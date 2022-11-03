Новости
В Украине погиб командир вертолетного полка из «ЧВК Вагнера»
На войне в Украине погиб уроженец Северной Осетии, командир боевого вертолетного полка Вячеслав Зангиев.
По информации СМИ и телеграм-каналов, ему был 61 год. Зангиев был подполковником авиации в отставке с 2019 года. По имеющейся информации, он участвовал в российском вторжении в Украину в составе «ЧВК Вагнера» и руководил вертолетом «Ми-8», сбитым 31 октября возле сел Спорное и Берестово Бахмутского района Донецкой области.
О том, что на вооружении «ЧВК Вагнера» кроме стрелкового оружия состоит тяжёлая техника, артиллерия и военная авиация, ранее неоднократно сообщали СМИ. В частности, журналисты писали о формировании авиационных отрядов «Вагнера».
Ранее стало известно о гибели в Украине заместителя командира батальона «Осетия» Виктора Жидаева с позывным «Витос». Международный волонтерский расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал человека с таким же именем и фамилией, также родившегося в Северной Осетии, среди наемников «ЧВК Вагнера». По данным расследователей, он имел должность старшего стрелка-зенитчика.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Тренировки наемников проходят на базе спецназа ГРУ в поселке Молькино под Краснодаром. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Несмотря на отсутствие правовых оснований, «ЧВК Вагнера» занимается вербовкой российских заключенных на войну в Украине как минимум с лета. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным.
- По данным Кавказ.Реалии, на войне в Украине убили не менее 143 уроженцев Северной Осетии. Редакция ведет поименный список убитых на войне уроженцев и жителей регионов Северного Кавказа и Юга России, основанный как на официальных, так и на собственных данных, а также на информации других источников.
Другие новости дня
СМИ: у Хвичи Кварацхелия угнали машину в Неаполе
У грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия в Неаполе угнали автомобиль Mini Countryman. Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации СМИ, Кварацхелия был дома, но ничего не заметил. Футболист уже подал жалобу в полицию. Другие подробности пока не сообщаются.
Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом текущего года. В рамках текущего сезона полузащитник отыграл в 16 матчах, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач. Успешно выступающего в Италии грузинского футболиста называют «Кварадоной».
В Тбилиси прокомментировали визит белорусских депутатов в Абхазию
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «тревожным событием» приезд в Абхазию белорусских депутатов – в обход официального Тбилиси.
«Это тревожное событие, любое такое посещение. У нас очень четкая цель и задача – поддерживать успешную политику непризнания. Поэтому любое реагирование будет осуществляться именно в контексте этой цели. Конечно, этот так называемый визит настораживает, но мы должны предпринять прагматичные шаги, чтобы продолжить успешную политику непризнания», – сказал Кобахидзе.
Председатель «Грузинской мечты» при этом не расшифровал, какие именно шаги подразумеваются под «прагматичными», пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее стало известно, что в Абхазию прибыла делегация Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Во главе делегации – депутат Госдумы Артем Туров. От Минска – депутаты Сергей Клишевич, Дмитрий Басков, Ольга Петрашова.
Депутаты, в частности, встретились с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
В сентябре Абхазию посетил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Тогда официальный Тбилиси выступил с осуждающими заявлениями, отметив, что этот шаг нарушает закон об оккупированных территориях.
ЕСПЧ вынес решение по делу протоиерея Георгия Мамаладзе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу протоиерея Георгия Мамаладзе.
Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.
«Суд установил, что суд первой инстанции недостаточно учел довод господина Мамаладзе о возможности лишь частичного закрытия судебного процесса для общественности. В связи с этим некоторые публичные заявления после его ареста, обнародование органами прокуратуры материалов уголовного дела и обязательство о неразглашении побудили общественность поверить в его вину еще до фактического вынесения приговора», – говорится в решении.
В Министерстве юстиции Грузии при этом заявили: Страсбургский суд согласился с позицией правительства, согласно которой полученные следствием доказательства подтверждают, что «подброс» отравляющего вещества исключен.
«Европейский суд по правам человека признал приговор в отношении Георгия Мамаладзе законным и не удовлетворил требование истца о компенсации морального вреда», – говорится в заявлении министерства.
По данным министерства, нарушения, которые Страсбургский суд установил по делу, носят процессуальный характер и не влияют на законность приговора, пишет СОВА.
