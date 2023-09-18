Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями НПО и оппозиции

Президент Грузии встретилась с исполнительным директором Transparency International. Как отметила Эка Гигаури перед встречей с Саломе Зурабишвили, президент делает все, чтобы Грузия получила статус кандидата:

«Встреча связана с той ролью, которую сегодня выполняет президент в процессе получения статуса кандидата, а президент играет очень важную роль в этом процессе, и она действительно делает все, чтобы Грузия получила этот статус», - сказала Эка Гигаури.

Ранее с президентом встретилась одна из лидеров партии «Лело» Ана Нацвлишвили. После встречи оппозиционер сообщила журналистам, что с Саломе Зурабишвили она говорила о вызовах, стоящих перед государством:

«Президент активно действует и намерена продолжать работу в направлении защиты европейского выбора Грузии, и совершенно абсурдный и нелепый процесс импичмента, инициированный «Грузинской мечтой», не может этому помешать. Она ясно видит политику «Грузинской мечты» и то, как активно, к сожалению, «Мечта» работает над построением стены между Европой и Грузией… Ее совершенно не беспокоит импичмент», - цитирует Нацвлишвили SOVA.

Президент встретилась и с бывшим госинспектором, руководителем неправительственной организации «Центр верховенства закона» Лондой Толорая. Правозащитница коснулась темы санкций, введенных США в отношении экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе:

«Сотрудничество государственных органов и неправительственного сектора очень важно. Честно говоря, я не помню времени, когда между государственным и частным сектором была такая напряженная ситуация. Соответственно, встречи такого типа, конечно, очень важны, особенно сегодня, когда одна из рекомендаций Евросоюза – снизить поляризацию, и я думаю, что эта встреча служит этой цели… Очевидно, что санкции в отношении бывшего прокурора являются одним из очень важных вопросов, как и возможные факты коррупции со стороны высоких политических чиновников», - сказала Лонда Толорая.