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Настоятель собора Гелати скончался от ран после пожара
Настоятель собора Гелати, архимандрит Иосиф (Бурджанадзе) скончался в тбилисской клинике спустя две недели после пожара в Гелатском монастыре.
Ожоги составляли 50% тела, врачи боролись за его жизнь с 16 января, пишет агентство «Новости-Грузия».
Огонь из камина перекинулся на одеяло в гостевой келье, когда в ней никого не было, и пламя распространялось на всю комнату.
Архимандрит Иосиф, увидев огонь, попытался сам ликвидировать возгорание, но пламя охватило его одежду. Подоспевшие священнослужители вызвали пожарных и скорую, и делали все, что могли, чтобы спасти архимандрита и не дать огню распространиться до прибытия помощи.
Священнослужитель с ожогами был доставлен в Кутаисский ожоговый центр, затем перевезен в Тбилиси.
Другие новости дня
WP: США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
Поставки Украине 31 американского танка «Абрамс», о чём на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, возможны не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.
По данным издания, Киеву передадут современную модификацию основного боевого танка M1A2, которую не будут изымать из военных запасов США, а построят специально для Украины без секретной брони из обедненного урана.
Телеканал CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Абрамс не раньше, чем через год.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News 27 января говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет «слишком поздно».
- Ранее на этой неделе США объявили о готовности поставить 31 танк «Абрамс», а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков «Леопард», а также даст разрешение другим странам на поставки «Леопардов» Украине. Таким образом, Киев может получить не менее 112 немецких танков «Леопард». Ожидается, что они могут появиться в Украине в течение двух-трех месяцев.
- В ВСУ заявляли, что для успешного контрнаступления на фронте им потребуется 300 западных танков.
- В Кремле, комментируя поставки Киеву американских танков, сказали, что они не слишком помогут украинским военным. «Просто по технологическим аспектам это достаточно провальный план», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Решение поставить Украине танки и другое тяжёлое вооружение стало результатом обеспокоенности ряда западных лидеров относительно перспектив развития военного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal. В то время как в прошлом году на Западе многие надеялись на то, что время работает на Украину, сейчас звучат опасения, что Кремль, располагая большими резервами людей и техники, может претендовать на победу в длительной войне на истощение. Передача Украине бронетехники, как пишет газета, могла бы изменить динамику войны. Возможное наступление Украины могло бы, по данным издания, подтолкнуть Россию к переговорам и способствовать скорейшему завершению войны.
Из-за дефицита красок «Лады» выпускают только в трёх цветах
Российская компания «АвтоВАЗ» решила выпускать «Лады» только в трёх цветах из-за дефицита импортных красок, попавших под санкции, введённые в ответ на российское вторжение в Украину. Проблема сохранится как минимум до марта. Об этом сообщают «Ведомости».
По словам дилеров, сейчас к заказу доступны «Лады» белого, чёрного и тёмно-зелёного цветов. Доступность машин других оттенков возможна «не ранее марта». Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.
Представитель «АвтоВАЗа» сообщил, что компания «находится в постоянном контакте с поставщиками» и рассчитывает решить проблему «в ближайшие недели».
В «Русских красках» рассказали, что основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании. Российские производители красок занимали лишь 5% рынка. После вторжения России в Украину готовые краски и сырьё для их производства попали под санкции. Замену ищут в странах Азии и Южной Америки.
В федеральном дилере не ожидают снижения спроса на «Лады» из-за сокращения палитры, так как «подавляющий объём их продаж приходился на чёрные и белые машины». Кроме того, отметили в дилере, на фоне дефицита автомобилей в России цвет принципиального значения уже не имеет – важнее невысокая цена.
- По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей «Лада» по итогам 2022 года рухнули на 46%. Тем не менее, она остаётся лидером на российском рынке легковых машин, который в 2022 году просел на 59%.
- Санкции, введённые США и Евросоюзом в ответ на российское вторжение в Украину серьёзно ударили по российскому автопрому. В частности, были остановлены поставки импортных комплектующих, из-за чего заводы «АвтоВАЗа» фактически ушли в простой. Ряд иностранных производителей, в том числе Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes-Benz и Nissan, ушли с российского рынка.
Мелия поздравил Хабеишвили с победой на выборах лидера ЕНД
Ника Мелия поздравил Левана Хабеишвили с победой на выборах лидера «Единого национального движения» – крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Мелия возглавлял партию с декабря 2020 года. На внутрипартийных выборах, прошедших 28-29 января текущего года, он набрал 40% голосов, у Левана Хабеишвили – 52,58%.