Согласно решению суда, в течение трех месяцев государство должно выплатить Георгию Мамаладзе 9418 лари (около 3400 долларов). Мамаладзе требовал возмещения ущерба в размере 376 304 лари (около 137 тысяч долларов).
- Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии. Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
- Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.
В финал Кубка Грузии по футболу вышла команда из четвёртой лиги
В финал Кубка Грузии по футболу сенсационно вышла команда «Локомотив-2» из Тбилиси, выступающая в четвёртой лиге.
В полуфинале команда выбила из борьбы действующего обладателя кубка – тбилисский клуб «Сабуртало». Соперником команды «Локомотив-2» в финале, который состоится 7 декабря, будет кутаисское «Торпедо».
Отметим, что главная команда «Локомотива» выбыла из розыгрыша в 1/8 финала.
Со здания администрации в Херсоне сняли флаг России
Со здания Херсонской областной администрации в аннексированном Херсоне сняли флаг России. Фотографии и видео опубликованы в местных пабликах, их публикуют также российские СМИ.
Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц подтвердил, что флаг снят. По его словам, на ряде других зданий в городе российские флаги остаются.
Российские власти пока не комментировали снятие флага. Однако заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьёв TV" предположил, что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон.
По словам Стремоусова, в течение ближайших двух недель возможно наступление украинских войск на город.
Ранее командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин говорил о возможности "непростых решений" о судьбе областного центра, взятого российскими войсками под контроль в самом начале вторжения, в начале марта.
В начале октября украинские войска освободили ряд районов на севере области - вскоре после того, как Россия заявила о её аннексии. 18 октября оккупационные власти объявили о начале перемещения жителей правобережья Днепра на левый берег в связи с угрозой украинского наступления. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей до последнего времени прямо не говорили. При этом Херсона вывезли памятники российским и советским деятелям и даже покоившиеся там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.
- Несколько дней назад было объявлено, что так называемая эвакуация закончилась. После этого было объявлено и о вывозе населения части районов левобережья Днепра. Российские власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.
- Накануне в Херсоне была закрыта переправа через Днепр. Назначенная Россией администрация объявила, что прекращает транспортное сообщение – как автомобильное, так и почти полностью речное.
- При этом украинские войска в течение всего этого времени не вели активных наступательных действий, ограничиваясь обстрелами. Утром в четверг сообщается о серьёзных разрушениях в результате обстрела здания администрации посёлка Голая Пристань на левом берегу Днепра.
- 30 сентября российский президент Владимир Путин объявил об аннексии четырёх областей Украины - то есть российские власти считают Херсон территорией Российской Федерации. Украина и подавляющее большинство стран мира не признают аннексию.
Южная Осетия поддержала обращение Госдумы, осуждающее действия Украины
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия поддержали обращение Госдумы РФ, в котором говорится «об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины». Вопрос на сессию вынес первый вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.
Дума приняла обращение 21 сентября. Его адресаты – Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент и парламенты стран мира.
В Москве утверждают, что «киевский режим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния». Действия Украины «ставят под угрозу мир и безопасность народов Европы», заявили в Госдуме.
Ранее документ единогласно поддержали и депутаты абхазского законодательного органа.
В Абхазии продолжается ремонт высоковольтной линии «Ачгуара»
В самопровозглашенной республике Абхазия продолжаются ремонтные работы на высоковольтной линии «Ачгуара». Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
Для значительной части абонентов все еще действуют ограничения на подачу электроэнергии.
Крупная авария на ЛЭП произошла 1 ноября. Накануне в «Черноморэнерго» сообщали о завершении ремонта. Однако после этого вновь произошло аварийное отключение линии.
Как сообщалось ранее, после аварии Абхазия запросила переток электроэнергии у России. Согласно данным сайта Грузинской государственной электросистемы, на данный момент российская электроэнергия в Абхазию не поступает.
Совбез ООН отклонил резолюцию России по биооружию США в Украине
Совет Безопасности ООН отклонил требование России провести расследование деятельности биолабораторий США в Украине. За принятие российской резолюции проголосовала только сама Россия и Китай.
США, Великобритания и Франция выступили против принятия документа, ещё десять стран воздержались. Для прохождения резолюции требовалось не менее девяти голосов "за".
