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Майя Бучукури: Сейчас чаще инфицируются те, кто ранее не болел COVID-19
Наблюдения показывают, что сейчас чаще инфицируются те, кто ранее не переносил COVID-19, т.е. тот сегмент населения, который не был затронут предыдущими «волнами», - пишет в соцсети инфекционалист Майя Бучукури.
Она отмечает, весьма частыми симптомами «омикрона» является тошнота, рвота и понос.
При этом, по словам инфекционалиста, прежняя рекомендация, которая предполагала проведение теста на второй-третий день после проявления симптомов, уже устарела. «Теперь быстрый тест или PCR можно сделать сразу же, при появлении симптомов», - отметила Майя Бучукури, передает «ИнтерпрессНьюс».
- В течение прошлой недели в Грузии было выявлено 11 802 случая коронавируса. С 24 по 31 июля включительно скончались 10 человек, выздоровели - 10 233. Всего было проведено 76 309 тестов. Информацию об этом распространил вчера Национальный центр контроля заболеваний Грузии.
Другие новости дня
Каха Каладзе прокомментировал требования установить визовый режим с РФ и Беларусью
Развитие туристического направления является одним из важнейших направлений и, разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать его развитию, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу партии «Лело для Грузии», предложившей ужесточение визового режима с Россией и Беларусью.
По словам Каладзе, развитие туристического направления напрямую ведет к росту экономики.
«Мы приветствует приезд туристов, и всегда будем содействовать развитию этого направления. Безусловно важно, что экономика нашей страны растет и в целом развитие туристического сектора является одним из важнейших направлений и, разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать этому направлению, поскольку это напрямую связано с экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, занятостью людей и т.д.», - заявил Каладзе.
Вчера партия «Лело для Грузии» призвала власти Грузии установить визовый режим для граждан России и Беларуси. С аналогичным предложением ранее выступили «Европейские демократы».
Как отмечается в официальном заявлении «Лело», поток визиторов из страны-оккупанта происходит вне всякого контроля, и соответствующие структуры не могут контролировать граждан, въезжающих в Грузию из России, соответственно, страна не защищена перед вызовами и существующими угрозами.
Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси
Власти Тайваня повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Reuters.
МИД Китая предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Накануне перелёта американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. Вчера Китайская армия анонсировала четырёхдневные военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.
Делегация Конгресса США прибыла в Тайбэй вечером 2 августа .Сразу после приземления Пелоси заявила, что "визит делегации Конгресса США в Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии".
Пелоси уже провела две встречи: с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и президентом Тайваня Цай Инвэнь. Инвэнь вручила Пелоси правительственную медаль — почетный "Орден Благожелательных облаков".
Китай с 3 августа приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает министерство торговли страны. Меру ввели "в соответствии с существующими законами и постановлениями". Причины такого решения в сообщении не указаны.
Песок используют для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры. На Тайвань его в основном импортируют из материкового Китая.
Вместе с тем Пекин временно остановил импорт с острова цитрусовых и два вида рыбной продукции, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню. Накануне Главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более трех тысяч тайваньских товаров.
Также власти запретили компаниям материкового Китая сотрудничать с двумя организациями — Тайваньским фондом демократии и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития , как утверждается, "за очернение КНР и поддержку сепаратизма".
Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
Первое судно с украинским зерном добралось до берегов Турции
Судно с экспортным зерном, которое первым за время российского вторжения вышло из порта в Украине, благополучно достигло берегов Турции.
В Анкаре заявляют, что в соответствии с договорённостями по экспорту украинской сельхозпродукции, которые в июле подписали в Стамбуле представители властей Украины и России, в среднем ожидается отправка одного грузового судна в день из украинских портов.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедшее утром 1 августа из порта в Одессе, перевозит более 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Оно встало на якорь у входа в Босфор вечером во вторник, пробыв в пути 36 часов, пишет Reuters.
Ожидается, что на следующий день утром сухогруз проинспектирует делегация Совместного координационного центра в Стамбуле, персонал которого состоит из россиян, украинцев, турецких сотрудников и представителей ООН.