Теперь уже бывший лидер ЕНД говорит, что остается в партии.
«Выборы состоялись. У выборов есть конкретный победитель, и я поздравляю его с этим результатом. Конкретно поздравляю Левана Хабеишвили. Я желаю ему того, что для меня очень важно – с достоинством и справедливо управлять партией. Я хочу надеяться, что он сможет это сделать. Никто не должен сомневаться, что я остаюсь в этой борьбе, к которой присоединился в 2013 году. Конечно, я буду в авангарде этой борьбы», — заявил Мелия.
С победой Хабеишвили поздравил и Михаил Саакашвили. Об этом сообщила его мать, Гиули Аласания.
«Как вы знаете, Михаил Саакашвили в течение всего этого периода ни во что не вмешивался, как и в избирательный процесс. Но сейчас у него такая позиция — он очень уважает Нику Мелия, считает его настоящим героем, но сегодня он поздравляет Левана Хабеишвили и желает ему больших успехов. Также он хочет, чтобы все помнили, что сила в единстве и о распаде не может быть и речи. Он призывает, чтобы этого не произошло, что сила в единстве», — заявила Гиули Аласания.
По информации Общественного вещателя, после победы Левана Хабеишвили на выборах лидера партии председатель батумской организации «Национального движения» Георгий Киртадзе подал в отставку. При этом он говорит, что остается в партии.
Как сообщалось ранее, голосование проходило в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно было в течение двух дней – 28 и 29 января. За пост председателя ЕНД боролись четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, а также Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
Процесс голосования шел на фоне взаимных обвинений и упреков. Михаил Саакашвили в интервью немецкому изданию Spiegel не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, имевшие отношение к российским спецслужбам.
Однако Саакашвили не назвал имен, что позволило кандидатам на пост председателя оппозиционной партии интерпретировать его высказывания в свою пользу. Сторонники Ники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения» – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которые, по их словам, из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили.
Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала в начале ноября, после чего в «Национальном движении» создали рабочую группу по разработке регламента. С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.
Федеральный канцлер Австрии сегодня посетит Грузию с официальным визитом
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер сегодня прибывает в Тбилиси с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии.
По информации ведомства, официальная церемония встречи федерального канцлера Австрии состоится в администрации правительства.
Позднее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер выступят с совместными заявлениями для СМИ, пишет Общественный вещатель.
Борис Джонсон в фильме Би-би-си рассказал о ракетной угрозе Путина
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что российский президент Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора в феврале в преддверии вторжения России в Украину.
«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», – цитирует Джонсон слова президента России в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на Би-би-си.
Длинный телефонный разговор состоялся в феврале прошлого года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия, поскольку приведет к западным санкциям.
Джонсон также пытался донести до российского президента, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупредил его, что любое вторжение будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у границ России. По словам бывшего британского премьера, в ходе разговора у него сложилось впечатление, что Путин «просто подыгрывал» попыткам Джонсона склонить его к переговорам.
Российская сторона сообщала о телефонном разговоре Путина и Джонсона 2 февраля 2022 года — через день после поездки тогдашнего британского премьера в Киев, где он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Джонсоном утверждалось, что был проведён «достаточно подробный обмен мнениями» как по вопросу об Украине, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Президент России, в частности, заявил о неготовности НАТО «адекватно реагировать» на «российские озабоченности».
Представитель британского премьера заявил, что Джонсон выразил глубокую обеспокоенность в связи с российским «враждебным поведением» на границе с Украиной и заявил, что любое российское вторжение на украинскую территорию будет «трагической ошибкой».
Джонсон с февраля прошлого года ещё несколько раз приезжал в Украину, его последний визит состоялся 22 января.
По итогам встречи с Зеленским Джонсон призвал удвоить усилия, чтобы предоставить Украине всё необходимое. Бывший британский премьер сказал, что лучшее завершение войны – это победа Украины, и чем быстрее Владимир Путин потерпит поражение, тем лучше это будет не только для Украины, но и для всего мира.
Леван Хабеишвили победил на выборах лидера «Национального движения»
На выборах лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии, «Единого национального движения» (ЕНД) выиграл Леван Хабеишвили, получив 52,58% голосов. Об этом сообщил глава политического совета ЕНД Коба Накопия.
Действующий председатель партии Ника Мелия набрал 40%. У Георгия Мумладзе – 3.68% голосов, у Ноны Мамулашвили – 3.33%.
