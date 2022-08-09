Августовская война 2008 года «еще не стала историей», и угроза дальнейшей российской агрессии в Грузии до сих пор сохраняется, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер распространил обращение в 14-ю годовщину российско-грузинской войны, передает агентство «Новости-Грузия».

Он указал, что сегодня много говорят о предпосылках и последствиях августовской войны. В том числе, о том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО «увеличил дерзость российского руководства».

«Тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Потому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена», — заявил он.

Зеленский отметил, что у войн 2008, 2014 и 2022 года «разный масштаб и характер», но одинаковая суть: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому, по его слова, в международных отношениях необходим принцип превентивности: «реагирование мира на подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию».

При этом президент Украины уверен, что «только очевидный проигрыш агрессора, утрата им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию – предохранители против какой бы то ни было войны».

«После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии», — говорит он.

Зеленский добавил, что над этим работают украинские дипломаты, его офис, члены правительства и «все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию».

По его мнению, защищая собственное государство, украинцы защищают всех, кому уже угрожало или может угрожать Россия.