- Экспортное соглашение о поставках украинской продукции на мировой рынок нацелено на то, чтобы облегчить продовольственный кризис.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом российскую сторону. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
США и Канада расширили санкции против России из-за войны в Украине
Соединённые Штаты ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов и несколькими компаниями, среди которых "Магнитогорский металлургический комбинат" (МКК), ряд аффилированных с ним структур и фонд "Сколково".
Как отмечают в министерстве финансов США, ограничения вводятся против членов российской элиты и компаний экономического сектора, приносящих существенный доход российскому режиму.
В перечне физических лиц глава МКК Виктор Рашников, бывший гендиректор "Фосагро" и миллиардер Андрей Гурьев (назван в сообщении Минфина США близким соратником Путина), Андрей Мельниченко из "Еврохима", экс-председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, пишет "Би-би-си". В санкционном списке также оказалась бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую американский Минфин характеризует как имеющую близкие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших мировых производителей стали и один из ключевых российских налогоплательщиков, который является важным источником доходов для российского правительства, подчёркивают в Вашингтоне.
Канада во вторник расширила санкции против членов военного руководства России и оборонных предприятий в связи с войной в Украине.
В так называемый "чёрный список" внесены ещё 43 человека и 17 юридических лиц, в том числе, с учетом "ужасающих событий" в киевском пригороде Буча, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. "Вопреки призывам мирового сообщества остановить вопиющие действия российский режим продолжает вести бессмысленную войну", - подчёркивается в распространённом во вторник сообщении. Ужесточение санкций в канадском правительстве назвали попыткой усилить давление "на российскую военную машину".
Под новыми канадскими санкциями оказались, в частности, научно-производственные компании "Алмаз" и "Салют", акционерное общество "Горизонт", пермский завод "Машиностроитель". Оттава "решительно осуждает убийства мирных граждан в Украине и будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, чтобы все нарушения международного права были тщательно расследованы", отмечают власти.
- В начале апреля после того, как из Бучи ушли российские войска, украинские власти и журналисты сообщили о множестве тел погибших на улицах города, а также о братской могиле с десятками тел. В том числе были найдены и убитые со связанными руками. Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях, в оценках событий звучит также слово геноцид.
- Москва обвинения в военных преступлениях в Украине категорически отрицает и, в частности, назвала "постановочными" фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче.
Инфраструктуре Украины нанесен ущерб в 108 млрд долларов
Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов, говорится в исследовании Киевской школы экономики. На восстановление потребуется по меньшей мере 185 млрд долларов.
Наибольшая доля в общем объеме ущерба, согласно данным исследования, это поврежденное или разрушенное жилье – 129,9 тыс жилых зданий. Из них 114,7 тыс – это частные дома и 15,1 тыс – многоквартирные. Данные Министерства обороны Украины еще больше – не менее 140 тыс разрушенных жилых помещений.
На втором месте - сфера инфраструктуры. Здесь повреждения оценили в 31,6 млрд долларов. На третьем – промышленность, сумма ущерба 8,8 млрд долларов.
В целом, по данным Киевской школы экономики, с 24 февраля Россия повредила, разрушила или захватила: 388 предприятий; 43,7 тыс единиц сельскохозяйственной техники; 1991 магазинов; 511 административных зданий; 18 гражданских аэропортов; 105,2 тыс легковых автомобилей; 764 детсада; 634 культурных сооружений; 27 торговых центров; 28 нефтебаз.
С 13 июня 2022 года общая сумма задокументированных убытков выросла на 12,8 млрд долларов.
- На конференции в швейцарском городе Лугано 5 июля была принята декларация о принципах и приоритетах послевоенного восстановления Украины. Общий объем средств, который будет выделен на эти цели, оценивается в 750 млрд долларов. О такой сумме накануне говорил глава украинской делегации, премьер-министр Денис Шмыгаль. Только прямой ущерб от разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов он оценил примерно в 100 млрд.
- В марте 2022 года в Совете Федерации оценивали затраты на восстановление инфраструктуры так называемых Донецкой и Луганской народных республик в 1,5 трлн рублей за три года. Деньги планировалось выделить из государственного бюджета и «по линии частно-государственных партнерств». Премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко заявлял, что Россия планирует вложить в экономику так называемой Донецкой народной республики более двух трлн рублей.
