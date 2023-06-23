Грузия и Казахстан обсудили развитие Транскаспийского транспортного маршрута

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл в Грузию для обсуждения перспектив сотрудничества между двумя странами.

В аэропорту Тбилиси главу правительства Казахстана встретили министр экономики Леван Давиташвили и чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин.

После этого состоялась торжественная церемония встречи у здания правительства Грузии с участием премьера Ираклия Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».

Премьеры двух стран провели встречу один на один и в расширенном составе, после чего Ираклий Гарибашвили и Алихан Смаилов выступили с совместными заявлениями для СМИ.

Стороны отметили, что Грузия, Казахстан и Азербайджан согласовали пятилетнюю дорожную карту по развитию Транскаспийского транспортного коридора. По словам Ираклия Гарибашвили, Средний коридор станет еще более привлекательным.

«Мы участвуем в этом проекте с Азербайджаном и Казахстаном. Мы сотрудничаем, чтобы устранить «узкие места» на маршруте и сделать Средний коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других стран Азии в целом. У нас есть конкретная Дорожная карта, которую мы согласовали. Это план до 2027 года. Мы точно знаем, что необходимо сделать Грузии, что будет сделано Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас мы вкладываем значительные инвестиции в модернизацию железной дороги. У нас также запланированы другие значительные проекты в этом направлении. В частности, мы работаем над строительством нового порта», — отметил Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера Казахстана, в прошлом году товарооборот между странами вырос в семь раз, достигнув рекордного показателя в 600 млн долларов. За четыре месяца объем взаимной торговли увеличился в пять раз и составил 167 млн долларов.

Как сообщается на сайте премьера Казахстана, в рамках официального визита подписано трехстороннее соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО «Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога». Накануне в Баку этот документ был подписан с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Новая компания будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов. Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10–15 дней.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии по дальнейшему развитию сотрудничества на Батумском нефтяном терминале.