В Сванетии спасли иностранного туриста, застрявшего на краю скалы

После двух дней поисков грузинские спасатели нашли иностранного туриста, потерявшегося в горах Сванетии на северо-западе Грузии. Информацию в соцсети Facebook распространяет Ирина Квициани, владелица хостела, в котором останавливался путешественник.

По словам женщины, 70-летний мужчина с проблемами слуха и зрения пропал в окрестностях горы Тетнульди. Туристу удалось связаться с чрезвычайной службой, однако «112» он передал неправильные координаты своего местонахождения. Именно по этой причине спасательная операция затянулась.

«Он оказался «застрявшим» на скале на высоте примерно 200 метров (не знаю, как он туда попал, но факт в том, что он не мог спуститься). В положении стоя на этой скале он провел два дня и две ночи – стоя под солнцем, в темноте, без еды и воды, в шаге от смерти», - цитирует Квициани агентство «Новости-Грузия».

Со скалы иностранца сняли с помощью спасательных тросов. Мужчина был доставлен в безопасное место. В настоящее время опасность его жизни не угрожает.