В голосовании приняли участие 41 264 сторонника оппозиционной партии, основателем которой является заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Как сообщалось ранее, голосование проходило в электронном виде – с использованием системы блокчейн. Отдать свой голос одному из кандидатов можно было в течение двух дней – 28 и 29 января. За пост председателя ЕНД боролись четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, а также Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
Процесс голосования шел на фоне взаимных обвинений и упреков. Михаил Саакашвили в интервью немецкому изданию Spiegel не исключил, что к организации его возвращения в Грузию осенью 2021 года были причастны люди, имевшие отношение к российским спецслужбам.
Однако Саакашвили не назвал имен, что позволило кандидатам на пост председателя оппозиционной партии интерпретировать его высказывания в свою пользу. Сторонники Ники Мелия не раз упоминали о нечистой игре двух бывших высокопоставленных чиновников времен правления «Нацдвижения» – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и бывшего премьера и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, которые, по их словам, из-за кулис поддерживали Левана Хабеишвили.
Перевыборов руководства партии часть актива ЕНД потребовала в начале ноября, после чего в «Национальном движении» создали рабочую группу по разработке регламента. С конца сентября ЕНД покинули несколько лидеров, в том числе член политсовета Бадри Басишвили.
Эрдоган: решение Турции о Финляндии и НАТО может шокировать Швецию
Президент Турции Реджеп Эрдоган намекнул на то, что Анкара может дать согласие на вступление в НАТО Финляндии, отказав в таком согласии Швеции. Отношения между Турцией и Швецией в последние недели серьёзно испортились – Анкара обвиняет Стокгольм в нежелании исполнять договорённости об условиях, на которых Турция в прошлом году согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО. Резкой критике в Турции подвергли также акции радикальных активистов с сожжением Корана в Швеции, хотя шведские власти от них и дистанцировались.
Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО одновременно, в мае прошлого года, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Две соседние страны, долгое время бывшие нейтральными, договорились координировать свои усилия по вступлению в НАТО.
«При необходимости, мы дадим относительно Финляндии другой ответ, чем в отношении Швеции. Швеция будет шокирована, когда мы дадим такой ответ», – цитируют агентства выступление Эрдогана перед избирателями.
Говоря о перспективах вступления в НАТО Швеции, Эрдоган сделал акцент не на сожжении Корана, а на требовании к Стокгольму выдать несколько десятков курдских активистов, которых Турция подозревает в терроризме.
«Если вы очень хотите вступить в НАТО, вы выдадите нам этих террористов», – сказал Эрдоган.
Швеция и Финляндия на саммите Североатлантического союза в Мадриде летом прошлого года подписали с Турцией соглашение о том, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы Анкара одобрила членство этих стран в НАТО. Обе страны, в частности, сняли эмбарго на поставки Турции оружия, Швеция одобрила поправки к конституции, позволяющие ужесточить антитеррористическое законодательство, а также экстрадировала нескольких подозреваемых. Суды в Швеции, однако, воспрепятствовали ряду экстрадиций, а шведская прокуратура отказалась возбуждать дело против курдских активистов, которые во время демонстрации повесили чучело Эрдогана. Это вызвало гневную реакцию Анкары. После акции с сожжением Корана же власти Турции заявили, что на данный момент переговоры со Швецией приостановлены.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто ранее не исключил, что возможна ситуация, когда Швеции и Финляндии придётся вступать в НАТО не вместе, а по отдельности, подчеркнув, что выступает за одновременное принятие в союз обеих стран.
Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали членами НАТО, их вступление должны одобрить все 30 стран союза. 28 стран уже сделали это, согласие Венгрии ожидается в ближайшее время.
Министр обороны Украины: нужны самолеты и дальнобойные ракеты
Министр обороны Украины Алексей Резников спустя несколько дней после решения ряда западных стран поставить Киеву основные боевые танки заявил о том, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы также истребители, другие боевые самолеты и ракеты большего, чем имеются на вооружении у Украины сейчас, радиуса действия. Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC.
О самолетах и дальнобойных ракетах как о новых пожеланиях Украины в последнее время неоднократно говорил и украинский президент Владимир Зеленский.
«Все, что невозможно сегодня, будет возможным завтра», - сказал Резников, напомнив о том, что страны Запада первоначально не были готовы поставлять Украине и РСЗО, средства ПВО и танки, однако впоследствии изменили свое мнение. Министр подчеркнул, что оружие не будет использоваться против целей на международно признанной территории России.