Россия считает, что США вовлечены в конфликт из-за консультаций Украине
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допустил консультации с США перед атаками с помощью HIMARS. В Минобороны и МИД России сочли это доказательством того, что США напрямую вовлечены в конфликт.
Говоря о ракетных ударах HIMARS, Скибицкий сообщил, что "Вашингтон может остановить любые потенциальные атаки, если США не устроит выбранная цель". При этом Скибицкий подчеркнул, что США не занимаются целеполаганием для поставленных систем оружия, чтобы не стать непосредственным участником конфликта.
Скибицкий добавил, что украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени" при планировании ударов HIMARS. "Я не могу сказать вам, ставим ли мы задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки", – сказал он.
"Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечён в конфликт на Украине", – заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что ведомство зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание Скибицкого.
Похожим образом высказались в МИД России. "Другого подтверждения о прямой вовлечённости США в боевые действия на территории Украины и не требуется", – заявила представительница МИД Мария Захарова, комментируя интервью Скибицкого.
- На данный момент США уже поставили Украине 12 реактивных систем HIMARS и пообещали поставить ещё четыре. Всего Украина должна получить от США и их союзников более двадцати установок HIMARS.
- Во вторник, 2 августа, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что за время войны российские военные уничтожили шесть пусковых установок и свыше двухсот ракет HIMARS. Украина о потерях установок не сообщала. Независимых свидетельств уничтожения нет.
- С помощью HIMARS украинские военные нанесли уже более ста ударов по "высокоценным" российским целям на оккупированных украинских территориях, в том числе по складам боеприпасов.
Самолёт делегации Конгресса США приземлился в аэропорту Тайваня
Самолёт делегации Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси приземлился в тайваньском аэропорте, несмотря на предупреждения со стороны Китая, который пригрозил отреагировать на визит военными мерами.
Перед приземлением Китай закрывал для гражданских самолётов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива. Агенство AFP со ссылкой на местные телеканалы сообщало, что китайские истребители пересекали Тайваньский пролив.
Китайский МИД заявил, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Накануне перелёта американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. В зоне конфликта проведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.
Накануне в китайских соцсетях, контролируемых государством, распространялись призывы сбить самолёт с делегацией.
В Тайване существуют как политические течения, признающие единство с континентальным Китаем при разнице политических систем, так и движение за объявление острова отдельным суверенным государством.
Ожидается, что в среду Пелоси встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и другими высокопоставленными законодателями.
Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступает резко против угроз Китая силой присоединить остров.
Грузинская оппозиция реагирует на пост Медведева, власть молчит
Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия сделал заявление в связи с постом, опубликованным в социальной сети от имени заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
«Мы знаем, что было сделано заявление о том, что страницу Медведева взломали хакеры. Я не знаю, была ли она взломана или он написал пьяный, или что-то еще, возможно, кто-то действительно взломал и написал, но дело в том, что то, что написано компактно и более резко в этом заявлении, все это Путин, Медведев и их пропаганда говорили на разных этапах, - заявил Бокерия.
По его словам, в этом нет ничего нового. «Реально это дух, в соответствии с которым действует режим Путина, из-за которого это представляет угрозу свободе и существованию государственности нашей страны, а также других соседей и стран свободного мира. В этом нет ничего нового. Перед агрессией в Украине было тоже самое. Их пропаганда годами гнет эту линию, что нас не существует. Недавно министр обороны Шойгу сказал, что Советский Союз восстановится», - сказал Гига Бокерия.
Откликнулся на пост Дмитрия Медведева и председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
«Никто ничего не взламывал, это персональная позиция Медведева и не только его, это в целом отношение России в связи с Грузией. Россия не признает ни Грузию, ни другие страны как государства. Если мы это хорошо не осмыслим, какую все это несет опасность, мы не сможем двигаться вперед. Поэтому у меня вопрос к «Грузинской мечте»: что они думают о российской власти, не возникло ли у них вопросов к российской власти?», - заявил Вашадзе.
Он напомнил, что Медведев не только бывший президент, он очень высокое должностное лицо в Российской Федерации, которое сделало заявление, которым «хочет сфальсифицировать историю и унизить грузинский народ. Как отвечает на это унижение "триада" или "квартет" (Субари-Кавелашвили-Хундадзе-Мачарашвили) и остальные - два разных подразделения пророссийской "Грузинской мечты"?! Я хочу задать вопрос персонально Кобахидзе% господин Ираклий, у вас не возникло позиции, вопроса или мнения в связи с российской властью?!», - заявил Вашадзе.