В постановлении Россия предложила создать комиссию из всех членов Совбеза ООН, чтобы расследовать свои претензии к США и Украине. Жалобы России касаются соблюдения обязательств по Конвенции о биологическом и токсикологическом оружии "в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
По словам первого заместителя постпреда России в ООН Дмитрия Полянского, страны Запада фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. "Стало очевидно, что они попросту боятся создания комиссии", – добавил Полянский. Он отметил, что комиссия должна была рассмотреть "соответствующие материалы, представленные Россией", и провести по ним расследование.
Посол США Линда Томас-Гринфилд пояснила, что США проголосовали против резолюции, "поскольку она основана на дезинформации, нечестности, недобросовестности и полном отсутствии уважения" к Совету Безопасности ООН. Томас-Гринфилд назвала заседание "колоссальной тратой времени" и заявила, что эти утверждения являются частью "дезинформационной кампании" Москвы. По её словам, ни у Украины, ни у США нет программы разработки биологического оружия.
В марте Минобороны России заявило о раскрытии деятельности сети из "более чем 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона". Позже министерство опубликовало материалы, якобы доказывающие, что в Украине реализовывались "военно-биологические программы США". В ООН тогда заявили, что у них нет сведений о каких-либо программах по разработке биологического оружия в Украине.
США и Украина также отвергли обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "никакого химического или любого другого оружия массового поражения" в стране не разрабатывали. Президент США Джо Байден сказал, что "заявления о наличии у Америки биологического, а также химического оружия в Европе не соответствуют действительности".
Парламент Грузии утвердил в первом чтении закон «О деолигархизации»
В стране будет создан реестр олигархов
Парламент Грузии сегодня в первом чтении утвердил закон «О деолигархизации». За принятие законопроекта проголосовали 80 депутатов, против – 9.
Деолигархизация страны – термин, который в течение последних месяцев укоренился в политической повестке дня Грузии. Для получения статуса кандидата в члены ЕС среди прочих стране потребуется выполнение и этого условия. Но власти и оппозиция трактуют его по-разному. К примеру, в «Грузинской мечте» считают, что экс-премьер страны, миллиардер Бидзина Иванишвили не является олигархом.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», представители грузинской оппозиции обнаружили, что правящая сила решила фактически перевести украинский закон «О деолигархизации». Он, в частности, предусматривает создание реестра олигархов. Отслеживать, определять и вносить в реестр олигархов будет аппарат парламента.
Олигархом будет признано лицо, которое отвечает как минимум трем из четырех следующих критериев:
- участвует в политической жизни;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициаром юридического лица, которое занимает доминирующее положение на рынке и сохраняет или улучшает это положение в течение 1 года;
- подтвержденный размер активов лица и тех предпринимательских юридических лиц, где он является бенефициаром, по состоянию на 1 января соответствующего года в 1 000 000 раз превышает размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.
Газета «Грапарак»: Пашинян и Алиев подпишут мирный договор в Тбилиси
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном планируется подписать в Тбилиси, это может произойти в конце ноября–начале декабря. Как пишет портал Armenia Today, об этом сообщает армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.
По сведениям издания, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут так называемый «западный вариант» мирного договора, и выбор Тбилиси не случаен, так как с подписанием этого документа «весь Южный Кавказ окажется в зоне влияния Турции», а Грузия является «главным оператором интересов Запада в этом регионе».
«С подписанием этого договора Армения официально и окончательно откажется от Арцаха (Нагорный Карабах – ред.). Она прекратит финансирование не только силовых структур, но и всей системы государственного управления – от органов местного самоуправления до аппарата президента. Еревану позволят всего лишь осуществлять определенные благотворительные программы, скажем, ремонтировать детсады», — пишет газета.
Ранее в Баку и Ереване не исключали, что мирный договор может быть подписан до конца года. О том, где может быть оформлен документ, стороны не сообщали.
Информацию, распространенную газетой «Грапарак», пока не комментировали официальные структуры в Ереване, Баку и Тбилиси.
- В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе. 24 октября он посетил Грузию с рабочим визитом и встретился с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, ранее выступившим с «мирной инициативой добрососедства».
- С премьером Армении Гарибашвили в сентябре провел встречу на полях Генассамблеи ООН, а в августе — в рамках визита Пашиняна в Грузию.
- В преддверии трехсторонней встречи в Сочи, которая состоялась 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «вашингтонский» вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом.
- «Мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование и решение пограничного вопроса. Вопрос, какой вариант избрать, — это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был вариант, и [если] это приведет к миру, то мы только за», — заявил Путин.
Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночных обстрелов
Украинская компания-оператор "Энергоатом" сообщила, что в результате российского обстрела Запорожской АЭС повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. Таким образом, вчера около 23 часов станция "перешла в режим полного обесточивания".
По данным компании, сейчас на станции работают девять дизель-генераторов, которые обеспечивают собственные потребности ЗАЭС. Однако горючего для их работы хватит лишь на 15 суток. Пятый и шестой энергоблоки станции переведены в холодное состояние.
"Из-за оккупации станции и вмешательства представителей "Росатома" в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены", – пишет "Энергоатом".
Днем ранее советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявлял, что пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС переведены из режима холодного останова в горячий. "Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны, не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло", – уточнил он.
В прошлый раз из-за российских ракетных обстрелов Запорожская АЭС была отключена от электроснабжения в середине октября.
В начале марта российские войска захватили Запорожскую АЭС и город Энергодар. 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на оккупированной станции находятся 500 российских военных и военная техника. Россия категорически отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС и выводить оттуда военных. Периодически из-за обстрелов атомные энергоблоки на время отключаются от энергосистемы Украины и временно работают на резервном топливе.
Третьего октября из российского плена был освобожден гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко указывал, что "давление на персонал Запорожской АЭС достигает невероятных масштабов, россиян не останавливает даже присутствие наблюдателей МАГАТЭ на станции".
Пашинян: экономика Армении переживает бум
Экономика Армении переживает бум, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя в парламенте проект государственного бюджета на 2023 год.
Пашинян сообщил, что только в первом полугодии текущего года показатель экономической активности составил 14,1%, что является чрезвычайно важным с точки зрения преодоления сложного послевоенного и постковидного периода.
«Очень хорошо, что мы, наверняка, закончим этот год с двузначным экономическим ростом и, по сути, преодолеем высокий разрыв в росте, который у нас был в 2020 году, но это только часть истории, потому что мы также стремимся обеспечить в 2023 год как минимум 7-процентный экономический рост», – сказал он.
Пытаясь объяснить, какое отношение его правительство имеет к этому экономическому успеху, Пашинян сказал, что они пожинают плоды своей политики борьбы с монополией и системной коррупцией.
Пашинян напомнил, что еще во время революции 2018 года он пообещал в течение одного-двух лет увеличить доходы бюджета на 35-40%. По его словам, это обещание выполнено. Только по итогам 2022 года они ожидают, что доходная часть бюджета превысит показатель 2018 года на 1,6 млрд долларов, бюджет этого года будет перевыполнен на 80 млрд драмов. Более того, учитывая планирование бюджета 2023 года, Пашинян пообещал через четыре года после революции увеличить доходы бюджета на 75%.
Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан», член парламентской комиссии по экономическим вопросам Тадевос Аветисян называет эти оптимистичные заявления Пашиняна манипуляцией, утверждая, что на самом деле уровень жизни людей не улучшился, более того, социально необеспеченые слои населения оказались в худшем положении. По его словам, это подтверждает и отчет Всемирного банка, согласно которому в начале этого года увеличилось число недоедающих, в том числе недоедающих детей.
По мнению оппозиционного депутата, если доходы бюджета стабильно растут, то социальные расходы должны были быть увеличены, между тем, в проекте бюджета на 2023 год на социальную сферу было запланировано лишь 10-процентное увеличение.
Пособия по бедности не увеличатся, пенсии повысятся лишь на 6-7% в тех условиях, когда в сентябре годовая инфляция уже составила почти 10%.
В Уфе студентов обвинили в диверсии. Медведев хочет вернуть смертную казнь
Суд в Уфе арестовал четырёх местных жителей по делу о теракте в составе организованной группы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкортостана. Наказание по этим статьям уголовного кодекса предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы
По версии следствия, 18-летние Фаррухжон Зокиров, Мустафа Шахбазов и Эмин Садыгов, а также 17-летний брат последнего как минимум пять раз пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге, выступая против вторжения России в Украину и рассчитывая дестабилизировать работу органов власти в Башкортостане.
Как пишут "Коммерсантъ" и "Верстка" со ссылкой на страницы обвиняемых во "ВКонтакте", Шахбазов учится в Уфимском юридическом институте МВД, у Садыгова в качестве учебного заведения указан Уфимский авиационный техникум, у его младшего брата — кадетский корпус имени Мусы Гареева в Уфе.