Американские СМИ в последние дни пишут, что в США и НАТО идут обсуждения возможности поставки Украине истребителей F-16, однако комментаторы отмечают, что принять это решение будет еще сложнее, чем по вопросу о поставках танков. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье категорически исключил возможности передачи Украине истребителей; о том, что Италия не будет поставлять Киеву наступательное вооружение, сказал и министр обороны Италии.
- Газета The Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на источники в политических кругах стран Запада пишет о том, что решение поставить Украине танки и другое тяжелое вооружение стало результатом обеспокоенности ряда западных лидеров относительно перспектив развития военного конфликта. В то время как в прошлом году на Западе многие надеялись на то, что время работает на Украину, сейчас в западных столицах звучат опасения, что Кремль, располагая большими резервами людей и техники, может претендовать на победу в длительной войне на истощение. Передача Украине бронетехники, как пишет газета, могло бы изменить динамику войны и подорвать боеспособность России, которая, как утверждается, понесла большие потери и испытывает дефицит, в частности, высокоточных ракет. Возможное наступление Украины могло бы, как, по данным издания, надеются на Западе, подтолкнуть Россию к переговорам и способствовать скорейшему завершению войны. Официальные лица статью не комментировали.
- В Великобританию в воскресенье прибыла группа украинских военных для прохождения обучения использованию британских танков «Челленджер-2». Об этом сообщило британское министерство обороны. Лондон обещал поставить Украине 14 подобных танков.
- Ранее на этой неделе США объявили о готовности поставить 31 танк «Абрамс», а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков «Леопард», а также даст разрешение другим странам на поставки «Леопардов» Украине.
Лидеры Армении и Египта обсудили ряд вопросов развития двусторонних отношений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье принял в правительстве прибывшего в Армению с официальным визитом президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Ас-Сиси.
Как сообщает пресс-служба армянского премьера, сначала состоялась беседа двух лидеров, после чего переговоры продолжились в расширенном составе.
В начале беседы премьер-министр Пашинян отметил, что Ас-Сиси является первым главой Арабской Республики Египет, посетившим Республику Армения, подчеркнув, что для него большая честь принимать египетского лидера в Ереване.
«Наше правительство и народ очень тепло относятся как к народу Арабской Республики Египет, так и к Вам. Надеюсь, что в результате Вашего визита экономические отношения станут более активными и получат новый импульс. Многоуважаемый господин президент, еще раз приветствую Вас в столице Республики Армения. Добро пожаловать!» - заявил Пашинян.
В свою очередь президент Египта поблагодарил Пашиняна за приглашение посетить Армению, а также теплый прием и гостеприимство в стране.
«Хочу также поблагодарить за динамичное развитие, которое обеспечивается в укреплении отношений между двумя странами. На уровне руководства двух стран существует взаимное доверие, необходимо констатировать, что такое же доверие существует и между народами двух стран. Это позволяет обеспечить еще более перспективное развитие двусторонних отношений. Это в равной степени относится ко всем сферам - будь то экономическая или культурная. Существует множество возможностей для укрепления и развития многополярных и многоотраслевых отношений. Я имею в виду и экономику, и взаимные инвестиции, и высокие технологии, и туризм, и коммуникации, и электроэнергетику», - заявил египетский лидер.
По данным Радио Азатутюн, в ходе встречи в расширенном составе премьер-министр Пашинян отметил, что состоялась важная беседа с президентом Египта и обсуждено множество вопросов двусторонней и региональной повестки дня.
«Египет является для нас надежным партнером на международной арене, и позвольте мне выразить уверенность в том, что наше доверие еще больше укрепится по результатам Вашего исторического визита. Теплота наших отношений, думаю, также отражает наши особые отношения в контексте отношений между Арменией и арабским миром. Египет также является для нас надежным партнером в отношениях и диалоге с исламским миром.
Эти наши отношения, эта теплота также отражает наше отношение, наше уважение к исламскому миру и цивилизации. Важным практическим результатом является также договоренность, согласно которой мы поручим нашим министрам провести в 2023 году очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Относительно тех возможностей развития экономического сотрудничества, на которые Вы указали, я сказал, что мы с благодарностью принимаем их и обязательно сделаем все для реализации этой повестки», - сказал, в частности, премьер-министр Армении.
Абдель Фаттах Ас-Сиси отметил, что дружественная атмосфера и теплота, которые он ощутил во время личной беседы с премьер-министром Республики Армения, говорят только о том, насколько большое взаимное доверие и уважение существует между двумя странами.