Заявление Медведева было предупреждением для Грузии, - заявил депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили, откликаясь пост в социальной сети от имени Дмитрия Медведева. По его словам, это заявление было распространено намеренно.
«Веб-сайт главы Совета безопасности не взламывают просто. Это было намеренно сделанное заявление и предупреждение для Грузии, Казахстана и всего прогрессивного мира об их реальных планах, и эти планы не новы. Главное здесь, насколько страна готова справиться с такими угрозами. Вместо того, чтобы страна активно сотрудничала с западным миром и получала соответствующие гарантии, мы видим, что «Грузинская мечта», наоборот, усилила антизападную кампанию, что еще больше увеличивает эти угрозы», - сказал Бежашвили.
Реагируют на пост Медведева не только в Грузии, но и в Украине. Лидер фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в связи с этим, что попытка Грузии сблизиться с Россией приведет к еще большим территориальным потерям.
«Пророссийские власти в Тбилиси до сих пор этого не понимают. Политика российского олигарха Бидзины Иванишвили, который продолжает делать бизнес в обход санкций, и грузинской власти, которая подыгрывает агрессору, приведет лишь к тому, что Грузия будет следующей. И в Москве этого уже даже не скрывают. Поэтому деолигархизация должна стать целью номер один для грузинского народа. Это единственная возможность пойти в Европу, а не оказаться в лапах российского агрессора», - пишет Арахамия в своем Telegram-канале.
В материале использованы комментарии, полученные агентством "ИнтерпрессНьюс" и Общественным вещателем Грузии.
Сайт Flightradar24 переставал работать во время перелёта Нэнси Пелоси в сторону Тайваня
Сайт сервиса для отслеживания авиаперелётов Flightradar24 переставал работать днём 2 августа, когда более 300 тысяч человек следили на нём за самолётом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, совершающей турне по Азии. На это обратила внимание "Медуза".
Интерес к перелёту вызван резким обострением ситуации вокруг Тайваня из-за возможного прилёта американского политика. Против посещения ею острова резко выступают власти Китая. Китайский МИД заявил, что визит Пекин расценит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
Председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента США Джо Байдена "не играть с огнем" и не допустить поездки. В китайских соцсетях, полностью контролируемых государством, распростряняются призывы сбить самолёт с делегацией.
Пекин проводит военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. В зоне конфликта проведён пуск гиперзвуковой крылатой ракеты. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что в ночь на вторник несколько китайских военных самолетов и боевых кораблей приблизились к срединной линии Тайваньского пролива.
Пелоси не подтверждала и не опровергала визит. Однако тайваньские СМИ сообщают, что её поездка всё-таки состоится во вторник, передаёт Голос Америки. Утверждается, что она прибудет около 22:30 по местному времени – это 17:30 по Москве. Предполагается, что делегация Конгресса встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и высокопоставленными законодателями.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. В Тайване существуют как политические течения, признающие своё единство с континентальным Китаем при разнице политических систем, так и движение за объявление острова отдельным суверенным государством.
Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты создают общественное движение «Сила народа»
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, ранее покинувшие «Грузинскую мечту», основали общественное движение «Сила народа».
«Общество должно быть полностью информировано и мобилизовано, чтобы помочь стране избежать роковой войны, ответственность за что лежит на каждом из нас. Принимая во внимание эту ответственность, мы решили создать общественное движение — «Сила народа», главной целью которого будет обеспечение общества правдой, для защиты национальных интересов Грузии. Народ должен быть полностью информирован о событиях, происходящих за кулисами политики», — говорится в заявлении депутатов.
По их словам, «Сила народа» будет создана как общественное движение, которое объединит избранных народом парламентариев, членов сакребуло, других представителей общества, «проникнутых патриотическим духом».
«Народ является верховным сувереном в государстве, а информированное общество является необходимым условием для того, чтобы народ мог должным образом осуществлять свою власть и защищать страну от внутренних и внешних угроз», — отмечается в заявлении.
Политики отмечают, что в случае необходимости возможна трансформация общественного движения в политическую партию.