Дело уфимских студентов прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В день вынесения решения суда в Уфе он написал в телеграм-канале пост о "диверсантах" и возможности применения к таким людям смертной казни.
Он назвал обвиняемых "иностранными студентами" и "уродами", а также заявил, что во время Великой Отечественной войны "саботажников" расстреливали.
Как пишет "Вёрстка", судя по фотографиям и истории профилей в соцсетях, обвиняемые с детства живут и учатся в Уфе. Подтвердить наличие у них иностранного гражданства изданию не удалось.
Медведев предложил "не цацкаться" с такими "отморозками" - "иностранными и своими" и отказаться от моратория на смертную казнь.
"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России", - считает зампред Совета безопасности России.
О возвращении смертной казни Медведев говорит не впервые.
В марте комментируя, в том числе, приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ, Медведев назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". При этом он добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин летом говорил, что для отмены моратория на казнь понадобится принятие новой конституции. При этом, по его мнению, отказ от моратория "стал бы очень плохим сигналом обществу".
Мораторий на применение смертной казни вступил в силу в России в мае 1996 года.
Ахмед Закаев: Украина должна признать независимость Дагестана
Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев потребовал от Украины признать независимость российского Дагестана.
«Мы, Ичкерия, предложим новую форму конфедерации народов Северного Кавказа. Это все будет проходить под международным протекторатом. Мы публично заявляем, что никакой войны на Кавказе не будет», – заявил Закаев в интервью украинскому изданию «Главком».
При этом, по мнению политика, роль Украины в процессах на Кавказе будет главной.
На прошлой неделе в Украине заявили о создании дагестанского добровольческого батальона для противостояния российскому вторжению и борьбы за независимость Дагестана. Власти республики эту новость не комментировали.
Сайт Кавказ.Реалии напоминает, что в России предусмотрена уголовная ответственность за обсуждение возможного отделения субъектов страны.
- В сентябре спикер чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Ислам Белокиев сообщил Кавказ.Реалии, что на территории Дагестана начинает работу по деоккупации отряд особого назначения «Имамат» под руководством командира с позывным «Шамиль». По его словам, отряд будет заниматься сбором сведений о местах дислокации силовых структур, их передвижении, видах вооружения и техники. Для этого республику поделили на четыре фронта и 42 сектора, в каждом из которых ведется работа с местным населением.
- В июле в Праге прошел Форум свободных народов. Его организаторы представили новую карту страны, поделенную на 34 государства – которые, по их словам, должны образовать «Содружество государств свободной России». На этой карте есть независимая Кубань, «Кавказская Конфедерация» с центром во Владикавказе, «Республика Черкесия», «Донская Республика», независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия – так на карте поделен Северный Кавказ.
- 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В пояснительной записке к документу заявляется, что Чечня вышла из состава СССР в 1991 году и провозгласила свою независимость под названием Ичкерия. Также утверждается, что Россия препятствовала этому вопреки закреплённому в уставе ООН принципу равноправия и самоопределения народов.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров решение украинского парламента не комментировал, а директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов назвал его «филькиной грамотой». Ахмед Закаев отметил, что считает решение Верховной рады «торжеством справедливости».
Россельхознадзор: в грузинских сливах обнаружен опасный вредитель
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) сообщила об обнаружении в партии свежей сливы из Грузии карантинного объекта – Восточной плодожорки.
По информации российского ведомства, «наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии» в партии весом 20,3 тонны подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами подведомственного Россельхознадзору «Всероссийского центра карантина растений».
«Управлением Россельхознадзора владельцу груза было выдано уведомление о принятии мер в отношении заражённой подкарантинной продукции. Собственником было принято решение об её уничтожении. В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации заражённые сливы уничтожены под контролем Управления Россельхознадзора», – сказано в сообщении.
Грузинские ведомства информацию российских коллег пока не комментировали.
По информации Россельхознадзора, Восточная плодожорка – опасный вредитель, который повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В районах распространения она способна уничтожить от 50 до 100% урожая.
Польша собирается построить забор на границе с Калининградской областью
Власти Польши планируют построить забор на границе с российской Калининградской областью - заявил в среду польский министр обороны Мариуш Блащак. Он обосновал это решение опасениями того, что Россия может умышленно направлять в Польшу мигрантов.