Подчеркнув важность налаженного между Арменией и Египтом эффективного сотрудничества в рамках международных организаций, премьер-министр Армении высоко оценил поддержку Египтом Армении, особенно в тех организациях, членом которых Армения не является. Армянская сторона подтвердила поддержку Арменией Египта в продолжающихся переговорах по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, которое предоставит широкие возможности для развития двустороннего торгового оборота.
Высоко оценив сложившиеся за последние тридцать лет крепкие межгосударственные связи, собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимодействия в различных отраслях экономики, туризма, образования, науки и культуры.
Умер художник-мультипликатор фильмов о коте Леопольде и мамонтенке
Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, известный как создатель ряда известных персонажей советских мультфильмов студии «Союзмультфильм». Он был, в частности, художником-постановщиком мультфильмов «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Раз ковбой, два ковбой», серии фильмов о коте Леопольде.
Назаруку был 81 год, о его смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Причина смерти не называется. Прощание с художником пройдет в Москве.
«После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории», - написал Капков. Среди работ художника, в частности, триптих о «Слове о полку Игореве».
Мультфильмы о коте Леопольде выходили с 1975 по 1987 год, за них Назарук в 85-м году получил Государственную премию СССР (вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).
Ираклий Кобахидзе удостоен высшей награды Фонда Сабино Арана в Бильбао
Председателю партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе вручена высшая награда фонда Сабино Арана в Бильбао. По информации партии, Ираклий Кобахидзе награжден за углубление грузино-баскской дружбы, за защиту демократии и прав человека.
Мероприятие было организовано правящей партией Страны Басков в театре Бильбао, пишет Общественный вещатель Грузии.
Власти Ирана признали "небольшой ущерб" при атаке на военный завод
Власти Ирана утверждают, что при атаке беспилотников на военный завод в городе Исфахан в центральной части страны заводу был нанесён лишь небольшой ущерб, пострадавших в результате удара нет.
По сообщению Министерства обороны Ирана, два беспилотника из трех были сбиты системами ПВО. Власти Ирана, назвав атаку «трусливой» и заявив, что она не остановит работы над «мирной ядерной программой», не сообщили, какую страну или организацию они подозревают в использовании беспилотников.
Подробностей о том, что производилось на заводе, нет. В провинции Исфахан, однако, расположен ряд объектов, связанных с ядерной программой Ирана. Само здание завода, который подвергся атаке, соседствует с Иранским космическим центром, где в частности производятся баллистические ракеты.
Ответственность за удар пока никто на себя не взял. The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в администрации круга США утверждает, что за атакой стоял Израиль. При этом власти страны отказались официально комментировать случившееся.
В прошлом Израиль - как правило, официально не признавая этого - уже наносил точечные удары по объектам в Иране, связанным с его ядерной программой. Издание Jerusalem Post, напоминая об этом, пишет: «Во всем мире, кроме (израильской спецслужбы) «Моссада» не так много организаций, которые имеют возможности наносить столь сложные и точные удары». По данным этого издания, которое ссылается на источники в разведках Израиля и западных стран, ущерб объекту был нанесен гораздо более существенный, чем признал Тегеран.
Западные и израильские СМИ, сообщая об инциденте, напоминают также о том, что Иран, по всей видимости, поставляет России ударные беспилотники «Шахед», которые российские войска используют в войне против Украины. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что «логика войны» «выставляет счета авторам и сообщникам» агрессии, и отметил, что Украина «предупреждала» Иран о негативных последствиях сотрудничества с Москвой. Официальный Киев удар по заводу в Исфахане не комментировал.
Иранские СМИ сообщали также о взрывах и пожарах в субботу и ночь на воскресенье в столице страны Тегеране, городах Тебризе и Дезфуле - на стратегических объектах и нефтеперерабатывающих заводах. Власти официально подтвердили пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тебризе на северо-западе страны, отметив, что его причины не известны, и не связав этот пожар с ударом в Исфахане.
Папа Римский вновь призвал разблокировать Лачинский коридор
Папа Римский Франциск сегодня присоединился к тысячам верующих в молитве на площади Святого Петра. Он, в частности, повторил свое обращение по поводу Лачинского коридора, напомнив, что на Южном Кавказе, в Лачинском коридоре, тяжелая гуманитарная ситуация, пишет Радио Азатутюн.
«Я чувствую близость ко всем тем, кому приходится сталкиваться с этими нечеловеческими условиями в эти зимние дни. На международном уровне необходимо приложить все усилия для поиска мирных решений на благо людей», - заявил Папа Франциск.
Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая непризнанный Нагорный Карабах с Арменией и миром, закрыт уже на протяжении более полутора месяцев, в блокаде находятся 120 тысяч человек.
Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обостряется день ото дня. Основные виды продуктов питания продаются по талонам, ощущается нехватка лекарств. Электричество доступно на несколько часов в день. Школы и детские сады закрыты. Подача газа в регион из Армении периодически отключается.
Баку утверждает, что называющие себя экологическими активистами азербайджанцы, которые разместили палатки на Лачинской дороге и находятся там с 12 декабря, каким-либо образом блокируют движение вдоль коридора.
Под обстрел в Херсоне попали больница и жилые дома
По Херсону, в том числе по жилым районам, в воскресенье был нанесен массированный удар российской артиллерии, - заявила в воскресенье днем администрация Херсонской области Украины. По последним данным, погибли два человека, пятеро были ранены.
В результате обстрела, как сообщают местные власти, в городе пострадали здания клинической больницы, школы, автостанции, почтовое отделение, а также жилые дома. По данным министерства здравоохранения Украины, при обстреле больницы была ранена медсестра.
Херсон обстреливали также в ночь на воскресенье, под удар попало коммунальное транспортное предприятие. О пострадавших не сообщается.
Российские войска неоднократно обстреливали Херсон после своего отступления из этого областного центра в ноябре прошлого года. В результате ударов были убитые и раненые среди мирных жителей.
- Пророссийский деятель из Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные в воскресенье нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту под подконтрольным России Мелитополем, в результате погибли два человека, и еще несколько пострадали. Украинское командование пока не комментировало это сообщение.
- Накануне Минобороны России заявило, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в оккупированной части Луганской области. Утверждалось, что погибли 14 человек. Украинская сторона пока официально не комментировала сообщение Минобороны России.
Фестиваль «Радуга» сменил название из-за закона о пропаганде ЛГБТ
Театральный фестиваль - петербургская «Радуга» - изменил название из-за закона о полном запрете так называемой пропаганды ЛГБТ в России. Теперь он называется «Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева». Именно под таким названием Фестиваль объявил о начале приема заявок. Об этом пишет журнал «Театр».
Руководитель Фестиваля Светлана Лаврецова рассказала, что окончательного решения по поводу переименования фестиваля еще не принято. «Когда вышел закон о запрете пропаганды ЛГБТ, мы сразу задумались. Мы не хотим выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ, поэтому собирались нашей командой и решали, на опережение поменять название или временно его убрать. С одной стороны, мы наблюдаем, до какого маразма это доходит в окружающей реальности. С другой – это наш бренд. Деньги государство нам выделяет на “Радугу”, и театры с нами общаются тоже как с “Радугой”. В общем, мы думаем и будем советоваться», - цитирует журнал слова Лаврецовой.
Фестиваль «Радуга» впервые прошел в феврале 2000 года. Основная цель фестиваля - поиск современной драматургии для молодежи, а также режиссеров, работающих с новыми театральными формами.
В разные годы на Фестиваль приезжали театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии и многих других стран, которые сейчас российские власти называют «недружественными», - сообщает Север.Реалии.
- 5 декабря Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и трансгендерного перехода в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан от 50 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - до 10 миллионов рублей. Уже возбуждены несколько административных дел, о каких-либо принятых судебных решениях пока не сообщалось. Правозащитники критикуют закон как дискриминационный по отношению к представителям ЛГБТ.
- Радужный флаг - один из всемирно известных символов ЛГБТ-сообщества и борьбы за его права.
- После начала войны с Украиной в России стали отменять произведения и постановки оппозиционно настроенных авторов, режиссеров и актеров. С театральных афиш пропали имена режиссеров Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова, а также писателя Бориса Акунина, выступивших против российской военной агрессии по отношению к Украине.
- В Минкульте заявили, что уехавшие из России деятели культуры якобы сами попросили убрать их имена с афиш российских театров. При этом глава Минкульта Ольга Любимова признала, что удаления имен с афиш может быть компромиссом для того, чтобы театры продолжили работу.
Вице-премьер Молдовы по реинтеграции посетит Грузию
Вице-премьер Республики Молдова Олег Серебрян 30-31 января посетит Грузии с рабочим визитом по приглашению госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани.
Цель приезда - углубление сотрудничества между офисом госминистра и Бюро реинтеграции Молдовы, пишет агентство «Новости-Грузия».
В ходе визита запланированы встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и другими членами правительства, спикером парламента, главой временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации, неправительственными организациями.