МИД России пригрозил США разрывом дипломатических отношений
Если США признают Россию страной – спонсором терроризма, то это может привести к разрыву дипломатических отношений, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сенат Конгресса США в конце июля принял резолюцию с призывом признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин". Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса – нижней палаты американского парламента. Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент.
"При этом как-то забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", – цитирует Захарову "Интерфакс".
С просьбой признать Россию страной – спонсором терроризма к обеим палатам Конгресса США обратилась Верховная Рада Украины. Глава офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей.
В американском списке стран-спонсоров четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций.
Валерий Гелбахиани: Михаил Саакашвили хочет спасти свою жизнь
Бывший президент Михаил Саакашвили сам сделает заявление об уходе из политики. Об этом заявил журналистам его адвокат Валерий Гелбахиани, прибывший сегодня в клинику «Вивамед».
По словам Гелбахиани, третий президент страны больше не контактирует с лидерами «Национального движения».
«За последний период он не контактировал с лидерами этой партии. Только с членами семьи и адвокатами, от которых и может исходить информация о его уходе из политики. Простая формула - его жизнь в опасности, поэтому в настоящее время он не может заниматься политикой. Он хочет спасти свою жизнь. Он и так многое взял на себя, когда рискнул, знал, что его арестуют и все-таки приехал, но жизнь такая вещь, тут нельзя рисковать. Вы бы видели, какой сейчас Саакашвили, вы увидели бы лишь тень того, кем был. Он потерял ту энергию, которая у него была, его имя и фамилия те же, но физически он другой человек. Если сможет, он будет присутствовать на судебном процессе», - сказал Гелбахиани.
- О намерении третьего президента покинуть не только «Национальное движение», но и политику в целом адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил на прошлой неделе. Позже другой его адвокат Шалва Хачапуридзе добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.
- На заявление адвокатов отреагировал председатель «Национального движения» Ника Мелия. По его словам, разговоры об уходе Саакашвили из политики – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.
- Михаил Саакашвили был задержан осенью прошлого года после возвращения на родину. В знак протеста политик объявил голодовку, которую несколько раз прекращал и снова возобновлял. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, состояние его здоровья крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей. На сегодняшний день президент переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди».
Погибшие в Гудаури награждены медалью «За гражданскую самоотверженность»
Решением президента Грузии Саломе Зурабишвили погибшие в ходе спасательной операции в Гудаури награждены медалью «За гражданскую самоотверженность». Об этом сообщает администрация президента.
«Погибшие 29 июля в ходе спасательной операции в Гудаури Заза Лория, Дмитрий Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджошвили, Георгий Маргиани, Каха Торчинава, Георгий Венецкий, Кетеван Гулагашвили награждены за высшую гражданскую ответственность, образцовые самоотверженные действия, проявленные при исполнении профессиональных обязанностей в ходе спасательной операции», - говорится в информации.
На гражданскую панихиду в Собор Троицы в память о жертвах крушения вертолета в Гудаури сегодня прибыли президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие политики.
В связи с трагедией Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй распространил письмо с соболезнованиями.
Когда государственный служащий жертвует собой ради спасения чужой жизни, общество может свободно квалифицировать это как героизм, - заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, также прибывший в кафедральный собор Троицы. Он выразил соболезнования народу Грузии в связи с трагедией.
Тела восьми человек, погибших в результате крушения вертолета в Гудаури, уже вынесли из кафедрального Собора Троицы. Погибших похоронят на фамильных кладбищах.
Гражданская панихида по погибшим проходила в кафедральном Соборе Троицы с самого утра. Помимо руководства страны, ее посетили сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и Минздрава, а также рядовые граждане.
- Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
- Вертолет во время совершения маневра задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался. Его остатки рухнули в ущелье.
- Погибли все восемь человек, находившиеся в вертолете: пилоты — командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи — Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели — Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
Российский суд признал украинский полк "Азов" террористической организацией
Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией и запретил его. Решение было вынесено 2 августа по просьбе Генеральной прокуратуры.
Заседание проходило в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестными. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, — отмечает государственное агентство ТАСС.