"Аэропорт Калининграда теперь принимает рейсы с Ближнего Востока и из Африки. Я решил принять меры, чтобы усилить защиту польской границы", - сказал Блащак. По его словам, работы уже начались. Планируется возведение трёх заграждений из колючей проволоки высотой в 2,5 метра и шириной в три метра. Также планируется оснастить камеру , а также установка электронного оборудования.
Представитель властей Калининградской области заявил агентству РИА Новости, что планы польского правительства - "популизм", поскольку с российской стороны подобное заграждение уже построено.
В прошлом году Польша начала строительство стены вдоль границы с Беларусью - после того, как тысячи прибывших в эту страну мигрантов из стран Азии и Африки пытались перейти границу с Польшей в поисках убежища. Власти Польши и других стран обвинили власти Беларуси в организации этого процесса; Минск это отрицал.
Кадыров отправил в отставку секретаря чеченского Совбеза Апти Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об отставке экс-замминстра внутренних дел по Чечне, командира спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинова с поста секретаря совета экономической и общественной безопасности Чечни.
В тексте опубликованного на официальном сайте главы Чечни указа от 31 октября Кадыров распорядился освободить Алаудинова от занимаемой должности «по собственной инициативе».
Алаудинов не заявлял о своем намерении покинуть пост ни в чеченских СМИ, ни в собственном телеграм-канале, в котором он продолжает публиковать отчеты о ходе боевых действий в Украине.
- Критики режима Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» - его обвиняли в заговоре против Кадырова в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- В начале августа Алаудинов, назначенный за месяц до этого на должность секретаря чеченского Совбеза, получил звезду Героя России.
- 25 августа Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, речь идет о марте-апреле, когда Алаудинов принимал непосредственное участие в войне России против Украины, осуществляя руководство действиями «Ахмата» в Рубежном, Кременной и Северодонецке.
- В 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка ППС имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения.
- В 2015 году, по данным правозащитников, Алаудинов, будучи замминистра внутренних дел по республике, применял физическую силу к задержанному по ложному обвинению оппозиционному активисту Руслану Кутаеву. Об угрозах убийством от Алаудинова также сообщал дагестанский активист Рамазан Джалалдинов.
- Кроме того, Алаудинов участвовал в публичных унижениях критиков Кадырова в эфире ЧГТРК «Грозный». В одной из бесед он потребовал от своих подчиненных делать «что угодно» с теми, кто «похож на террориста и экстремиста».
- Алаудинов был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Великобритания присоединилась к санкциям в отношении чеченского силовика.
Под Луганском пятеро мобилизованных ушли жить в лес
Пять человек, мобилизованных из Томской области и отправленных в аннексированную Луганскую область, покинули свою военную часть и ушли в лес. Им угрожают возбуждением уголовных дел о дезертирстве. В лесу они скрываются уже более двух недель, в последний раз связывались с родными 17 октября.
Мать одного из беглецов Елена Солодовникова рассказала Сибирь.Реалии, что ее сына мобилизовали 26 октября и пообещали, что он будет проходить трехмесячную подготовку в войсковой части Омска. Однако уже 29 октября его с товарищами переправили под Ростов-на-Дону, а через неделю - в Луганскую область Украины. По данным источника Сибирь.Реалии, в обеих воинских частях их назвали «мясом» и «фаршем». Солодовникова отмечает, что под Луганск ее сына переправили без продовольствия и боеприпасов.
В Луганской области томичи, по словам Солодовниковой, попали под минометный обстрел и были вынуждены отступать. «Они шли как пехота, никакой техники не было. Автоматы были, но что они, с автоматами против танков пойдут?» - говорит мать.
По ее словам, командования на поле боя тоже никакого не было: «главным» был назначен такой же мобилизованный в звании сержанта, который не понимал, что делать. Солдаты отступили в лес.
«Сейчас они сами по себе. Из палаток сделали какой-то тент, днем жгут костры, чтобы согреться, ночью тушат», - рассказывает Солодовникова.
Солодовникова и сестры, жены и матери других мобилизованных написали коллективное письмо губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Также они обратились к депутату Госдумы от Томской области Татьяне Соломатиной. Они просили дать мобилизованным нормальное командование и отправить их на обучение. Соломатина заявила им, что «офицеры отказываются работать с дезертирами». От офиса губернатора родным пришло сообщение, что обращение принято к рассмотрению.
Издание «Тайга.инфо» также рассказывает, что многие мобилизованные из Томской области очутились на передовой без обучения и экипировки. С некоторыми из них родственники потеряли связь и пытаются добиться ясности у местных властей.