В программе визита - посещение грузинских сел, расположенной у линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Олег Серебрян занимает пост вице-премьера по реинтеграции около года. До этого он возглавлял Дипломатический институт при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), был послом Молдовы во Франции и в Германии.
Серебрян - доктор политических наук и автор книг по геополитике Балканско-Черноморского региона.
Новак Джокович в десятый раз выиграл Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович в десятый раз за свою карьеру выиграл турнир Australian Open. В финале он победил четвертую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.
В общей сложности на счету Джоковича 22 победы во всех турнирах «Большого шлема». По количеству побед в этих турнирах он догнал испанца Рафаэля Надаля.
Турнир Большого шлема Australian Open проходил в Мельбурне. Его призовой фонд – более 50 миллионов долларов США.
В Армении с визитом находится президент Египта
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прибыл в Армению с двухдневным официальным визитом.
В субботу в резиденции президента Армении прошла его встреча с Ваагном Хачатуряном, после чего состоялась двусторонняя встреча в расширенном составе, сообщает Радио Азатутюн.
Президент Армении назвал визит президента Египта в страну «историческим событием».
«Президент Арабской Республики Египет впервые прибыл в Армению, за что выражаю благодарность», - сказал Ваагн Хачатурян.
«Мне очень приятно посетить Ереван, и я выражаю искреннюю благодарность и глубокую признательность за это теплое гостеприимство и прием, которыми я наслаждаюсь во время моего приезда в дружественную Армению», - отметил Ас-Сиси, подчеркнув, что его визит отражает интерес Египта к Армении. Он подчеркнул, что Египет заинтересован в развитии армяно-египетских отношений, имеющих глубокие исторические корни.
Абдель Фаттах Ас-Сиси приехал в Армению после визита в Азербайджан, где встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Ереване египетский лидер также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране и членов их семей
Азербайджан в воскресенье эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Ирана после того, как в результате нападения на дипломатическое учреждение погиб один человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
27 января вооруженный мужчина обстрелял пост охраны посольства. В результате нападения погиб начальник службы безопасности дипломатической миссии, ещё двое охранников были ранены.
По информации агентства Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. После задержания он заявил, что мотивом нападения были личные и семейные проблемы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение как теракт. По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране ведется расследование.
Дмитрий Шашкин: На выборах в председатели ЕНД уверенно побеждает Хабеишвили
По словам члена «Национального движения» Дмитрия Шашкина, к этому времени уже более 35 тысяч человек выразили свою позицию и приняли участие в выборах председателя партии, что составляет более 70 процентов от зарегистрированных участников голосования. Активность очень высокая, что говорит о том, что члены партии хотят перемен, хотят, чтобы партия перешла к движению и стала активной, заверил он.
По информации Шашкина, в выборах уверенно побеждает кандидат Леван Хабеишвили.
«Это основано на данных исследований из районных организаций партии. Я уверен, что в первом же туре у «Национального движения» появится новый председатель. Председатель, который в первую очередь позаботится о том, чтобы вывезти Михаила Саакашвили на лечение за границу… Те, кто хочет перемен, кто хочет, чтобы президента Саакашвили перевели за границу, естественно, выберут Левана Хабеишвили», - цитирует Шашкина Общественный вещатель Грузии.
- В крупнейшей оппозиционной партии Грузии – «Едином национальном движении» – проходят выборы нового председателя. Голосование проводится в электронном виде – с использованием системы блокчейн. К внутрипартийным выборам в ЕНД допущены 49 638 человек. Отдать свой голос одному из кандидатов можно будет в течение двух дней – 28 и 29 января. Завершится праймериз в 10:00 30 января. За пост председателя ЕНД борются четыре кандидата: действующий лидер партии Ника Мелия, Леван Хабеишвили, Нона Мамулашвили и Георгий Мумладзе.
Fitch: сверенный кредитный рейтинг Грузии улучшен до «позитивного»
Международная рейтинговая компания Fitch улучшила прогноз Грузии по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента в иностранной валюте со стабильного на позитивный и присвоила уровень «BB», пишет агентство «Новости-Грузия». По прогнозу Fitch, рост ВВП Грузии составит 4,5% в 2023 году и 5% в 2024 году.
Согласно отчету, позитивный прогноз отражает высокие темпы экономического роста, увеличение валютных резервов и фискальную эффективность в 2022 году, обусловленные восстановлением туризма, числом мигрантов и притоком капитала из России.
Одновременно Fitch пишет о влиянии геополитических факторов, отмечая, что Грузия подвержена рискам из-за неурегулированных конфликтов в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия с участием России.