В ходе заседания приглашённые судом свидетели цитировали жителей украинских городов, заявлявших о преступлениях со стороны "Азова". Один из выступавших утверждал, что в полку практикуется людоедство, рассказывает "Медиазона".
"Азов" регулярно используется российской пропагандой для доказательства поддержки неонацизма Украиной на государственном уровне. "Денацификацию" Украины Москва называла одной из целей военного вторжения в 2022 году.
- Полк "Азов" был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. В 2015 году Конгресс США запрещал оказывать ему военную помощь из-за предполагаемых связей с неонацистами. До февральского вторжения он был включён в список террористических организаций в Японии. С
- Сейчас "Азов" является составной частью вооружённых сил Украины. Его бойцы участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сотен военных были взяты в плен.
ВЦИОМ: 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. За 15 лет этот показатель вырос на 7 процентов: в 2007 году с таким утверждением согласились 28 процентов респондентов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о научных заблуждениях россиян.
Правильный ответ — что Земля вращается вокруг Солнца — дал 61 процент опрошенных.
Помимо опроса о Солнце и Земле, россиян также спрашивали, станет ли безопасным радиоактивное молоко, если его прокипятить, могли ли первобытные люди прогуливаться вместе с динозаврами, вызывают ли генетически модифицированные продукты рак и помогут ли они победить голод.
Больше всего правильных ответов россияне дали на вопросы про радиоактивное молоко и динозавров. То что ГМО могут вызывать рак, полагают 44 процента россиян. Однако это на 23 процента меньше, чем в 2014 году.
По итогам опроса социологи разделили участников на три группы по уровню научной грамотности: невысокий уровень (21% россиян); средний уровень (44%) и высокий уровень (35%).
При этом в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь: 61 процент 18-24-летних давали 5 и более верных ответов. В этой группе также больше пользователей интернета – 49 процентов. В группе с невысокой научной грамотностью 43 процента тех, кто активно смотрит телевизор.
В США участника штурма Капитолия приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы
Участника штурма Капитолия Гая Реффитта приговорили к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Это самый максимальный приговор по этому делу на данный момент.
В марте Реффитт был признан виновным по пяти пунктам уголовного обвинения. В частности, его обвинили в том, что он нарушил общественный порядок, пронес пистолет на территорию Капитолия во время беспорядков 6 января 2021 года и препятствовал официальному разбирательству.
"Гай Реффитт пришел в Капитолий 6 января вооруженным и решительно настроенным на провокацию насилия, – сказал прокурор США по округу Колумбия Мэттью Грейвс. – По его собственным словам, его целью было захватить Капитолий "до конца дня". Он и другие способствовали нападению на сотрудников правоохранительных органов, подвергая риску бесчисленное множество людей – включая законодателей".
Житель Техаса Гай Реффитт состоит в ультраправой группировке "Трехпроцентники", которая призывает бороться с федеральными властями США и защищать право на владение оружием.
По версии следствия, до беспорядков в Капитолии Реффитт отправлял сообщения с призывом присоединиться к нему и отправиться в Вашингтон 6 января 2021 года. Утром 6 января Гай Реффитт и еще один житель Техаса поехали на митинг, а затем направились в Капитолий. Они были одеты в бронежилеты и имели при себе пистолеты, наручники и рации. У Реффитта был мегафон, а также шлем с камерой. Согласно доказательствам, одной из его целей была спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Вернувшись домой, Гай Реффитт рассказал своей семье о произошедшем, а также угрожал своим детям, чтобы они не сообщили о нем в правоохранительные органы. Его арестовали 16 января 2021 года. При обыске агенты ФБР нашли у него винтовку AR-15, пистолет Smith&Wesson, наручники и другие предметы.
Гай Рефитт – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января 2021 года. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в полтора миллиона долларов. Второй по длительности срок получил сторонник бывшего президента США Дональда Трампа Роберт Палмер, которого приговорили к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения.
Народный защитник: Когда в меню бесплатных столовых Тбилиси суп, получатели берут только хлеб
Аппарат Народного защитника Грузии публикует отчет о мониторинге бесплатных столовых. В нем обращается внимание на случаи, когда бенефициары берут из столовых только хлеб - в частности, в тбилисских столовых в конкретные дни, когда в меню только супы.
По мнению специалистов аппарата, такое поведение получателей помощи можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи, так и малым количеством содержащихся в ней калорий.