- Уголовная статья о дезертирстве в период мобилизации или войны предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Лидер «Стратегии Агмашенебели» объяснил, почему собирается уйти из парламента
Лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что готов покинуть парламент после консультации с западными партнерами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Невыносимо находиться в одной среде с пророссиянами», - так он объяснил причину, имея в виду правящую партию.
«Для конституционных изменений нужен был мой голос – я вошел и проголосовал. Однако я не собираюсь в ежедневном режиме работать с Кобахидзе и другими. Мы, «Стратегия Агмашенебели», готовы покинуть парламент», - заявил Вашадзе.
Он отметил, что перед этим шагом «партия должна подготовить западных партнеров и объяснить им, что происходит». «Общество уже убеждается, что с «Грузинской мечтой» ничего не выйдет и что статуса кандидата в ЕС нам с ними не видать, наш шаг по сложению мандатов будет параллельным с осознанием народа этого факта», - сказал Вашадзе. Он отметил, что видит будущий шанс в объединении проевропейских политических сил Грузии.
После кадровых потерь у партии в парламенте остается всех два мандата.
В правящей партии в ответ на заявление Вашадзе заявили, что «переживать не будут».
«С его уходом в парламенте ничего не прибавится и не убавится», - сказал лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Одновременно он обвинил Вашадзе в стремлении усилить поляризацию в грузинской политике, чтобы не допустить выполнения Грузией первого условия для получения страной статуса страны-кандидата в ЕС.
Председатель комитета парламента по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили заявил, что Вашадзе «не нашел себя в парламенте». «Теперь он винит в своем политиканстве других и использует определение пророссийские в отношении оппонентов.. Он мог бы и здесь продолжать делать свои бессмысленные заявления, но, похоже, что дальше будет делать их за пределами парламента», - сказал Кадагишвили.
В аннексированном Херсоне закрыта переправа через Днепр
В аннексированном российскими властями Херсоне закрылась переправа через Днепр. Это подтверждают как украинские, так и российские СМИ. Назначенная Россией администрация Херсонской области, ранее призывавшая всех жителей эвакуироваться с правого берега Днепра на левый, в среду объявила, что прекращает транспортное сообщение - как автомобильное, так и почти полностью речное.
Причины закрытия переправы власти не комментируют. Ранее предполагалось, что они ожидают масштабного наступления вооруженных сил Украины на Херсон и окрестности, и потому предлагают местным жителям переехать в более безопасное место на левобережье.
Что касается самого левобережья Днепра, там также проходит вывоз гражданского населения, в первую очередь тех, кто лоялен властям, назначенным Россией. В случае перехода территории под контроль Украины им может грозить суд за коллаборационизм.
Ранее местные власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.
- О начале перемещения жителей правобережья Днепра оккупационные власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и все правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин заявил, что возможны «непростые решения».
- 28 октября, российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял о завершении «работы по организации вывоза» жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы. 31 октября глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
- Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
Агентство REGNUM объявило о приостановке работы
Российское информационное агентство REGNUM, активно поддерживавшее войну в Украине, объявило о приостановке работы.
Как говорится в сообщении в соцсетях агентства, собственник управляющей компании ИА REGNUM «без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством». При этом указывается, что это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы агентства в прежнем формате, «который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент России Владимир Путин».
Аналогичное сообщение также опубликовано в телеграм-канале главного редактора агентства Модеста Колерова.
Какие-либо подробности о сути конфликта пока не известны. В телеграм-канале агентства публикуются записи различных блогеров в поддержку редакции.
Информационное агентство REGNUM было создано 22 июля 2002 года. Оно писало о событиях в России и в странах бывшего СССР, выступая в поддержку расширения геополитического влияния Москвы. Агентство публиковало материалы в поддержку российского вторжения в Украину. Его соучредитель и главный редактор политолог Модест Колеров был включен в санкционный список ЕС.
Белый дом: КНДР может тайно поставлять в Россию боеприпасы
США подозревают Северную Корею в тайных поставках артиллерийских снарядов в Россию. Об этом пишет CNN со ссылкой на американскую разведку и представителей администрации президента США Джо Байдена.
По данным американской разведки, Северная Корея пытается создать видимость того, что боеприпасы идут в страны Ближнего Востока и Северной Африки, однако в действительности они предназначены для России.
В сентябре американская разведка также сообщала о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР.
