заместителей.
«Он должен был отчитаться о деятельности ГУПа «Югосетмедпрепараты», этого отчета мы не увидели. В целом, о его деятельности мы были мало проинформированы. Поэтому я бы попросил вас при представлении заместителей более ответственно подходить к вопросу, ведь на заместителях лежит груз ответственности того или иного министерства или ведомства», – сказал Бекоев.
Он отметил, что «человека назначили на должность, поставили перед ними задачи, а об их выполнении Кабмин не проинформирован».
Александр Приходько начал деятельность в югоосетинском правительстве в июне прошлого года. Приходько родился в Грозном, служил в Вооруженных силах РФ, работал в различных российских компаниях.
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. С начала российского вторжения на территорию Украины Варшава поставила Киеву военной техники и оборудования на сумму полтора миллиарда евро. Об этом сообщает Польское радио.
Минобороны Польши заявило, что Украина, помимо прочего, получила системы залпового огня "Град" и ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.
Кроме тяжёлой техники Киеву переданы беспилотники польского производства WB Electonics. Их используют в разведке.
Польское радио напоминает, что танки Т-72 Украине также поставила Чехия. Всего у украинской армии на вооружении имеется 400 единиц этой военной техники.
Разработка танка Т-72 началась в Советском Союзе в 1967 году. В 1973 году танк приняли на вооружение в Советской Армии. Производство началось в 1973 году на Уралвагонзаводе и на Челябинском тракторном заводе и велось до начала 1990-х годов. Всего выпущено около 30 тысяч T-72.
Советские танки использовались армиями некоторых стран Восточной Европы. Западные СМИ писали, что Польша и Чехия отправили Украине находящиеся в запасе старые советские Т-72, которыми умеют пользоваться украинские военнослужащие.
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На параде 9 мая в Москве не будет лидеров других стран
На традиционный военный парад на 9 мая не приедут лидеры иностранных государств. Кремль заявил, что никого не приглашал, так как "год не юбилейный". По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко, передаёт "Медуза".
Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад, самый представительный был в 2005 году, когда Россия отмечала 60-летие победы во Второй мировой. Тогда на мероприятии присутствовали президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, председатель КНР Ху Цзинтао и премьер-министры Италии Сильвио Берлускони и Японии Дзюнъитиро Коидзуми.
Парад на 70-летие победы в 2015 году проходил после аннексии Крыма и был проигнорирован лидерами западных стран, однако почти каждый год с тех пор на Красной площади оказывался кто-то из лидеров других государств. В прошлом году это был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В 2022 году парад будет посвящён 77-летию победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пусков заявил, что "это не юбилейная дата". В этом году в мероприятии планируется участие 11 тысяч военнослужащих, — передают РИА “Новости”.
Лукашенко утверждает, что жители стран ЕС едут в Беларусь за солью
Александр Лукашенко утверждает, что жители стран Евросоюза едут в Беларусь за солью, а страны ЕС препятствуют выезду своих граждан.
У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет!
«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» – сказал Лукашенко во время общения с жителями Чечерского района.
Подобное заявление Лукашенко сделал и в минувшее воскресенье, посещая храм Преображения Господня в поселке Копысь.
«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас», – заявил Лукашенко.
- 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В начале марта Лукашенко заверил, что Минск не будет участвовать в операции. При этом он заявил, что вечером 23 февраля российские «Искандеры» находились в районе Мозыря в Гомельской области и нанесли удар по украинским позициям. По его версии, украинцы разместили тяжелую ракетную артиллерию у границы перед началом конфликта. Он показал на карте, «откуда на Беларусь готовилось нападение».
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