В результате мониторинга также было выявлено, что в некоторых столовых запрещено выносить только хлеб.
«При осуществлении сервиса не учитываются пищевые потребности бенефициаров, а рацион в основном зависит от объема суммы, выделенной из бюджета. Соответственно, в меню не учитывается энергетическая ценность обеда, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения. К составлению меню не подключены соответствующие специалисты. Зафиксированы случаи, когда меню питания составлял бухгалтер, а не специалист соответствующей области. В большинстве случаев меню не меняется в течение всего года.
Заслуживают внимания случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары берут из столовых только хлеб. В частности, в тбилисских столовых в конкретные дни, когда в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), бенефициары выносят из столовой только хлеб. Это можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи бенефициарами, так и малым количеством калорий. Только два дня в неделю в меню предусмотрено питательное блюдо с мясом, соответственно, спрос бенефициаров в эти дни возрастает. Кроме того, следует отметить, что в некоторых столовых запрещено выносить только хлеб», - отмечается в отчете.
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по погибшим в Гудаури
В кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси проходит гражданская панихида по погибшим в результате крушения вертолета в Гудаури.
Почтить память трагически погибших в храм с утра пришли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и Минздрава, а также рядовые граждане.
Вынос состоится из собора Троицы в 14:00. Поздее восемь погибших похоронят на разных гражданских кладбищах. Летчиков и спасателей придадут земле с воинскими почестями.
- Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
- Вертолет во время совершения маневра задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался. Его остатки рухнули в ущелье.
- Погибли все восемь человек, находившиеся в вертолете: пилоты — командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи — Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели — Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
Во "ВК" Медведева появился и пропал пост о Грузии как части РФ
В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" появилась запись, в которой Казахстан называется "искусственным государством" и утверждается, что "Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".
Через 10 минут этот пост удалили, позже помощник Медведева заявил, что страницу бывшего президента взломали.
Внимание на запись на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты сообщения.
Как говорится в публикации, до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, она появилась только в границах Российской империи. Казахстан, по мнению автора поста, – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории", власти которых переселяют различные этнические группы, что "можно классифицировать как геноцид русских". "Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", – пишет автор.
"Все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании", – говорится в сообщении.
Также там заявляется, что "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов Русь снова станет единой". "Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", – отмечает автор поста.
Спустя несколько часов после публикации скринов в СМИ помощник Дмитрия Медведева сообщил, что страницу замглавы Совбеза РФ во "Вконтакте" взломали, последний пост там был про ВМФ. По его словам, с тем, кто взломал страницу, "разберутся администрация соцсети и те, кому положено".
Во Франции заблокировали активы россиян на 1,2 миллиарда евро
С начала войны в Украине во Франции заблокировали активы россиян на 1,2 миллиарда евро, – сообщил руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Франции Гийом Валетт-Вала в интервью газете La Tribune.
По его словам, подсанкционные средства были обнаружены в ходе проверок, проводившихся в первом квартале года. В эту сумму входят только финансы конкретных бизнесменов, и не входят замороженные активы Центробанка России.
Заморозка активов не означает их обязательной конфискации. Как заявил Валетт-Валла, сейчас задача его управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений.
17 июля агентство экономической информации Bloomberg сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 миллиарда из 13,9 миллиарда евро, замороженных на территории всего Евросоюза.
Как комментирует российская газета "Ведомости", после начала войны России в Украине власти США, Евросоюза, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Эти страны заморозили также около половины международных резервов Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.
США сочли несерьезным ответ России по обмену заключенными
Администрация Джо Байдена не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Ранее Вашингтон предложил обменять осуждённого за торговлю оружием российского бизнесмена Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Уилан осуждён в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом.
Какое предложение России в Белом доме посчитали несерьезным, неизвестно. Карин Жан-Пьер назвала его "вероломным", не раскрыв детали.
В конце июля телеканал CNN сообщал, что Москва потребовала добавить приговорённого к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными между США и Россией.
Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал его преступление актом государственного терроризма. Убитый — бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.
Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Виктора Бута связывали со службой в ГРУ.
