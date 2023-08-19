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Опознан ребенок, погибший во время схода оползня в Шови

Заза Месхи с семьей

Подтверждена смерть старшего сына Зазы Месхи, погибшего во время стихийного бедствия 3 августа на курорте Шов, сообщает SOVA.

Мать погибшего ребенка Цинта Депон (бывшая жена Зазы Месхи) сообщает, что тело ребенка было идентифицировано на основе анализа ДНК:

«Анализ ДНК подтвердил смерть одного из моих с Зазой Месхи сыновей. Основываясь на одежде, росте и зубах, мы с полицией пришли к выводу, что это должен быть один из двух моих пропавших мальчиков - старший. Да упокоится он с миром. И хочу повторить важную для меня просьбу: пожалуйста, не делитесь именами детей в социальных сетях», - пишет мама мальчика.

  • Заза Месхи, трое его детей и жена Алина Поликовска были объявлены пропавшими без вести с первого дня трагедии. Тело Алины Поликовской спасатели нашли 5 августа.
  • На данный момент в зоне бедствия обнаружены 27 погибших. Поисковые мероприятия, с использованием живой силы и спецтехники продолжаются в руслах рек Чанчахи и Риони.

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