В новых рассекреченных разведданных не говорится о том, сколько именно боеприпасов КНДР поставила или собирается поставить России. Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби, однако, заявил, что США продолжат следить за возможной поставкой оружия из Северной Кореи.
Представители России и КНДР эту информацию никак не комментировали.
Ранее стало известно о поставке России партии иранских дронов-камикадзе «Шахед-136». Минобороны России и власти Ирана официально отрицает эту информацию. Многие эксперты отмечают, что российская армия испытывает нехватку боеприпасов.
- КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит, и российской артиллерии.
Премьер-министр Дании после выборов подала в «техническую» отставку
Премьер-министр Дании Метте Фредириксен в среду объявила о своей отставке. Это произошло после досрочных парламентских выборов, на которых ее левоцентристский блок одержал победу. Отставка Фредериксен, которую должна утвердить королева Дании Маргрете, во многом техническая: Фредериксен уже заявила, что останется в политике и намерена сформировать более широкую политическую коалицию, которая включала бы и правоцентристские партии.
Комментаторы отмечают, что Фредериксен подала в отставку только как глава предыдущего правительства, чтобы создать новое, уже с дополнительными участниками.
Парламентские выборы состоялись в Дании 1 ноября - на семь месяцев раньше положенного срока. Это было сделано из-за критики датчанами действий правительства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нынешнего инфляционного кризиса. Из 179 мест в парламенте правящий левоцентристский блок получил 87. Таким образом, он оставляет за собой парламентское большинство, учитывая поддержку депутатов от заморских территорий Дании: уже проголосовавших в его пользу Фарерских островов и Гренландии, в которой подсчета голосов еще не было.
Метте Фредериксен назвала это «лучшим результатом за 20 лет». Социал-демократическая партия, как и в прошлые годы, стала лидером, завоевав 27,5% голосов избирателей.
Для формирования более широкой коалиции Фредериксен, скорее всего придется вести переговоры с партией умеренных, которую возглавляет экс-премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен, а также с Социалистической народной партией, Альянсом красных и зеленых и Социал-либеральной партией, которые поддерживали ее и ранее.
МИД РФ назвал условия возможного применения ядерного оружия
МИД России выступил в среду с заявлением, озаглавленным «Заявление Российской Федерации о предотвращении ядерной войны». Документ опубликован на фоне войны в Украине и опасений, которые высказывают представители Украины и стран Запада в связи с возможным применением Россией ядерного оружия в конфликте. О гипотетической возможности использования ядерного оружия говорили, хотя и не всегда прямым текстом, некоторые высокопоставленные российские представители.
В заявлении МИД утверждается, что Россия «строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана», а российские доктринальные установки по вопросу применения ядерного оружия «носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования». «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – сообщает МИД России.
Подобные положения действительно содержатся в доктринальных российских документах. При этом не вполне ясно, что российские власти могут считать агрессией, при которой под угрозу поставлено само существование государства. Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что такой «агрессией» в Москве могут считать возвращение Украиной под свой контроль аннексированных Россией территорий, таких как Херсонская или Запорожская области (часть этих областей уже сейчас под контролем Украины). По словам Медведева, это будет «угрозой существованию нашего государства и распад нынешней России» и, следовательно, может стать поводом для применения ядерного оружия. В заявлении МИД не содержится никаких комментариев относительно того, согласно ли ведомство с трактовкой Медведева.
Президент России Владимир Путин ранее, утверждая, что у России нет планов применять ядерное оружие в Украине, при этом говорил, что «для защиты территориальной целостности» Россия может применить «все средства».
В заявлении МИД также говорится, что «первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав», и содержатся призывы к другим ядерным странам «отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта».
Как пишет в среду газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возможным обсуждением использования ядерного оружия в войне с Украиной высокопоставленными российскими военными.
По данным издания, президент России Владимир Путин не был частью этих обсуждений. Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, вне зависимости от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома. Там считают, что обсуждение вызвано фрустрацией российских военных от неудач в войне с Украиной.
Западные страны считают, что Кремль с февраля регулярно намекает на возможность использования ядерного оружия. Сотрудничающий с российским правительством Институт мировой экономики и международных отношений РАН выпустил доклад, в котором утверждалось, что Запад неправильно трактует высказывания российских официальных лиц. Как говорится в докладе, в связи с конфликтом в Украине угроз существованию российского государства на данный момент не просматривается.
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