По данным Bloomberg, Москва готова отказаться от обмена заключенными, если не получит двух россиян в обмен на двух американцев. Помимо Вадима Красикова возможным кандидатом на обмен, по словам собеседников агентства, стал российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого США обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.
В Кабуле в ходе спецоперации США убит лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири
В Кабуле в прошедшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль Каида" после ликвидации американским спецподразделением её основателя Усамы бин Ладена. Согласно американской разведке, аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибло почти три тысячи человек.
Обращаясь в понедельник вечером к американцам из Белого дома, президент США Джо Байден сказал, что местонахождение аз-Завахири было установлено некоторое время назад американской разведкой. Он отдал приказ нанести ракетный удар по дому в Кабуле, где находился Завахири после нескольких совещаний с руководителями разведслужб.
Удар был нанесен двумя ракетами. Никто из членов семьи аз-Завахири и людей, живущих поблизости, не пострадал. По словам президента Байдена, эта операция продемонстрировала решимость США преследовать террористов где бы они не пытались скрыться.
"Неважно сколько времени это займет, неважно где вы скрываетесь, если вы угрожаете американцам, Соединенные Штаты доберутся до вас и ликвидируют", - заявил президент США. Он подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой Соединенные Штаты вывели прошлой осенью свой контингент из Афганистана, сохранив возможность проведения эффективных антитеррористических операций в этой стране.
Как сообщили представители администрации, первые сведения о появлении аз-Завахири в Кабуле поступили несколько месяцев назад, они были подтверждены некоторое время спустя. 1 июля президент Байден провел в Белом доме совещание с руководством американской разведки. Байдену продемонстрировали макет дома, где находился аз-Завахири, подробно объяснили детали предстоящей операции и факторы, которые могли повлиять на её успех.
В понедельник "Талибан" обнародовал заявление с осуждением американской операции, в ходе которой воздушный удар был нанесен по дому в жилом районе Кабула, где живут состоятельные афганцы. По данным источника газеты New York Times, этот дом принадлежал Сираджуддину Хаккани, одному из высших людей в иерархии "Талибана". Завахири, как говорит источник New York Times, находился на балконе дома во время удара.
Убийство Аймана аз-Завахири, который был объектом преследования в течение 21 года, является большим политическим успехом для президента Байдена. Однако, как отмечают комментаторы, сравнительно долгое пребывание аз-Завахири в Кабуле поднимает вопрос о готовности "Талибана" выполнять обязательства не предоставлять убежище в Афганистане террористам. Эти обещания были даны талибами во время переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая и приняла принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана.
Адам Кинзингер: У нас нет никакого желания втягивать Грузию в войну
«У нас нет никакого желания втягивать Грузию в войну, совершенно неверно», - пишет в соцсети член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
«Что касается дезинформации, распространяемой в Грузии, мы хотим прояснить: США стремятся положить конец боевым действиям в Украине, чтобы Украина не потеряла ни дюйма своей территории. У нас НЕТ никакого желания втягивать Грузию в войну. Это совершенно неверно», - написал американский конгрессмен в Twitter.
Ранее американский конгрессмен написал в социальной сети Twitter, что требует передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. Кинзингер считает, что после того РФ постигнет унижение в Украине, может открыться «горячая распродажа» оккупированных Россией территорий.
США, Франция и Британия призвали Россию отказаться от «ядерной риторики»
Главы внешнеполитических ведомств Франции, США и Британии выразили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и призвали Россию отказаться от использования «опасной ядерной риторики» и не допустить ядерной войны.
Совместное заявление было подготовлено после их встречи в Нью-Йорке, где 1 августа началась X конференция стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. На открытии конференции генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с «ядерной опасностью, невиданной со времен разгара холодной войны».
Отдельно выступил президент США Джо Байден, призвав Россию и Китай продемонстрировать, что они привержены ограничению ядерных вооружений.
После этого президент России Владимир Путин обратился к участникам конференции и сказал, что букву и дух договора Россия соблюдает, и что в ядерной войне победителей не будет.
- После начала войны с Украиной Владимир Путин приказал начать боевое дежурство стратегическим ракетным войскам. Представители властей и журналисты государственных СМИ не раз намекали на возможность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной.
- Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проходит раз в пять лет. Десятая встреча должна была состояться в Нью-Йорке в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.
- ДНЯО был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.
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