«Усилия правительства по управлению отношениями с Россией потенциально осложняют задачу получения статуса кандидата в члены ЕС», - говорится в отчете.
Тем временем Министерство финансов Грузии заявило о предпосылках для повышения рейтинга до уровня BB+.
FT: глава ЦБ предложила рассекретить часть данных об экономике России
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предложила рассекретить часть экономических данных, так как это необходимо для роста рынка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.
«Нам нужно вернуться к надлежащему раскрытию информации, за некоторыми исключениями, чтобы инвесторы могли инвестировать в ценные бумаги», – передает слова Набиуллиной FT.
По данным собеседников издания, она «возглавляет усилия» по отмене решений о засекречивании экономических данных, которые были приняты в первые недели российского вторжения в Украину.
По словам одного из высокопоставленных сотрудников Центробанка, непрозрачность статистики создает проблемы «даже для тех, кто внутри системы».
«Экономическое крыло имеет доступ к закрытой макростатистике, но корпоративная статистика иногда становится проблемой», – сказал собеседник газеты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимость засекречивать данные ведением гибридной войны против России, в том числе экономической. При этом он утверждает, что все, кто участвует в разработке экономической политики, имеют доступ к необходимым данным. Владимир Путин, по словам Пескова, регулярно получает от высших должностных лиц доклады об экономической ситуации в России.
«Любые утверждения о том, что он получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, у него заседания экономического кабинета практически каждую неделю», – сказал Песков газете Financial Times.
- После российского вторжение в Украину правительство засекретило часть экономических данных, в том числе статистику внешней торговли, данные о банковской системе, исполнении федерального бюджета, золотовалютных резервах, энергопотреблении, добыче и экспорте нефти.
Жители Гудаури пытаются добиться разрешения на парапланеризм
Жители Гудаури устроили забастовку. Они перекрыли подступы к гондоле и не пускают туда отдыхающих. Митингующие пытаются добиться разрешения на парапланеризм, пишет SOVA со ссылкой на Telegram-канал Gudauri_news.
«В Гудаури перекрыли гондолу и никого не пускают. Правительство Грузии, спасите Гудаури. Бизнес здесь не останется. Чувствую себя в Афганистане», - пишет пользователь социальных сетей.
Ранее в Гудаури разгорелся скандал, который уже успел стать международным. 18 января австралийское издание ABC опубликовало статью, в которой говорилось, что десятки иностранных инструкторов, в том числе австралийцы, не могут работать на грузинском курорте «из-за угроз безопасности». Сообщалось, что местные инструктора всячески препятствуют деятельности иностранцев. Кадры запугивания также были опубликованы польским инструктором.
«Талибан» запретил женщинам доступ к вступительным экзаменам в вузы
Министерство образования Афганистана запретило частным университетам допускать девушек и женщин к вступительным экзаменам. В письме министерства указано, что за нарушение запрета вузы будут отвечать в суде.
В Афганистане насчитывается 40 государственных и 150 частных университетов. Ближайшие приемные экзамены в афганских вузах должны пройти в конце февраля.
Ранее, в декабре 2022 года, в Афганистане был приостановлен доступ в университеты для уже зачисленных студенток. Также правительство «Талибана» запретило женщинам работать в неправительственных организациях - их в стране около 180. Из-за этого запрета ООН приостановила часть гуманитарных программ в стране. «Талибан» также закрыл девочкам доступ в старшие классы в большинстве школ.
Мировое сообщество резко осуждает нарушения прав женщин в Афганистане после прихода движения «Талибан» к государственной власти. Иностранные правительства, в том числе США, заявили, что «Талибану» необходимо изменить политику в отношении образования женщин, прежде чем страны смогут рассмотреть вопрос об официальном признании администрации талибов. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал притеснение по половому признаку «преступлением против человечности».
- После прихода к власти в августе 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, но вскоре стали вводить ограничения. В сентябре 2021 года они изменили правила для университетов: мужчины и женщины стали обязаны учиться раздельно и приходить на занятия в соответствии со строгим дресс-кодом, который предполагает полное соблюдение традиций ислама в понимании талибов. Исламисты ликвидировали существовавшее 20 лет министерство по делам женщин, ограничили доступ к школьному образованию для девочек, запретили женщинам заниматься спортом, телеведущих обязали носить хиджаб.
- Движение «Талибан» признано террористическим во многих странах мира, включая Россию, но российские власти поддерживают контакты с талибами на официальном уровне.
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