Абхазский МИД критикует грузинскую концепцию об оккупированных территориях

В МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявляют, что грузинская концепция об оккупированных территориях «не соответствует действительности и носит политически мотивированный характер». Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Сухуми говорят, что ситуация в Абхазии «не соответствует ни одному международно-признанному критерию оккупации». В заявлении сказано, что Абхазия – «независимое государство, в котором законно избранные органы государственной власти осуществляют эффективное управление и контроль без какого-либо вмешательства извне».

Отношения с Россией, по версии абхазского ведомства, «носят стратегический характер и соответствуют всем действующим нормам международного права».

«В качестве классического примера оккупации может служить военное вторжение США и их союзников в Ирак в 2003 году, которое проходило без санкции Совета Безопасности ООН. В результате оккупации была создана Временная коалиционная администрация Ирака, которая находилась под полным контролем властей США. Подобные примеры могут служить яркой иллюстрацией, проводимой США и их союзниками политики и полностью подпадают под международно-признанные критерии оккупации», – говорится в заявлении абхазского ведомства.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.

После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).

Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.

В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.