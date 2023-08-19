Опознан ребенок, погибший во время схода оползня в Шови

Подтверждена смерть старшего сына Зазы Месхи, погибшего во время стихийного бедствия 3 августа на курорте Шов, сообщает SOVA.

Мать погибшего ребенка Цинта Депон (бывшая жена Зазы Месхи) сообщает, что тело ребенка было идентифицировано на основе анализа ДНК:

«Анализ ДНК подтвердил смерть одного из моих с Зазой Месхи сыновей. Основываясь на одежде, росте и зубах, мы с полицией пришли к выводу, что это должен быть один из двух моих пропавших мальчиков - старший. Да упокоится он с миром. И хочу повторить важную для меня просьбу: пожалуйста, не делитесь именами детей в социальных сетях», - пишет мама мальчика.